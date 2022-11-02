年底家電買氣熱 智慧家庭領導品牌 LG 推超值優惠

【2022年11月3日，台北訊】智慧家庭領導品牌 LG 以卓越的技術，致力為消費者創造更美好的居家生活，年底前最大規模電器展「2022台北電器空調影音3C 展」將於11月4日至11月7日在台北世貿一館開展。許多消費者趕著年前新屋裝修完工，或是希望汰換家電迎接新年，適逢年底消費旺季，LG 將盛大展出2022全新 OLED evo、QNED 電視系列、多款家庭視聽娛樂產品、空氣清淨機、居家清潔等多種生活家電，現場更推出獨家優惠[1]，購買 LG 指定電視加購 Eclair SoundBar，補助$3,000元，可享優惠價$19,900元（原價22,900元）；此外，購買 LG InstaViewTM 敲敲看門中門 Objet Collection®（型號：GR-QLFC87GS、GC-FL40BE），還提供免費更換門片服務；購買 LG 四方洗蒸氣洗碗機憑舊機換新機、或是再加購任何一款大家電，可現折$5,000元（舊換新或加價購優惠2擇1，不重複補助），年末換家電搶便宜快趁現在！

家電展必搶！

全球最大 OLED 4K 電視創造如畫的視覺效果

LG 推出全球最大97吋 OLED evo 4K 電視搭載第五代 α9 AI 4K 影音處理晶片及智慧增亮引擎 (Brightness Booster) ，一上市就獲得各界關注，不僅亮度提升30%[2]以上，創造出更大膽的視覺效果以及栩栩如生的畫質，α9 第5代 AI 4K 影音處理晶片更將2.0聲道音效混入虛擬7.1.2聲道音效，打造身歷其境的沈浸式環繞音效，G2 系列擁有5年面板保固，不只買得安心更能用得安心。零間隙藝廊設計完美貼合壁面，營造如畫作般的視覺效果。LG 2022年電視系列內建的揚聲器已能夠營造無與倫比的音效體驗，如果再配上2022年的 Eclair Sound Bar（型號: QP5/ QP5W)，即能讓影音體驗再上一層樓。與英國御用頂級音響品牌，MERIDIAN 調音技術合作，共同打造優質的音效。選擇電視音效模式分享[3]，可讓 Sound Bar 使用電視的處理能力以及 AI 音效( AI Sound Pro)[4]，聽到的聲音更清晰一致，且 Eclair 是業界體積最小卻可支援3.1.2聲道及杜比全景聲(Dolby ATMOS)的 Sound Bar。

展覽期間還可至現場體驗全球首款可調式曲面 OLED 電視「LG OLED Flex」，只要簡單按下遙控器上的曲率按鈕，即可調整20種不同的曲度，最高可實現900R的曲率調節，搭載抗反射技術，可減少周圍光線、物體和人物的反射，提供更沉浸式的影像與電競體驗。





全新推出 LG PuriCare™ AeroTower™ 風革機UV抑菌三合一涼暖清淨機

完美對抗換季難題買就送三合一高效率濾網

進入秋冬冷熱交替之際，榮獲紅點設計國際大獎的時尚 LG PuriCare™ AeroTower™ 風革機UV抑菌三合一涼暖清淨機，除了結合空氣淨化與風扇，更新增暖風模式，迎合各種氣候需求，滿足消費者的喜好。採用 LG 研發的 Air Valley 技術，藉由「康達效應」(Coandă Effect)將過濾後的乾淨空氣沿著空間表面，均勻穩定吹送至室內每一處，打造清淨舒適空間無負擔，每天都能享受潔淨空氣。

LG AeroTower™ 風革機UV抑菌涼暖系列，搭配智慧變頻馬達，高效、穩定省電且靜音，廣域模式下更可開啟暖風功能，將暖流送至家中各個角落，完美應對各種環境需求。暖風模式在設定成理想室內溫度（16-30℃）時可快速調節室內溫度，上升5℃只需要九分鐘，台灣濕冷的冬季一樣能享受溫暖清新空氣；而涼風模式下可使用單向、廣域、循環三種氣流模式，可針對需要集中送風、廣域送風或加速室內循環提供不同選擇。 全新 LG AeroTower ™ 風革機 UV 抑菌涼暖系列 於 2022台北電器空調影音3C展首賣，展覽期間購買 LG AeroTower™風革機，加碼再送 HEPA13 三合一高效率濾網1組。

品味升級必 buy ！ Objet Collection® 美學傢電系列

年終汰舊換新的最佳選擇

今年甫登場的 LG Objet Collection® 調和美學傢電系列，打破傳統冰箱非黑即白的設計，透過多元產品陣容與色彩，打造美型與機能兼具的廚房家電。2022台北電器空調影音3C展期間， 購買 LG Objet Collection® 調和美學傢電 全系列產品滿 15萬，即送XBOOM 360˚全景聲藍芽音響一台[5] ； 購買 LG InstaViewTM敲敲看門中門 Objet Collection® （型號： GR-QLFC87GS、GC-FL40BE ），提供免費更換門片服務 [6]，讓您隨心混搭，展現專屬個人風格魅力。

[1] 加碼贈品為現場銷售憑紅單贈送，預計於產品安裝完成後14個工作天內贈送，詳細活動方式及兌換辦法以現場公告為主。

[2] 與非 OLED evo 型號相比，並依據「全白」模式測量。

[3] 電視音效模式分享可能因電視型號而異。

[4] 電視AI處理器版本因電視型號而異。

[5] 限量40組。

[6] 限量30台。