We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
迎戰週年慶！LG 百貨旗艦店於新北宏匯廣場盛大開幕
【2022年10月4日，台北訊】 智慧家電領導品牌 LG 電子以領先全球的創新科技，站穩全球消費性電子產品領導品牌地位，並致力為消費者帶來更優質的生活。秉持著讓消費者創造更舒適的美學生活，LG 與百貨通路市佔龍頭家電通路集雅社合作，在新北宏匯廣場6樓打造「 LG 百貨旗艦店」。
台灣 LG 電子董事長宋益煥表示：「過去兩年受疫情影響，消費者待在家裡的時間變長，越發注重居家生活空間，期待透過美好設計提昇居住品質並展現個人風格品味。與集雅社合作盛大開幕之『 LG 百貨旗艦店』，能夠讓消費者一站式購足 LG 全系列搭載 ThinQ APP 的 IoT 物聯網智慧家電外，也能入手今年7月甫推出的 LG Objet Collection® 調和美學傢電系列多元產品，提供消費者多元的家電與居家設計的適配選擇。」
「 LG 百貨旗艦店」提供陳列完整的 LG IoT 物聯網居家商品並提供體驗，滿足民眾對居家生活家電想像。現場陳列 OLED evo G2 4K AI 語音物聯網電視，零間隙藝廊設計，如畫作般完美貼合壁面，賦予電視更高規格及時尚外型的設計，採用全新 OLED evo 面板，搭載第五代 α9 AI 處理器與智慧增亮引擎(Brightness Booster)，使亮度提升30%以上，且全新 OLED evo G2 系列可享面板保固5年，提供消費者更長效的保護；LG Styler® 蒸氣電子衣櫥正是家中必備家電，除臭、除濕、除菌一機三除，輕鬆透過天然輕乾洗即時保養衣物！透過 TrueSteam 蒸氣技術去除99.9%[1]過敏原與細菌，是出外回家第一線衣物防護力；而 PuriCare™ AeroTower™ 風革機創新設計結合空氣淨化與風扇雙重功能，改善室內空氣品質，打造由內而外的清淨舒適；DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調，快速涼爽且節能省電更環保，透過 ThinQ APP 智慧串連 Wifi 連網家電，輕鬆解決家中各種需求；另外，推出後擁有超高媒體聲量的 LG Objet Collection® 調和美學傢電系列也首度進駐新北市百貨商場，消費者擁有更多樣化的生活家電風格選擇，玩美生活居家空間，輕鬆打造質感生活。
想汰換更新、觀望 LG 商品許久的朋友有福了！LG 現正祭出「秋天好 Chill LG 智慧家電 享受美好生活」優惠活動，集結衣物護理、空氣清淨機等換季必備家電，即日起至11月30日期間消費指定商品並完成線上登錄兌換贈品，即享 LG x Finish 潔淨光亮套組禮盒、食譜書等優質好禮隨貨送；單筆消費總金額滿 30 萬元，完成線上登錄審核通過即送 14 吋白色 LG gram（型號：14Z90P-G）極致輕薄筆電[2]一台！即刻入手，讓年末尾聲好 Chill！
隨著百貨週年慶到來，新北宏匯廣場10月6日起滿萬送千，且10月31日前只要在集雅社櫃上單筆消費滿3萬獨家限量送寵愛 SPA 券乙張；此外，集雅社還推出「您消費我買單」活動，民眾只要綁定集雅社會員消費滿萬元，就可參加月月抽免單活動，每筆訂單最高可折抵10萬元[3]。
「秋天好 Chill LG智 慧家電享受美好生活」優惠活動
活動日期：即日起~2022/11/30
活動內容：
- 購買指定家電產品，即享精美好禮
- 單筆發票消費總金額滿30萬，登錄送14吋白色 LG gram（型號：14Z90P-G）極致輕薄筆電一台
活動網站：https://www.lg.com/tw/2022-autumn-sp
- 經 Intertek 測試，一般衣物殺菌行程可有效去除9%的特定細菌(金黃色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、綠膿桿菌)，經BAF(英國過敏協會)測試，強力衣物殺菌行程可有效去除居家塵螨。
- 滿額贈筆電將於2022/12/31開始，依審核通過時間順序配送。
- 折抵金額以集雅舍集利金回饋，一點一元；活動詳情請參考集雅社官網 https://www.gseven.com.tw/news_info.php?id=642。
- 上一步
秋天好 Chill LG 智慧家電強檔優惠限時登場 29/09/2022
- 下一步
LG 攜手 ART TAIPEI 規劃 MIT 15周年特展專區 20/10/2022
https://www.lg.com/content/lge/tw/zh/about-lg/press-and-media/lg-brand-shop-honhui-plaza.html isCopied
paste