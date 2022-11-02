【2022 年 11月 2 日，台北訊】 智慧家電領導品牌 LG 電子今(2)日宣布即將在台推出 LG PuriCare™ AeroTower™ 風革機 UV 抑菌三合一涼暖空氣清淨機，與今年5月推出的涼風版，全系列輔以專業空氣對策，為後疫情時代居家空氣把關，提供一年四季潔淨氣流，打造冬暖夏涼的頂級舒適生活品質。全新 LG AeroTower™ 風革機 UV 抑菌涼暖系列亦將於本周五登場的台北電器空調影音 3C 展首次展示販售，讓消費者可以提前為了入冬換季做準備， 建議售價為 27,900 元。









台灣 LG 電子董事長宋益煥表示：「LG 致力於滿足現今以家庭為中心的生活需求，全新推出的 LG PuriCare™ AeroTower™ 風革機 UV 抑菌涼暖系列，適用於任何空間的先進空氣淨化解決方案，在室內也能提供消費者有如置身大自然中的清新氣息。未來 LG 將持續推出能提升居住品質集美感與智慧於一身的家電，實現真正的智能家居。」

全新 LG PuriCare™ AeroTower™ 風革機 UV 抑菌涼暖系列

入冬暖心首選

LG AeroTower™ 風革機 UV 抑菌涼暖系列，搭配智慧變頻馬達，高效、穩定省電且靜音，暖風模式下可運用廣域送風，將暖流送至家中各個角落，完美應對各種環境需求。LG AeroTower™ 風革機 UV 抑菌涼暖系列設定成理想室內溫度（16-30℃）即可快速取暖，上升5℃ 只需要九分鐘，台灣濕冷的冬季一樣能享受溫暖清新空氣；而涼風模式下可使用單向、廣域、循環三種氣流模式，可針對需要集中送風、廣域送風或加速室內循環提供不同選擇。

採用 LG 研發的 Air Valley 技術，藉由「康達效應」(Coandă Effect) 將過濾後的乾淨空氣沿著空間表面，均勻穩定吹送至室內每個角落，讓風流如自然風一般的柔和；運轉模式具備10段風力設定、自動、Turbo以及睡眠，可依照個人喜好調整，通過 Air Guard 導流板擴散技術向上與向外傳送濾淨後的乾淨空氣，確保全年室內空氣品質保持在最佳狀態。

時尚外型結合空氣清淨器、涼暖風扇雙重功能

三層次把關 過濾出無懈可擊的清新感

LG 已成為傢電美學的代名詞，除了持續在技術上創新為消費者帶來更方便的體驗，在整體外觀也不斷推出可以融入現代空間設計的產品，全新推出的 LG AeroTower™ 風革機 UV 抑菌涼暖系列擁有石墨綠、典雅白、拿鐵棕三種色系，更能迎合消費者對居家空間搭配的需求，榮獲紅點設計大獎的 Glendy 塔型外觀設計，靈感取自美國格倫峽谷大壩，獨特山形外觀與空氣力學應用，創造出彷如由峽谷吹出的清新自然風，舒服得像惝佯大自然中。

LG AeroTower™風革機UV抑菌涼暖系列搭載 LCD 螢幕顯示器，讓消費者能於日常生活中隨時輕鬆掌握居家環境中的空氣品質、溫溼度狀況[1]，360° HEPA 13多重過濾系統與獨家 UV Nano LED 技術打造出能深層淨化空氣的強大過濾系統，擁有對超細顆粒的超高敏度，捕捉得到 99.97% 的細小微塵[2]，大至毛髮小至0.3 微米的細菌、過敏原通通不放過，通過活性碳濾網去除氣味分子與空氣中各種化學物質，最後再由 UVnano™ 技術 去除風扇葉片上 99.9% 的細菌[3]，再添一層保護，從根本徹底淨化空氣。

靜心低噪音 由內而外打造質感智慧家居

LG AeroTower™ 風革機UV抑菌涼暖系列採用 3D 葉片的噴射氣流風扇和多孔氣流路徑，將運轉噪音降至最低 23 分貝，搭配45°~140°可調整擺動模式，將過濾後的乾淨氣流被輕柔均勻地送至房間每一處，在家就能打造寧靜時光又兼顧舒心空氣環境，不管讀書、工作或睡眠都靜心。

現代人重視工作與生活的平衡，不只工作上追求成就感，更講求工作之餘也能打造有品味質感生活品質，LG AeroTower™ 風革機 UV 抑菌涼暖系列不只為家中的空氣品質把關，內建 WiFi 可利用 ThinQ™ 技術分析使用習慣和偏好，滿足特定需求，無論何時何地皆能管理智慧家電，輕鬆為居家生活把關。

[1] 在測量範圍內，參比儀器高濃度±50%範圍內，低濃度±15㎛/㎥範圍內。結果可能因環境而異。

[2] 以 IEST RP CC001.6 (2016) HEPA and ULPA Filters方法於 SGS IBR 實驗室測試結果效率 ≥99.97% *測試結果可能因環境而異。

[3] 根據第三方測試，運行 1 小時後風扇葉片上的細菌減少。結果可能因實際使用條件和環境條件而異。 UVnano 是由單詞 UV 及其單位納米衍生而來的複合詞。