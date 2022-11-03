台灣 LG 董事長獲頒金商獎「優良商人」獎殊榮

【2022年11月3日，台北訊】智慧家電領導品牌 LG 電子以創新科技站穩全球消費性電子產品領導地位，致力為消費者帶來更舒適的生活。台灣 LG 於董事長宋益煥超群領導下，繳出亮眼的經營成果，宋董事長亦於推動社會公益、永續節能，再創企業革新不遺餘力！今年更在商業總會的推薦下，獲頒象徵我國企業家最高榮譽的111年金商獎「優良商人」獎項，由行政院副院長沈榮津頒發「經濟部獎狀」及全國商業總會理事長許舒博頒贈「金商獎」獎座，台灣 LG 電子董事長宋益煥也於10月28日獲總統蔡英文接見。









台灣 LG 電子董事長宋益煥表示：「台灣 LG 電子秉持『Life’s Good』的品牌精神，致力在社會公益、永續節能、企業革新三大面向貢獻台灣社會，十分開心能獲此獎項殊榮，未來台灣LG亦將持續傾聽消費者需求，帶給消費者更舒適智慧的生活！」

台灣 LG 在董事長宋益煥領導下屢創佳績，積極聆聽並回應消費者需求，過去兩年縱使在疫情的挑戰下，台灣 LG 也沒有停下腳步，持續推出符合台灣生活特性的產品，像是看準疫情期間大眾對於衛生安全的注重，推出 PLUS 版的 Styler® 蒸氣電子衣櫥讓防護加倍；或是觀察到消費者更加注重居家生活空間配置，爭取在台灣搶先上市 LG Objet Collection® 調和美學傢電系列，成為繼韓國之後，第一個引進此系列的地區。









企業永續發展蔚為潮流，LG 認為企業的成長必須在公司本身、社會與環境永續的前提下才能持續，除透過環保設計策略降低產品於開發、生產、流通期間對環境的影響，同時提高資源運用效率以及回收利用程度。全新 OLED 電視即減少不必要包裝，使用可回收的硬紙箱與生物基材料製成遙控器袋，透過簡單包材將產品完好無虞的運送至消費者手中。台灣LG在宋董事長的帶領下，持續響應政府節能永續政策，大力提倡運用 IoT 物聯網技術連接 LG 全系列智慧家電，透過 LG ThinQ APP 使用與監控家電，有效減少不必要能耗的同時，亦共同為全球永續發展目標做出積極貢獻。

台灣 LG 深耕社會公益，並長年推動「Life’s Good with HOPE 希望。傳愛」公益行動。宋董事長每年積極投入偏鄉關懷，帶領公司全體同仁發揮深遠且實質的影響力。例如，LG 透過偏鄉活動接觸花蓮縣秀林鄉銅門國小，宋董事長遵守與孩童的承諾，年年前往陪伴孩子的成長，今年雖因疫情影響無法親自到場，更錄製影片為畢業生獻上畢業禮物與祝福；此外，LG 與喜憨兒社會福利基金會合作邁入第十年，除捐助營養餐盒，宋董事長更年年號召員工參加一日志工與憨兒互動交流，落實「Life’s Good with HOPE 希望。傳愛」精神。









LG 在台深耕逾20年，目前全台各地均設有服務站及銷售據點提供完善品牌服務，無論是偏鄉資源補強、能源政策響應或是智慧生活突破，台灣 LG 在董事長宋益煥領導下將持續引領創新，不僅為台灣消費者帶來更多元的產品，引領台灣產業發展，實現 LG「Life's Good」的品牌精神。