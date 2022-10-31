LG 公布2022年第三季度財報

【2022 年 10月 31日，台北訊】 LG 電子（LG）公佈2022年第三季度綜合營業收入為21.2兆韓元（148.4億美金），較去年同期成長14.1%，並創下 LG 史上最高季度營收。 第三季度營業利潤為 7,466 億韓元（5.2億美金），較去年同期成長 25.1%。

在第三季度，因頂級家電產品包括新家電品項以及車用零組件的銷售成長， LG 營收成長破紀錄。儘管如此，考慮到去年發生的一次性成本，由於全球經濟成長趨緩導致需求下降，致使營業利潤隨之減少。

LG 生活家電與空氣解決方案事業部第三季度營收達7.5 兆韓元（52.5億美金），較去年同期成長 5.8%，創下該事業部第三季度收入的最高紀錄。由於行銷投資和物流成本增加，第三季度營業利潤為 2,283 億韓元（1.5億美金），較去年同期低。營收成長是由頂級家電的強勁銷售所驅動，包含北美和歐洲關鍵地區的蒸氣殺菌產品等新家電類別。該事業部計劃通過提高頂級產品的競爭力、加強其大眾產品線以成本結構管理來提高獲利能力，進而保持優勢。

LG 家庭娛樂事業事業部第三季度的營業收入為3.7 兆韓元（25.9億美金），然為因應日益加劇的市場競爭所增加的行銷投資，致使營業虧損達554億韓元(3,878萬美金)。 除了靈活的庫存管理外，LG 家庭娛樂事業事業部未來策略將集中於有效管理行銷費用和加強推動頂級電視領域。

LG 車用零組件解決方案事業部第三季度營收達2.3兆韓元（16.1億美金），較2021年同期成長45.6%，創下該事業部季度收入的最高紀錄。 2022年第三季度營業利潤為961億韓元（6,727萬美金）。 銷售收入的大幅成長是受惠於有效的供應鏈管理及主動回應汽車製造商的增長需求。 LG 車用零組件解決方案事業部將繼續與全球汽車製造商建立緊密的關係，並通過優異的成本結構管理來提高獲利能力。

LG 企業解決方案事業部創下第三季度營業收入紀錄達 1.4 兆韓元（9.8億美金），因原物料成本和全球物流成本上升，營業虧損為144億韓元（1,008萬美金）。 營業收入較去年同期成長 9.7%，主要得益於 B2B 市場的復甦。 LG 企業解決方案事業部計劃通過開發更多客製化解決方案和擴大產品線以實現穩定成長，同時穩定主要零組件的供應，積極降低成本和更有效地管理資源，積極瞄準正在復甦的 B2B 市場。