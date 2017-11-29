LG OLED 技術獨步全球

【2017年11月29日，台北】隨著全球 OLED 技術發展日趨成熟，應用層面已由電視、商用顯示器擴展到行動通訊裝置，為消費者帶來全新「眼球革命」的視聽享受。近年來，LG 以頂級家電發展為策略持續耕耘，朝向精緻、高階的市場積極發展。LG 電子旗下家庭娛樂公司更以 OLED TV 展現強勁的成長動能，不僅連續四年全球銷售第一，更創下第三季營業利潤成長 9.9% 之歷年新高，在台銷售與去年同期相比更大幅成長五倍之多，並預估 2018 的獲利會達到雙倍成長！不僅如此，LG 更同時連續 6年榮獲歐洲影音協會 (EISA) 最佳 OLED 電視優勝殊榮，引領業界新標竿，LG OLED TV 以全球唯一三規 Active HDR，為消費者提供了影音觀賞時代的全新視覺體驗；除了 OLED TV 帶來的影音震撼，LG OLED 商用顯示器，特殊的可撓曲特性與纖薄高可塑性設計，為商業運用帶來更吸睛的技術性新指標；在行動通裝置應用上，LG 打造 OLED FullVision 全視野螢幕智慧型手機，令人讚嘆的精準色彩及高解析度完美結合，帶來前所未有的高品質行動影音體驗。

台灣 LG 電子董事長金載承表示：「LG 以獨步業界的 OLED 科技領導市場，屢次帶給市場革命性的視覺體驗，在 OLED 的應用上，我們也展示強烈的企圖心，不斷將優異的技術，擴展至不同產品線，帶給消費者更多元的視覺享受，未來 LG 也持續開拓新的可能，讓美好的生活體驗能全面性的實現。」

LG 以獨步業界的 OLED 科技領導市場，展示強烈的企圖心，不斷將優異的技術，擴展至不同產品線。(圗為 LG OLED65E7T)

LG 以 OLED TV 展現強勁的成長動能，不僅連續四年全球銷售第一，在台銷售與去年同期相比更大幅成長五倍之多。(圖為 LG OLED65E7T)

LG Open Frame OLED 商用顯示器，特殊可撓曲面板不受制式形狀限制，今年運用於台灣各大型購物中心，打造大型視覺裝置。

LG OLED Wall Paper 商用顯示器，極致纖薄、創新雙面螢幕等設計，不管在藝術空間、大型展覽，機場等開放式室內空間皆適用，其精巧的設計，亦已應用於台北各大頂級精品店內展示，在高階市場獨佔先機。(圖左為 OLED Wall Paper 55EJ5C、右為 OLED 55EH5C)

LG 領先業界打造首支 OLED FullVision LG V30+ 多媒體影音旗艦手機，清晰的對比跟極美的色彩呈現，不論是拍攝或觀看影像，都能享受極致完美的高畫質。

LG OLED TV 視覺進化展現極黑中的絕美饗宴

OLED 的獨特自體發光，能夠忠實的顯現影像本色，即使是純黑，也能大幅區別不同層次的細膩與飽和，讓影像更為清晰立體，完美呈現昏暗場景中的暗部細節。符合 DCI 98.5% 標準規格，OLED TV 的廣色域可呈現高達 10億7千萬色彩，展現栩栩如生，如臨現場的真實色彩。LG OLED TV 除了相容 HDR 10 外，更支援包含 Dolby Vision 以及 HLG (Hybrid Log Gamma) 格式，是全球唯一採用三規 Active HDR 來呈現新一代 HDR 影像，忠實呈現原創者內容。此外，LG OLED TV 外型設計上也能完美契合居家時尚，OLED65E7T 的「Picture-On-Glass」鏡面顯像設計，將面板鑲嵌在透明的玻璃背板上，驚豔呈現 LG 一貫的極簡流線的設計美學。而 OLED TV 型號 B7T 採用極致纖薄時尚設計，優雅線條為室內裝潢增添新亮點，成為美好生活的精緻元素。

OLED FullVision 智慧行動裝置打造全新隨身行動視覺

對於行動裝置不離手的現代人來說，不僅大尺寸手機受到消費者的歡迎，對於行動裝置是否能呈現高畫質的影音內容也越來越重視。LG 領先業界首度將 OLED FullVision 運用於行動裝置上，打造 LG V30+ 多媒體影音旗艦，令人驚艷的 6吋 18:9 顯示螢幕，清晰的對比跟極美的色彩呈現，不論是拍攝或是觀看任何影像，都能讓使用者隨時體驗極致完美高畫質的感官享受。

LG OLED 商用顯示器打造科技時尚公共美學

LG OLED 科技延伸應用，為商業用途帶來更吸睛的傳遞新標竿，特殊可撓曲面板與纖薄設計，打造氣勢磅礡的視覺工藝饗宴。LG 以獨步全球的 LG OLED 面板技術，研發出不受制式形狀限制的 Open Frame OLED 商用顯示器，目前已廣泛運用在知名公共場域，如著名的韓國仁川國際機場以及南山首爾塔打造了驚豔全球的 OLED 隧道，今年也運用於台灣各大型購物中心，打造大型視覺裝置；另一美型創新工藝，LG OLED Wall Paper 商用顯示器，Wall Paper 55EJ5C 厚度僅 3.65mm，其極致纖薄的特性，可無縫吸附於牆壁，大幅提供空間靈活性，而 OLED 55EH5C，創新雙面螢幕可以同時顯示不同的影像內容，不管在藝術空間、大型展覽，機場等開放式室內空間，都能打造符合不同需求的美學裝置，其精巧的設計，亦已應用於台北各大頂級精品店內展示，在高階市場獨佔先機。LG OLED 商用顯示器，一步步開拓版圖，讓市場看見工藝與科技結合的絕美呈現。

LG 身為 OLED 技術業界領航專家，不管在家庭娛樂、行動通訊，以及商業顯示用途上，皆以領先全球的面板研發技術，致力呈現最高規格的產品，著實展現市場娛樂視聽領導品牌的企圖心。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有118個營運中心遍及全球，員工數超過 75,000人。2016年營收達479億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子家庭娛樂公司】

LG電子家庭娛樂公司包含全世界頂尖電視、視聽娛樂、顯示器、個人電腦、數位看版及商用顯示器等產品。LG以創新技術為電視產業開啟新紀元，打造如 4K OLED TV等先進技術，在旗艦電視機型中加入突破性的HDR技術，並實現直覺性操作系統，讓消費者能更簡易體驗智慧電視科技帶來的便捷。LG承諾將以曾獲獎項加持的LG 4K OLED TVs與ULTRA HD TVs及webOS TV來提升消費者的生活品質。詳細資料請參考網站www.LG.com/tw。

【LG行動通訊公司簡介】

身為全球行動通訊與穿戴式裝置產業領導品牌的LG行動通訊公司，以尖端科技與創新設計的能力提供全球消費者更具品質的行動通訊經驗。LG持續在顯示器、相機光學元件、音訊與電池等領域開發具有高度競爭力的核心科技，打造符合全球各地不同使用者需求與生活型態的手持與穿戴式裝置。LG力求提供超越傳統智慧型手機的行動體驗。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com/tw。