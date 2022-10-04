迎戰週年慶！LG 百貨旗艦店於新北宏匯廣場盛大開幕

【2022年10月4日，台北訊】 智慧家電領導品牌 LG 電子以領先全球的創新科技，站穩全球消費性電子產品領導品牌地位，並致力為消費者帶來更優質的生活。秉持著讓消費者創造更舒適的美學生活，LG 與百貨通路市佔龍頭家電通路集雅社合作，在新北宏匯廣場6樓打造「 LG 百貨旗艦店」。







台灣 LG 電子董事長宋益煥表示：「過去兩年受疫情影響，消費者待在家裡的時間變長，越發注重居家生活空間，期待透過美好設計提昇居住品質並展現個人風格品味。與集雅社合作盛大開幕之『 LG 百貨旗艦店』，能夠讓消費者一站式購足 LG 全系列搭載 ThinQ APP 的 IoT 物聯網智慧家電外，也能入手今年7月甫推出的 LG Objet Collection® 調和美學傢電系列多元產品，提供消費者多元的家電與居家設計的適配選擇。」









「 LG 百貨旗艦店」提供陳列完整的 LG IoT 物聯網居家商品並提供體驗，滿足民眾對居家生活家電想像。現場陳列 OLED evo G2 4K AI 語音物聯網電視，零間隙藝廊設計，如畫作般完美貼合壁面，賦予電視更高規格及時尚外型的設計，採用全新 OLED evo 面板，搭載第五代 α9 AI 處理器與智慧增亮引擎(Brightness Booster)，使亮度提升30%以上，且全新 OLED evo G2 系列可享面板保固5年，提供消費者更長效的保護；LG Styler® 蒸氣電子衣櫥正是家中必備家電，除臭、除濕、除菌一機三除，輕鬆透過天然輕乾洗即時保養衣物！透過 TrueSteam 蒸氣技術去除99.9%[1]過敏原與細菌，是出外回家第一線衣物防護力；而 PuriCare™ AeroTower™ 風革機創新設計結合空氣淨化與風扇雙重功能，改善室內空氣品質，打造由內而外的清淨舒適；DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調，快速涼爽且節能省電更環保，透過 ThinQ APP 智慧串連 Wifi 連網家電，輕鬆解決家中各種需求；另外，推出後擁有超高媒體聲量的 LG Objet Collection® 調和美學傢電系列也首度進駐新北市百貨商場，消費者擁有更多樣化的生活家電風格選擇，玩美生活居家空間，輕鬆打造質感生活。

想汰換更新、觀望 LG 商品許久的朋友有福了！LG 現正祭出「秋天好 Chill LG 智慧家電 享受美好生活」優惠活動，集結衣物護理、空氣清淨機等換季必備家電，即日起至11月30日期間消費指定商品並完成線上登錄兌換贈品，即享 LG x Finish 潔淨光亮套組禮盒、食譜書等優質好禮隨貨送；單筆消費總金額滿 30 萬元，完成線上登錄審核通過即送 14 吋白色 LG gram（型號：14Z90P-G）極致輕薄筆電[2]一台！即刻入手，讓年末尾聲好 Chill！

隨著百貨週年慶到來，新北宏匯廣場10月6日起滿萬送千，且10月31日前只要在集雅社櫃上單筆消費滿3萬獨家限量送寵愛 SPA 券乙張；此外，集雅社還推出「您消費我買單」活動，民眾只要綁定集雅社會員消費滿萬元，就可參加月月抽免單活動，每筆訂單最高可折抵10萬元[3]。

「秋天好 Chill LG 智 慧家電 享受美好生活」優惠活動

活動日期：即日起~2022/11/30

活動內容：

購買指定家電產品，即享精美好禮

單筆發票消費總金額滿30萬，登錄送14吋白色 LG gram（型號：14Z90P-G）極致輕薄筆電一台

活動網站：https://www.lg.com/tw/2022-autumn-sp