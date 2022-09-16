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LG 免曬衣乾衣機攜手網路名人阿翰打造氣象主播尤衣思 一次解決四大曬衣煩
【2022年09月16日 台北訊】台灣氣候變化多端，除了煩惱每日的服裝搭配外，曬衣服也是一大學問。無論是天公不做美、曬衣空間難尋，或即使是艷陽天，也難逃空污殺手，讓衣物越曬越髒甚至乾硬、變形。LG 免曬衣乾衣機攜手阿翰打造全新角色：氣象主播「尤衣思」，以智慧科技領銜，打破所有曬衣迷思與煩惱。LG 免曬衣乾衣機讓您無需顧慮四季變遷，可隨時擁有乾淨、蓬鬆的衣物，曬衣就是這麼有意思！
LG 免曬衣乾衣機 一機解決雨季、豔陽、室內潮濕致敏、空氣汙染 四大曬衣煩惱
陽光曬過的被單衣物，總是有股難以抗拒的迷人清香，但在多雨潮濕的台灣，「好好曬衣服」，似乎成為眾多消費者日常生活中最難達成的願望之一。LG 免曬衣乾衣機洞悉消費者需求，歸納出四大曬衣煩惱，除了與阿翰聯手打造全新角色—氣象主播「尤衣思」外，更納入阿翰演活的房東太太、算命阿姨和允恩，逐一揭密雨季、豔陽、空污、室內潮濕致敏等曬衣煩惱，關於曬衣困擾與解方，LG 免曬衣乾衣機「衣日氣象局」來為您解惑！
- 連續雨季讓心情與衣服一樣不美麗 曬衣不用再看天
台灣為海島型氣候國家，多雨又潮濕，除了梅雨季外還有颱風所挾帶的豐沛雨量，夏天濕熱、冬天濕冷，一年四季都面臨衣服晾不乾甚至還有霉味！面對堆積成山的衣服，是否無助到求助算命阿姨預測時機呢？有了 LG 免曬衣乾衣機，一切掌握自己手中，再也不用求神問卜！
LG 免曬衣乾衣機屬於除濕式乾衣機，以雙迴轉變頻壓縮機確保穩定效能，樹立節能、便利及健康乾衣的新標準。同時擁有業界最大16公斤容量，任何大型寢具、織品、厚重衣物都可以輕鬆處理，即使遇上陰雨綿綿或惱人雨季，隨時都可開啟行程，不必擔心衣物無處可曬！
- 室外曬衣隱憂多 豔陽、空污都是衣物的隱形殺手！
你是否也曾看準了好天氣，興高采烈地抱著衣物棉被到室外曬，卻發現原本蓬鬆的毛巾變得硬梆梆，還越曬越髒！研究指出，陽光直射容易使衣物褪色、變形或僵硬；空氣中的致敏因子或灰塵，容易滲透衣物纖維，導致疾病或過敏症狀，讓看似輕鬆便利的室外曬衣，反倒處處充滿隱憂。
LG Dual Heat Pump™ 溫和除濕式乾衣有效減少衣物變形、恢復衣物蓬鬆，即使是精緻衣物，仍能給予溫和護理；智能感測乾衣功能可以偵測衣物濕度並調節乾衣時間，避免衣物過熱而受損，避免因曝曬室外導致衣物損傷的可能性。
此外，季節轉換時期空氣污染嚴重，除了 PM2.5、灰塵等，更伴隨著油煙、廢氣沾染以及蟲害，不僅傷害人體健康，也破壞寶貝衣物；LG 免曬衣乾衣機搭載60度殺菌行程，經 Intertek 測試，使用過敏防護行程減少 99.9% 的細菌，雙重極細密濾網更能強力濾除衣物上沾附的細塵，不只護衣，也守護全家健康。
- 室內曬衣不「乾」不「淨」 拒絕過敏因子從衣開始！
不只室外曬衣危機四伏，現代家庭因為空間受限，會將衣物晾在室內，而室內曬衣其實會提高室內濕度，讓衣物曬不乾、也容易滋生房東太太最擔心害怕的壁癌或黴菌，常見的過敏原塵蟎也容易在高濕度的環境下大量繁殖，導致過敏情況加劇。LG 免曬衣乾衣機的殺菌效果，受 BAF (英國過敏協會)國際認證，可減少99.9%細菌及居家塵螨，讓衣物從此「乾淨」，樹立健康新標竿。
針對現代居住空間問題，LG 免曬衣乾衣機也可依據使用需求，選搭 LG WiFi 蒸氣滾筒洗衣機或 LG MiniWash™ 迷你洗衣機靈活堆疊，提升清潔效率，最適合時間與空間都受限的現代家庭，不管是狹小的陽台或是擁擠的曬衣間，都能讓每一寸空間運用的淋漓盡致。
台灣 LG 電子董事長宋益煥表示：「台灣氣候潮濕，消費者時常面臨衣服曬不乾、越曬越髒等惱人問題。瞄準消費者痛點，LG免曬衣乾衣機利用溫和除濕式烘衣保護衣物，搭載60度殺菌行程，乾衣過程中可減少99.9%細菌及居家塵螨。LG 免曬衣乾衣機讓曬衣不再受限於天氣，還可兼顧護衣、節省空間與電器使用安全，輕鬆打造舒適便利的居家生活。」
LG 免曬衣乾衣機一機便能解決所有曬衣煩惱，無論室內、室外，晴朗或雨天，讓洗衣、曬衣隨心所欲，不受外在環境限制，更不讓洗好的衣服又曬髒，帶給每一個人最便利的生活選擇。
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