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台灣 LG 電子連續十年攜手喜憨兒基金會獻愛全台弱勢兒童
【2022年11月10日，台北訊】 台灣 LG 電子秉持「Life’s Good」的品牌精神，長年實踐企業社會責任，並在「Life’s Good with HOPE 希望。傳愛」公益行動之下，關懷偏鄉學童不遺餘力，透過長期且深度的公益計畫，持續發揮企業正向影響力。截至今年，與喜憨兒社會福利基金會合作「送希望到偏鄉」計畫已滿十載，每年除了捐助營養餐盒，台灣 LG 電子也會號召有志一同的員工，加入志工行動。今年 LG 志工團特別前往臺北市大同中山區身心障礙者資源中心，觀摩多感官教室及專業輔具的使用，同時也與憨兒們協力完成流體畫藝術作品，創作成果將於年底獨家展出。
連續十年支持「送希望到偏鄉」計畫
逾3,000名偏鄉國小學童受惠
自2013年起，台灣 LG 電子以行動支持喜憨兒基金會「送希望到偏鄉」計畫，透過認購餐盒的形式，從憨兒的手作烘焙出發，集結社會的力量，讓一份份香噴噴的營養餐盒，順利地送到偏鄉部落國小學童手中。在台灣 LG 電子連續十年來的捐贈下，至今累計捐助約15,000個餐盒，幫助全國近60所偏鄉部落國小、逾3,000名學童。
今年10月起，由憨兒親手製作的營養餐盒，已陸續配送至新北市瑞芳區、新竹縣五峰鄉、臺東縣卑南鄉等6所偏鄉國小，連續4個月固定配送，今年共計送出1,376個營養餐盒，陪伴偏鄉學童度過寒冬。「送希望到偏鄉」計畫由台灣 LG 電子拋磚引玉，集結社會眾人之力傳遞希望，不僅讓憨兒苦練的烘焙技術得以發揮，也為偏鄉學童帶來實質的資源。期望學童在未來有能力之時，也能將這份希望傳承下去，共同實踐台灣 LG 電子「希望。傳愛」的公益理念。
LG 志工團觀摩身心障礙者資源中心
與憨兒共創流體畫
台灣 LG 電子過去9年與喜憨兒基金會合作「餅乾教室」一日志工活動，透過與憨兒們製作餅乾的互動傳遞溫暖與關懷。今年與喜憨兒基金會合作邁入第十年，有別於以往，台灣 LG 電子首度以「藝術共創」的全新形式進行志工服務，期望透過藝術療育與協作互動，激發憨兒的潛能，展現多元面貌，讓大家看見憨兒的無限可能。
志工活動當天，臺北市大同中山區身心障礙者資源中心的黃佳惠主任帶領 LG 志工團一探憨兒的視角與世界，除了介紹中心內設置的多感官教室以及專業輔具，同時也說明如何以適當、適量且有結構性的感官刺激，提供憨兒視覺、聽覺、觸覺、嗅覺等多元感覺訊息，職能治療師也特別讓志工們體驗多感官教室的輔具，瞭解身心障礙者的感官訓練方式與如何透過多感官刺激，讓憨兒從體驗與探索中學習，增進知覺能力。
流體畫創作以一位憨兒搭配一至兩位志工的分組方式，由藝術治療講師親切地解說和結構化的帶領，讓 LG 志工一步步引導憨兒，一起手持畫板左右晃動，看似簡單的動作卻考驗著志工與憨兒的默契。色彩繽紛的顏料自由地流動、交錯，碰撞出美麗的流線，打破了障礙的界線。憨兒們依喜好選擇喜歡的顏料及配色方式，隨心所欲、沒有規則的創造出獨一無二的藝術創作。
「展」現憨兒藝術潛力 年底舉辦身心障礙者藝術作品聯展
完成流體畫後，各組進行活動心得分享，有位平時喜歡畫畫的憨兒表示：「以前沒做過流體畫，也很喜歡不用筆畫畫。」也有憨兒表示「和大姐姐一起玩得很開心！」第一次參與 LG 志工的員工分享：「第一次嘗試流體畫，很需要相互合作，憨兒其實很有創造力，如同流體畫一樣，不會被框架限制，讓我感到很驚艷。」曾多次擔任志工的「餅乾好手」、台灣 LG 電子宋益煥董事長開心地表示：「大家都很有藝術天份，但藝術美感是主觀的，端看你從哪個角度去理解。如同大眾看待身心障礙者，破除迷思和刻板印象，以尊重、包容的態度才是最重要的。」現場也準備卡片，讓憨兒與志工們一起寫下對彼此感謝的心意，致贈給對方留念，LG 志工團也帶著韓國零食與憨兒分享，共度暖心又難忘的時光。
喜憨兒烘焙屋讓「喜憨兒=做餅乾」的印象深植人心。烘焙也許是大多數身心障礙者謀生的方式，但並非是他們的全貌，只要透過適當的訓練，憨兒們也能展現出令人驚豔的藝術天賦。本次的LG志工服務，就是期望藉由藝術共創的服務模式，激發憨兒對藝術的好奇及學習的興趣，更讓外界看見憨兒們的創作能力。本次 LG 志工與憨兒們共創的藝術品，將在「藏藝之星-身心障礙者藝術作品聯展」公開亮相，11月15日至12月14日於中山藏藝所展出，歡迎大家一覽憨兒們純真無邪的內心世界。聯展活動詳情請見「中山藏藝所」Facebook粉絲專頁：https://www.facebook.com/Zhongshan15/
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