يعشق الجميع مشاهدة تلفزيون OLED TV الرائع ولكن هذا المستطيل الأسود يفقد رونقه عند إيقاف تشغيله.

عندها راودتنا واحدة من أكثر أفكارنا تفاؤلاً حتى الآن... ماذا لو تمكنا من إزالة هذا القيد من خلال إنشاء تلفزيون OLED TV يبدو جميلاً دائماً؟

كان هدفنا واضحًا: ابتكار أول تلفزيون OLED TV شفاف بدقة 4K في العالم.

لقد كان تحديًا كبيرًا ولكن لدينا تاريخ طويل في ابتكار تلفزيونات OLED الرائدة في الصناعة - مثل تلفزيون LG SIGNATURE OLED R الذي تلتف شاشته حتى تختفي وتلفزيون LG OLED evo M الفريد من نوعه الذي يتميز بنقل الصوت والصورة لاسلكيا بدقة 4K 144Hz.