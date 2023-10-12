شاهد - الشروط والاحكام

عرض "اشتراك مجاني في شاهد لمدة تصل إلى 12 شهرًا" متاح للعملاء الجدد عند شراء تلفزيونات LG المختارة من 2022 إلى 2023 موديلات في المملكة العربية السعودية. يبدأ العرض في 23 أكتوبر 2023 وينتهي في 20 ديسمبر 2023 في المملكة العربية السعودية. ميزات المنتج الفعلية ووظائفه ومواصفاته الأخرى قد تختلف وتخضع للتغيير دون إشعار مسبق. الأسعار والعروض والتوافر قد تتفاوت حسب النموذج والمتجر والمتجر عبر الإنترنت. الأسعار قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. الكميات محدودة. تحقق من أسعار وتوافر محلات التجزئة المحلية للحصول على السعر النهائي والتوافر.