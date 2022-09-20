台灣 LG 電子宣布提供花東地震受災戶 LG 家電免費維修檢測服務

【2022年9月20日，台北訊】台東18日發生芮氏規模6.8的主震，地震深度達7公里，造成近日花東地區強震不斷，且花蓮和台東等地陸續傳出災情，導致部分居民家中的3C、家電用品也受到損害。為協助花東地區受災民眾修復家園，台灣 LG 電子今日(20)宣布，即日起至10月15日止，提供受災民眾大型家電安排到府服務檢修工資免費外，另享零件9折優惠；而經工程師現場判定因遭受地震災害損傷以至無法修復或不維修之家電，將提供 LG 官方線上商城專屬優惠序號，享全系列商品85折優惠[1]。

台灣 LG 電子秉持專業與完善之服務精神，善盡企業責任，以實際行動落實社會關懷，即時整合線上與線下系統，提供消費者完善且便利的服務，協助地震受災民眾減輕負擔，及早恢復日常生活。民眾可透過免付費服務專線0800-898-899直接與 LG 客服聯繫。

[1] LG官方線上商城專屬優惠序號不適用於LG Objet Collection®調和美學傢電系列商品。