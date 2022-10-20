LG 攜手 ART TAIPEI 規劃 MIT 15周年特展專區

【2022年10月20日，台北訊】智慧家庭領導品牌 LG 電子近年積極跨足藝術界，今年首度攜手 ART TAIPEI 台北國際藝術博覽會規劃 MIT 15周年特展專區，將 OLED 頂尖的自體發光技術結合藝術，真實還原博覽會內藝術品的每一處細節。現場除了 LG OLED G2 零間隙藝廊系列與 C2 極致系列機種及 LG OLED｜Objet Collection® 展演外，全球最大97吋 OLED 4K 電視與全球首款可調式曲面 OLED－LG OLED Flex 也首次於展覽中亮相！透過 LG OLED 全系列卓越細膩的顯示技術，精準呈現過去14屆 ART TAIPEI 獲獎藝術家作品，為藝術鑑賞提升至更高層次。ART TAIPEI 是每年10月在台灣的藝術盛會，也是亞太地區國際藝術交流的重要平台，明(21)日起至24日於台北世貿一館盛大展出，民眾可趁展覽期間親臨體驗 LG OLED 精湛呈現的藝術饗宴！







台灣 LG 電子董事長宋益煥表示：「LG 電子自2021年起陸續與許多國外知名大型藝術展會合作，包含美國、英國、法國與韓國等，截至目前已累積參與10場藝術展。這次很榮幸能夠首度攜手台北國際藝術展，將 LG OLED 帶入 ART TAIPEI，並聯手與台北國際藝術展合作 MIT 15周年特展，以行動支持台灣藝術家。透過14台 OLED 電視，真實還原台灣 MIT 歷屆獲獎藝術家作品。LG 相信藝術能啟發我們並改變我們看待世界的方式，未來也將秉持這樣的理念，持續積極與各領域藝術家合作，透過藝術與科技的完美結合，讓生活更美好。」

藉由 OLED 自體發光像素帶來純黑和無限對比度的卓越畫質 將藝術鑑賞層次再提升

LG OLED 電視內建知名畫作 打造「居家行動藝廊」！

LG身為全球 OLED 技術領導品牌，連續九年全球 OLED 電視銷售第一且榮獲 CES 2022創新獎[1]，持續革新技術與畫質標準，帶給消費者無與倫比的視覺體驗。

近年來的科技發展，不僅改變人們溝通互動的方式，更進一步改變生活型態與藝術展演生態。LG OLED 憑藉數百萬個自體發光像素，能完美呈現純黑、展現無限對比度，達到前所未有的影像標準，且面板通過德國萊茵 (TÜV Rheinland)護眼認證和全球安全科學機構 UL(Underwriters Laboratories)低藍光、不閃爍以及無眩光認證，也是所有類型電視中首批獲得 TUV-Eyesafe 開發的Eyesafe 認證面板，提供更舒適的觀影選擇。搭載第五代 α9 AI 處理器與智慧增亮引擎 (Brightness Booster)，G2 OLED 亮度提升30%以上、C2 OLED 亮度則提升20%以上[2]，呈現栩栩如生的畫質，將藝術鑑賞帶到更高的層次。且畫質經國際測試機構Intertek 認證，LG OLED 電視所呈現的色彩達到100%色彩還原度，真實還原藝術品的每一處細節。





隨著大眾待在家的時間變長，「電視」儼然成為居家娛樂中心，LG 順應市場不停推陳出新，讓廣大消費者在家也能盡享視覺饗宴，不僅在家就能擁有劇院級觀影畫質，纖薄機身設計貼合壁面搭配內建知名畫作，讓電視不再只是電視，更是藝術品的載體，變身居家行動藝廊！







全球最大 97吋 OLED 4K 與電視全球首款可調式曲面 OLED－LG OLED Flex

首次在台亮相 沉浸式體驗帶來更震撼的視覺享受



ART TAIPEI「MIT 15周年特展專區」透過14台 LG OLED 電視展演台灣 MIT 歷屆獲獎藝術家作品，本次博覽會更首度曝光全球最大OLED 電視－LG OLED evo G2零間隙藝廊系列 4K AI 語音物聯網電視97吋，G2系列採用零間隙壁掛設計，宛如藝術品般完美貼合壁面；且搭載第五代 α9 AI 處理器與智慧增亮引擎(Brightness Booster)，使亮度提升30%以上，能更精密準確地表現出藝術品的每一處細節與紋理，使畫面更鮮明強烈，帶來仿如真實藝術品的質感視覺體驗；G2 系列擁有5年面板保固，讓大眾對 LG OLED 電視工藝「更安心」！ LG OLED evo G2 零間隙藝廊系列 4K AI 語音物聯網電視97吋已開放 LG 官方線上商城預購中，建議售價為888,888元。

ART TAIPEI 現場更展示了今年９月在 IFA 首次公高開亮相的全球首款可調式曲面 OLED 電視－LG OLED Flex 42吋，遙控器上的曲率按鈕可隨心所欲自由切換20種不同級別曲率，最高可實現900R 的曲率調節。且 LG OLED Flex 減少了來自周圍光線、物體和人的反射，與以往產品相比反射減少了25%[3]，更擁有 0.1ms 的反應時間，提供超乎想像的低延遲表現。第五代 α9 AI 4K 影音處理晶片更將聲音升級至模擬 7.1.2環繞聲道，提供更沉浸式的影像體驗。 LG OLED Flex 將於10/28（一）至11/6 （一）於LG官方線上商城開放預購，建議售價為109,000元。







宛如「畫作」的美學電視 LG OLED | Objet Collection® Easel 與 Posé 完美演繹展品！

2022年 LG OLED 全系列全新機種一次亮相 透過藝術與科技的結合讓生活更美好

繼 LG OLED | Objet Collection® Easel 上半年在台開賣，即吸引不少生活美學家趨之若鶩。LG 更趁勢推出全新 Objet Collection® Posé，預計於今年11月引進。立架式設計的55吋 Posé 能靈活移動擺放於任何空間，透過全方位設計讓Posé無論正面或背面的各種角度均能與居家空間自然融合；圓潤柔和的邊緣搭配米色編織面料，更附有特別設計的純白色遙控器，能夠輕鬆融入室內裝潢的精緻設計，增添居家時尚魅力。有著多功能背板的 Posé 不僅是一台電視，更能靈活創造收納空間，後方搭載個人化展架，可用來收藏書籍、雜誌等物品，亦可運用配件收納器將電源線、機上盒、分享器等物品收納至蓋板後方，保持整體整齊、美觀。









ART TAIPEI 2022博覽會現場，除展演包含全球最大97吋 OLED 4K 電視、全球首款可調式曲面 OLED－LG OLED Flex，以及 LG OLED｜Objet Collection®Easel、Posé 外，更陳列2022年 LG OLED 全系列全新機種：Z2尊爵系列、G2零間隙藝廊系列與C2極致系列，透過輕盈、薄、亮度三大特色的提升，賦予電視更高規格及時尚外型，在內建AI智慧支援下，持續開發以人為本的智慧服務，透過 ThinQ 將電視化身家中家電的控制樞紐中心。LG 將持續秉持「藝術能啟發並改變大眾看待世界的方式」的理念，透過藝術與科技的結合，讓生活更美好！

[1] LG G2 影片顯示器類別。

[2] 87吋 C2/65吋 C2/55吋 C2。

[3] 反射率與 LG C2相比低約 25%



