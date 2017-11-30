絕美影音旗艦 LG V30+ 開拓影音新視界

【2017年11月30日，台北】LG 電子今年於 IFA 2017 上發表的 LG V30+，一舉榮獲國際媒體總共 26 項獎項殊榮，承襲 LG V 系列優異的多媒體影音功能，台灣 LG 電子為滿足市場及消費者的期待，今在台舉辦拍照預覽會，一睹 LG V30+ 的絕美影音旗艦魅力。LG V30+ 使用 6吋 OLED FullVision 全視野螢幕，為消費者帶來更擬真的視覺觀感，在相機規格上採用 F1.6 大光圈晶透鏡頭並延續備受好評的前後雙廣角配置，任何場景都能拍出完美作品，另外全新 Cine Video 專業電影模式，讓消費者使用手機就能夠輕鬆拍攝多樣化的風格影音作品，且搭載具備 Hi-Fi Quad DAC 支援的絕佳音效，提供極致的聽覺盛宴，以頂級規格引領影音旗艦手機的智慧行動體驗。

LG V30+ 採用 6吋的 18:9 QHD+ (2880 x 1440) OLED FullVision 全視野螢幕，結合重量僅 158g 的輕巧纖薄機身，是目前市面上重量最輕的6吋以上大螢幕智慧型手機。

LG V30+ 總共有異想紫、奇幻銀、神力黑、魅影藍四種顏色。

LG V30+ 具備全新的 Cine Video 專業電影模式，透過內建的 15種不同的預設電影效果，就能即時為影片增添猶如專業電影的迷人氛圍。

LG V30+ 在相機規格更進化，在主相機標準鏡頭上升級為 F1.6 超大光圈晶透鏡頭，拍照時能夠帶來更多的透光度，呈現更加精準細膩的色彩表現。

LG V30+ 承襲 LG V 系列優異的多媒體影音功能，以頂級規格引領影音旗艦手機的智慧行動體驗。

LG 最新絕美影音旗艦 V30+，厚度僅為 7.3mm，機身前後呈現滑順弧線，給消費者更加舒適的握持手感，同時使手機整體外觀更具時尚質感。

LG V30+ 異想紫正面

LG V30+ 異想紫背面

OLED FullVision 全視野螢幕感受淋漓盡致的影音享受

LG V30+ 採用 6吋的 18:9 QHD+ (2880 x 1440) OLED FullVision 全視野螢幕，結合重量僅 158g 的輕巧纖薄機身，是目前市面上重量最輕的 6吋以上大螢幕智慧型手機。V30+ 的厚度僅為 7.3mm，機身前後呈現滑順弧線，給消費者更加舒適的握持手感，同時使手機整體外觀更具時尚質感。LG V30+ 的 OLED FullVison 全視野螢幕，更為消費者提供更加寬廣的畫面感受，呈現近乎真實色彩的生動畫面，體驗宛若親臨現場的影音享受。

F1.6 大光圈晶透鏡頭色彩表現超細膩雙廣角相機再進化影像拍攝更優異

LG V30+ 在相機規格更進化，在主相機標準鏡頭上升級為 F1.6 超大光圈晶透鏡頭，拍照時能夠帶來更多的透光度，呈現更加精準細膩的色彩表現，讓消費者即使在夜晚想要拍攝燦爛夜景，也能拍出絕佳的犀利美照，打造影像的極致美感，為智慧型手機的相機技術樹立全新標竿。此外，LG V30+ 也搭載 LG 一直以來受到消費者好評的雙主鏡頭配置及前後雙廣角設計，前後雙廣角分別搭載 120度超廣角主鏡頭及 90度前置廣角相機鏡頭，不論是要拍攝宏偉的建築物或要與眾多好友一同拍攝多人自拍合照，都能輕易捕捉完整清晰畫面，時刻留下動人回憶。同時主相機廣角鏡頭在拍攝時能夠減少三分之一的邊緣扭曲，真實呈現美麗景象。

全新 Cine Video 專業電影模式玩轉極致風格藝術

LG V30+ 具備全新的 Cine Video 專業電影模式，具有強大的 Cine Effect 及 Point Zoom 定點縮放功能。透過內建的 15種不同的預設電影效果，就能即時為影片增添猶如專業電影的迷人氛圍，譬如浪漫喜劇、歷史、恐怖、流行藝術等各種不同效果可自由選用，讓消費者能夠隨手拍出具有個人特色的風格影片。而 LG V30+ 首創的 Point Zoom 定點縮放功能可在影片拍攝時，針對畫面上任一物體進行定點縮放，輕鬆流暢的移動方式，能輕鬆拍出彷彿專業導演的作品。

搭載 32位元 Hi-Fi Quad DAC 優質音效絕佳鉅獻

LG V30+ 搭載 Hi-Fi Quad DAC，為消費者忠實呈現優質的音效，透過 LG V30+ 輕鬆享受豐富飽滿且層次分明的音樂，感受原音重現的臨場感，隨盒附上經過專業調校的 B&O PLAY 耳機，提供最佳聆聽效果。內建的數位濾波器能夠傳遞聲音特色，能夠將具有空間感且更自然的聲音，完整放送至消費者的耳中。

LG V30+ 絕美影音旗艦魅力敬邀消費者搶先體驗

為了讓消費者搶先體驗 LG V30+ 絕美影音旗艦的魅力，LG 將於全省指定經銷通路以及資訊月期間舉辦消費者搶先體驗活動，詳情請上 LG 台灣 Mobile 粉絲團：https://www.facebook.com/lgmobile.com.tw。

LG V30+ 消費者搶先體驗 - 經銷通路

活動時間：12/6-12/30

活動地點：全省 40間指定經銷通路

LG V30+ 消費者搶先體驗 - 資訊月

活動時間：12/6-12/11

活動地點：台北世貿一館 LG 攤位 (攤位號碼：DP423)

LG V30+ 主要規格 <詳細規格及顏色以正式上市公告為主>

● 處理器：Qualcomm® Snapdragon™ 835

● 顯示螢幕：6吋 18:9 QHD+ FullVision Display (2880 x 1440 / 538ppi)

● 記憶體：4GB LPDDR4 RAM / 128GB UFS 2.0 ROM / MicroSD (up to 2TB)

● 相機：主相機 - 1600畫素標準鏡頭 (F1.6 / 71°)、1300萬畫素廣角鏡頭 (F1.9 / 120°)

前相機 - 500萬畫素廣角鏡頭 (F2.2 / 90°)

● 電池：3,300mAh 不可替換式鋰電池

● 作業系統：Android 7.1.2 Nougat

● 尺寸 : 151.7 x 75.4 x 7.3mm

● 重量：158g

● 連線方式：Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5.0 BLE / NFC / USB Type-C 2.0 (3.1 compatible)

● 顏色：異想紫 / 奇幻銀 / 神力黑 / 魅影藍

● 其他：IP68 防水防塵 / 臉部辨識 / 語音辨識 / 指紋辨識 / UX6.0+ / HDR 10 / QC 3.0 / 32位元Hi-FiQuad DAC / 無線充電 / Google Assistant / MIL-STD 810G軍規 / 晶透鏡頭

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有118個營運中心遍及全球，員工數超過 75,000人。2016年營收達479億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【LG行動通訊公司簡介】

身為全球行動通訊與穿戴式裝置產業領導品牌的LG行動通訊公司，以尖端科技與創新設計的能力提供全球消費者更具品質的行動通訊經驗。LG持續在顯示器、相機光學元件、音訊與電池等領域開發具有高度競爭力的核心科技，打造符合全球各地不同使用者需求與生活型態的手持與穿戴式裝置。LG力求提供超越傳統智慧型手機的行動體驗。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com/tw。