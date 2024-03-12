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أيقونة OLED T
أيقونة OLED T
تستمتع عائلة بهاتف LG Oled T الذي يطفو فوقه قنديل البحر، بينما يتألق منظر المدينة من خلال الشاشة الشفافة.
رؤية جديدة للحياة الطيبة.

تلفزيون LG SIGNATURE OLED T هو أول تلفزيون OLED TV شفاف بدقة 4k في العالم. إنه مذهل للغاية لدرجة أنك لن تصدق عينيك.

فتاة صغيرة تشاهد هاتف LG OLED T بنظرة اندهاش.

يعشق الجميع مشاهدة تلفزيون OLED TV الرائع ولكن هذا المستطيل الأسود يفقد رونقه عند إيقاف تشغيله.

عندها راودتنا واحدة من أكثر أفكارنا تفاؤلاً حتى الآن... ماذا لو تمكنا من إزالة هذا القيد من خلال إنشاء تلفزيون OLED TV يبدو جميلاً دائماً؟

كان هدفنا واضحًا: ابتكار أول تلفزيون OLED TV شفاف بدقة 4K في العالم.

لقد كان تحديًا كبيرًا ولكن لدينا تاريخ طويل في ابتكار تلفزيونات OLED الرائدة في الصناعة - مثل تلفزيون LG SIGNATURE OLED R الذي تلتف شاشته حتى تختفي وتلفزيون LG OLED evo M الفريد من نوعه الذي يتميز بنقل الصوت والصورة لاسلكيا بدقة 4K 144Hz.

ابتكار واضح.
تلفزيون LG SIGNATURE OLED T هو أول تلفزيون OLED TV شفاف بدقة 4k في العالم.
إنه إنجاز هندسي ساحر من LG يجب أن تراه لتصدقه.
تطفو صور الطيور والزهور والأشجار على شاشة هاتف LG OLED T الشفافة، وتدمج الشاشة مع الطبيعة في الخارج.
تلفزيونات OLED منظر أمامي

تلفزيونات OLED

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ليس سحرًا. ولكنه قريب من السحر.
والآن، بعد سنوات من البحث والتطوير، نحن فخورون بالإعلان عن تلفزيون LG SIGNATURE OLED T.
يضيء تلفزيون LG OLED T المناظر الطبيعية الثلجية، ويقسم غرفة المعيشة كقسم دون إفساد منظر المحيط في الخارج.
غرفة معيشة بسيطة تحتوي على تلفزيون LG OLED T يعرض أعمال غوستاف كليمت الفنية، مما يخلق أجواءً فنية.

*Featured LG product in film: LG SIGNATURE OLED T
*This product is not yet available in the market.
*يتم عرض الصور لأغراض التوضيح.

لا يُرى تقريبا عند إيقاف تشغيله، يتناغم تلفزيون LG SIGNATURE OLED T تمامًا مع بقية أجزاء المنزل حيث تمتزج شاشته الشفافة بسلاسة مع البيئة المحيطة به مع توفير جودة فيديو OLED الرائعة بضغطة زر. وبفضل تقنية Zero Connect Box اللاسلكية من LG، اختفت الأسلاك من المشهد. يتمتع المستخدمون الآن بحرية أكبر في تنظيم مساحات معيشتهم، حيث يمكنهم وضع أجهزة التلفزيون في منتصف الغرفة كعنصر يقسم المساحة، أو أمام النافذة دون إعاقة الرؤية، أو في أي مكان آخر يناسب رؤيتهم الجمالية. إنه إنجاز هندسي ساحر من LG يعزز المساحات الشخصية من الاستمتاع الغامر، ويضمن لك تجربة حياة جيدة حقًا مع أحدث الابتكارات
لأنك أنت من يجعل الحياة أفضل، وليس نحن. نحن فقط نصنع المنتجات التي تأخذك إلى هناك.
أنت من يجعل الحياة أفضل، لا نحن.
نحن فقط نصنع المنتجات التي تأخذك إلى هناك.
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