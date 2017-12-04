LG 2017 資訊月電視家電及手機優惠方案

【2017年12月04日，台北訊】LG 引領科技市場，於資訊月期間台北世貿一館 DP423 LG 攤位展出多項智慧家電與行動通訊產品，包含搭載全球唯一三規 Active HDR 高動態範圍顯示技術，能將影像色彩及亮度細節以最高品質呈現的 OLED TV、居家生活好幫手 TWINWash 洗衣機與門中門冰箱、入冬必備多款小家電如 PuriCare™ 變頻除濕機以及 360° 空氣清淨機，以及搭載 18:9 Fullvision 顯示大螢幕與前後雙廣角鏡頭的旗艦機皇 G6 等多項優質頂尖產品。2017/12/06~2017/12/11 期間於台北資訊月氣勢登場，LG 攤位同時設有 IoT 專區，現場可體驗多款智慧家電所帶來的便利方案！現場買就送、滿額再送多項精美好禮，數量有限，送完為止。

LG OLED TV 搭載全球唯一三規 Active HDR 高動態範圍顯示技術，能將影像色彩及亮度細節以最高品質呈現的。(圗為 LG OLED65E7T)

LG PuriCare™ 360° 空氣清淨機，結合清淨循環扇設計，能加速空氣循環，乾淨空氣最遠吹送至 7.5公尺，雙層機種可淨化最大範圍達 28坪，大坪數居家空間能夠快速淨化，達到強力空氣濾淨功能。

LG 旗艦機皇 G6 開創 18:9 顯示大螢幕手機新規格，更延續過往好評的前後雙廣角相機的鏡頭配置，讓消費者不論是團體自拍或是拍攝遠景，都能廣闊並清晰地捕捉每一處細節。

LG OLED TV極黑畫質再進化 全新壯闊音效撼動感官

LG 引領 OLED TV 頂級視聽市場，獨特自體發光技術，完美顯現影像本色。色彩符合 DCI 98.5% 標準規格，廣色域可呈現高達 10億7千萬色彩，還原栩栩如生的真實色彩，2017年 OLED TV 更採用業界唯一三規 Active HDR 高動態顯示技術，相容 HDR 10 外，更支援包含 Dolby Vision 以及 HLG 格式，忠實呈現原創者內容，在音質呈現上，LG OLED TV 更是引領業界，率先搭載 Dolby Atmos 環繞音效，單一場景最高可同時支援 128種不同的聲音物件，讓消費者體驗撼動感官的壯闊音效。

LG 全系列生活家電打造居家舒適新方案

LG 持續以全系列生活家電商品，為消費者打造優質居家生活。綜合家電如業界獨創 TWINWash 雙能洗洗衣機，一部雙機，貼心為消費者將不同屬性衣物分開一起洗，節省空間與清洗時間，從 21公斤到 12公斤，產品線齊全，消費者還可使用 LG SmartThinQ App，即便出門在外都能一指遙控；WiFi 門中門對開冰箱，獨家門中門魔術空間，消費者能將常用的品項放置其中，減少高達 47% 的冷流流失，搭載 Smart 鮮淨過濾系統，透過 5道過濾程序，去除有害細菌，有如冰箱的空氣清淨機，提供潔淨的保鮮環境。

外型精緻、設計具備貼心巧思的 LG 小家電一直是熱銷商品，功能再升級的「CordZero™ WiFi 版清潔機器人」，新增「防跨越磁條」功能，界定清掃範圍，讓清潔機器人在指定範圍清掃，避開障礙物以及家具。新款 WiFi 版清潔機器人不僅可以藉由 LG 專屬物聯網平台 SmartThinQ APP 串聯進行遠端操控，更推出與通訊軟體 LINE 合作的 LG HomeChat 功能，居家環境清潔可輕鬆用 LINE 下指令，操作介面上更為便利。

冬季氣候影響，空氣品質與濕度變化大，LG 多項商品貼心守護消費者的健康，LG PuriCare™ 變頻除濕機再進化，不僅符合 2018年能源效率一級標準，能效再升級 20%，最高可節省 45% 的用電量，同時一機多用，還可專門烘衣烘鞋，提供消費者乾爽潔淨的生活環境；LG PuriCare™ 360° 空氣清淨機，結合清淨循環扇設計，能加速空氣循環，乾淨空氣最遠吹送至 7.5公尺，單層機種可淨化最大範圍達 18坪，雙層機種可淨化最大範圍達 28坪，大坪數居家空間能夠快速淨化，達到強力空氣濾淨功能。

LG FullVision全視野手機 寬廣視界一手掌控

影音視聽當道，大螢幕手機成行動通訊風潮，LG 旗艦機皇 G6 開創 18:9 顯示大螢幕手機新規格，配備 5.7吋 QHD+FullVision 顯示螢幕，支援 Dolby Vision 及 HDR 10 雙重 HDR 規格，更延續過往好評的前後雙廣角相機的鏡頭配置，讓消費者不論是團體自拍或是拍攝遠景，都能廣闊並清晰地捕捉每一處細節；中階手機一樣享有 FullVision 全視野螢幕，LG Q6 同時搭載極窄邊框與卓越性能，更內建全新臉部辨識解鎖功能，規格完備價格實惠。

LG 2017 資訊月優惠方案

LG 電子於資訊月期間展出視聽娛樂 (4K OLED TV、OLED TV、UHD TV)、家電產品 (冰箱、洗衣機、吸塵器、空氣清淨機、除濕機)、行動通訊 (G6、Q6) 等多項優質商品，搭配各式優惠方案，提供消費者輕鬆入手頂級產品的機會。

● 活動日期：2017年12月06日至12月11日

● 活動時間：上午10時至下午6時

● 活動地點：台北世貿一館 LG 攤位 DP423

● 資訊月優惠方案：

◎買就送：凡消費即可獲得多項生活好禮，每滿一萬再多加一件，滿額三萬好禮再升級！(消費三萬以上分開計算，恕不累計贈品)

- 3萬以上：行動電源 1組 (限量 50組)

- 5萬以上：萬國插座 1個 (限量 40個)

- 8萬以上：保溫壺 1個 (限量 25個)

- 12萬以上：360 監視器一組 (限量 30組)

*以上獎品數量有限，送完不補。

◎電視專案：

1. 優惠價

- 4K OLED TV 55型 (55OLEDB7T) 原價 $99,000元，現場優惠價 $79,900元。

- OLED TV 55型 (55EG9A7T) 現場優惠價 $49,900元。

- UHD TV 43型 (43UJ630T) 現場優惠價 $19,900元。

現場另備有多項加碼好禮，數量有限要買要快！

2. 好禮送

購買 4K OLED TV 65型 (OLED65E7T/OLED65B7T) 或 Super UHD TV 86型 (86SJ957T)，送夏慕尼鐵板燒餐券乙張。

◎家電專案：

1. 購買家電指定品項，即贈精美好禮，數量有限，送完為止。

- 對開冰箱指定型號 (GR-DBF85S)，回函送 CordZero A9 無線吸塵器一台 (A9DDFLOOR)，其他冰箱指定型號可享有好禮三選一優惠組合。

- TWINWash 雙能洗組合指定型號，回函送最高 7-11 商品卡 NT$6,000元；購買 TWINWash 雙能洗 21+2.5公斤或 19+2.5公斤組合指定型號，回函送空氣清淨機 (PS-V329CS或PS-V329CG) 乙台。

- CordZero™ WiFi 版清潔機器人，隨貨送 HEPA 濾網及超纖細抹布一個，回函再送 FORUOR 研磨咖啡保溫杯。

- 現場另有多項好禮加碼送！

2. 購買 PuriCare™ 空氣清淨機、除濕機指定品項，即贈精美好禮，數量有限，送完為止。

3. 購買 LG DUAL COOL 雙迴轉變頻空調指定型號，回函送 7-11 商品卡 NT$2000元。

*冷氣指定型號：LS-0817DHP/ LS-1017DHP/ LS-0817SCO/ LS-1017SCO/ LS-1217DHP/ LS-1417DHP/ LS-1217DCO/ LS-1417DCO/ LS-1815WHP/ LS-2215WHP

◎手機專案：

1. 購買指定品項，即贈精美好禮，數量有限，送完為止。現場另有多款驚喜優惠價！

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有118個營運中心遍及全球，員工數超過 75,000人。2016年營收達479億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子家庭娛樂公司】

LG電子家庭娛樂公司包含全世界頂尖電視、視聽娛樂、顯示器、個人電腦、數位看版及商用顯示器等產品。LG以創新技術為電視產業開啟新紀元，打造如 4K OLED TV等先進技術，在旗艦電視機型中加入突破性的HDR技術，並實現直覺性操作系統，讓消費者能更簡易體驗智慧電視科技帶來的便捷。LG承諾將以曾獲獎項加持的LG 4K OLED TVs與ULTRA HD TVs及webOS TV來提升消費者的生活品質。詳細資料請參考網站www.LG.com/tw。

【關於LG電子生活家電與空調公司】

LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。

【LG行動通訊公司簡介】

身為全球行動通訊與穿戴式裝置產業領導品牌的LG行動通訊公司，以尖端科技與創新設計的能力提供全球消費者更具品質的行動通訊經驗。LG持續在顯示器、相機光學元件、音訊與電池等領域開發具有高度競爭力的核心科技，打造符合全球各地不同使用者需求與生活型態的手持與穿戴式裝置。LG力求提供超越傳統智慧型手機的行動體驗。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com/tw。