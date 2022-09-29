秋天好 Chill LG 智慧家電強檔優惠限時登場

【2022 年 09 月 29 日，台北訊】 時序進入秋季，晝夜溫差變化大，易誘發過敏症狀的產生，LG 致力以智慧健康家電持續守護消費者居家生活，推出「秋天好 Chill LG 智慧家電 享受美好生活」優惠活動，集結衣物護理、空氣清淨機等換季必備家電，即日起至 11/30 期間消費指定商品並完成線上登錄兌換贈品，即享 LG x Finish 潔淨光亮套組禮盒、食譜書等優質好禮隨貨送；單筆消費總金額滿 30 萬元，完成線上登錄審核通過即送 14 吋白色 LG gram（型號：14Z90P-G）極致輕薄筆電 一台！即刻入手，讓年末尾聲好 Chill！

空汙季來襲 LG 全系列健康智慧家電守護全家健康

秋天「空汙季」來襲，不僅容易誘發過敏，也讓人更加擔憂居家環境清潔。LG CordZeroTM A9T 系列 All-in-One 濕拖無線吸塵器可一鍵啟動同時乾吸濕拖，雙倍乾淨又省力，擁有 5 道過濾程序，可過濾 99.999% 的[1]懸浮微粒，還可自動除塵，避免集塵盒髒污外洩，完美把關各種過敏原，全力守護家中成員的健康。LG PuriCareTM AeroTower 風革機結合空氣淨化與風扇雙重功能，將過濾後的乾淨空氣平均吹分到室內各角落，讓居家空氣品質保持在最佳狀態；LG PuriCareTM 360°空氣清淨機透過抗敏 HEPA13 醫療級濾網、光觸媒除臭濾網與換氣率高的模式，有效去除空氣中的過敏原、塵蟎、異味，提供最高品質的乾淨清新空氣。 活動期間購買 LG CordZeroTM A9T 系列 All-in-One 濕拖無線吸塵器，登錄成功即可兌換高速震動除蟎吸頭*1；LG PuriCareTM AeroTower 風革機指定型號，登錄成功即可兌換 HEPA13三合一高效率濾網；LG PuriCareTM 360°空氣清淨機購買指定型號，登錄成功即可兌換光觸媒濾網或 HEPA13 三合一高效率濾網。

LG 全方位衣物護理專家解決換季困擾

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秋天腳步將近，厚重衣物及換季寢具讓清潔護理工作更加繁複，LG 全方位衣物護理專家化身神隊友輕鬆解決全家人的衣物清潔護理需求。LG WashTowerTM AI 智控洗乾衣機上乾下洗一體成型的機身，擁有超大容量，提升清潔效率的同時也能有效規劃室內空間。外套圍巾等保暖衣物不方便每天清潔，LG Styler® 蒸氣電子衣櫥正是家中必備家電，除臭除濕除菌一機三除，利用輕乾洗即時保養衣物！現在就趁著「秋天好 Chill LG智慧家電 享受美好生活」優惠活動，即刻擁有智能居家生活。 活動期間 LG WashTowerTM AI 智控洗乾衣機購買指定型號，隨貨送 FiJi 飛漬一紙淨(20抽/盒)；LG Styler® 蒸氣電子衣櫥購買指定型號，兌換送衣物香氛紙(20抽/盒) +原廠兩用防滑成人衣架+原廠兩用防滑兒童衣架。

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