迎戰購物節 免等雙11！官方線上商城人人送萬元｜LG 台灣

【2022 年 10 月 28 日，台北訊】「樂」翻天「金」優惠！LG 官方線上商城迎戰雙11購物節，搶先於11月1日起至8日祭出優惠活動，凡登入會員即贈11張1,111元購物金，滿萬即可現折。適逢雙11再推「奇數也快樂」好康優惠，奇數日加碼搶11張85折優惠券，透過LINE購物加碼再贈15% LINE Point 回饋[1] ！此外，今年甫登場的 LG Objet Collection® 調和美學傢電系列更推出獨家任選1+1九折優惠，讓消費者省荷包，品味加倍不打折！即刻註冊成為 LG 官方線上商城會員，享雙11優惠搶先開跑省不完。





智匯之作！ LG WashTower™ AI 智控洗乾衣機 達到省水、省電、操作智慧升級

迎戰雙11，LG 官方線上商城瞄準換季商機，首推堪稱「智匯之作」，外型極簡一體成型的 LG WashTower™ AI 智控洗乾衣機，搭載 AIDD™人工智慧可智選最適洗衣行程，由 AI 智慧偵測衣物材質與重量，透過大數據分析自動提供最適洗滌動作；再透過 Smart Pairing™ 傳遞洗程資訊至乾衣機，自動選擇適配乾衣機行程，輕鬆達到最效率的智慧洗乾一體！選擇洗乾衣機的過敏防護行程、殺菌行程可做到再次潔淨，去除99.9%塵蟎及過敏原[2]。搭載 LG ThinQ™ APP，一鍵下載更多元的細緻衣物洗護行程，省水省電更省心，各種洗衣難題 LG 幫你搞定！

終結冬季潮溼！ LG PuriCare™ WiFi 變頻除濕機

高效除濕力看得見

換季時刻來臨，空間瀰漫濕冷空氣，LG PuriCare™ WiFi 雙變頻除濕機為業界唯一具備變頻馬達及變頻壓縮機的除濕機，更榮獲消費者最喜愛、滿意度最高的除濕機首選[3]。除能提高除濕效能，更達到節能、省電，維持運轉過程的低噪音；搭載 UV nano™ 紫外線淨化，有效淨化風扇上99.99%[4]的細菌。同時更附有 Y 字型、衣櫥專用等接頭配件，可靈活運用在鞋子、衣櫃或是居家棉被除濕，有效解決各種冬季來臨的衣物或空間濕氣。其中，變頻壓縮機與變頻馬達均享有10年保固，用得放心也更加安心！

由內而外的清淨舒適！ LG PuriCare™ AeroTower™ 風革機 營

造彷如自然風的柔和清淨

上市後屢獲好評的 LG PuriCareTM AeroTower™ 風革機，創新設計結合空氣淨化與風扇雙重功能，搭配智慧變頻馬達，高效、穩定、省電、靜音，且具備單向、廣域、循環三種氣流模式，俐落外型亦榮獲紅點設計國際大獎，內外兼具、可完美應對各種環境需求。LG AeroTower™ 風革機採用LG研發的 Air Valley 技術，能提供滿足不同需求與喜好的乾淨涼風，藉由「康達效應」(Coandă Effect)將過濾後的乾淨空氣沿空間表面均勻穩定吹送至每個角落，讓風流宛如山谷間的自然風般柔和，一年四季皆可自在享受潔淨空氣！

品味升級必 buy ！

熱銷 Objet Collection® 系列任選 1+1 獨家九折優惠

今年甫登場的 LG Objet Collection® 調和美學傢電系列，透過多元產品陣容與色彩，提供消費者全方位優質居家風格新提案。迎戰雙11換季大檔，LG 官方線上商城更祭出調和美學傢電系列讓您隨心混搭，全系列商品任選1+1即享獨家九折優惠，讓消費者輕鬆優惠之餘，品味加倍不打折！快到LG官方線上商城找尋專屬您的智慧品味家電。

[1] 透過 LINE 購物加碼15% LINE Point 回饋，每筆上限2,000點。

[2] 洗衣機的過敏防護行程獲得 BAF (英國過敏基金會)認證，可減少 99.9% 的居家塵蟎；乾衣機的殺菌行程獲得 BAF (英國過敏基金會)認證，可減少 99.9% 的居家塵蟎。此外，洗衣機的過敏防護行程與乾衣機的殺菌行程皆獲得 Intertek 認證，可消除99.9% 細菌。

[3] 榮獲韓國 Korea Brand Power Index 第1名。此外，亦榮獲韓國國家顧客滿意度第1名

[4] 使用 UV LED (1 小時開/1 小時關/1 小時開)和操作模式(低速/溫度(25±2)℃，濕度(50±10)%)時，金黃色葡萄球菌/表皮葡萄球菌/大腸桿菌殺菌效果為 99.99%。效能通過 TUV Rhienland Korea Ltd 測試機構進行的內部測試驗證。(參考測試標準：ISO 22196:2007/日期：2021-06-29 ~ 2021-07-20) 可能會因為產品的使用環境或 UV LED 的使用壽命，導致光輸出效果有差異。風扇表面可能存在一些 UV LED 照射不到的區域，導致使用效果有差異。