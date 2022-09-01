LG 攜手宜蘭力麗威斯汀度假酒店與 HA House 夏

【2022年09月01日，台北訊】 LG 電子以領先業界的物聯網技術打造 ThinQ 智慧家居，致力於為消費者提供全方位的美好生活。為了讓更多消費者近距離感受智慧物聯網的魅力，2022年 LG 與頂級飯店推出「ThinQ Room」，首站選定宜蘭力麗威斯汀度假酒店，打造沉浸式智慧居家生活體驗；而去年與宜蘭知名度假別墅 HA House 秋推出「ThinQ Home」後廣受外界好評，今年趁勢進化，於 HA House 夏帶來更完整、更智慧的配置，為新時代的旅遊型態，建立新標竿。









台灣 LG 電子董事長宋益煥表示：「LG 致力於為消費者創造舒適便利生活，提供消費者最完整的 AIoT 智慧物聯網家電商品。2019年起推出 ThinQ 智慧家居生態系，每一年都帶來全新風貌，樹立智慧家庭里程碑。今年與宜蘭力麗威斯汀度假酒店以及 HA House 夏推出 ThinQ 智慧旅宿計畫，配合實際生活情境，配置完善的 LG 智慧家電，透過房中手機、電視及智慧音箱直接串連操作，讓消費者在享受台灣優美的自然景致之餘，能實際體驗美好舒適的智慧家居生活。」









LG 致力滿足消費者對於智慧家電的需求，以強大的 ThinQ 智慧家庭連網科技技術，讓使用者可透過行動裝置，不受時間與地點限制，輕鬆掌握家電狀態。去年推出的智慧家居體驗計畫廣受好評，今年為了讓更多消費者於旅遊中體驗智慧家居，即日起於台灣東部正式展開 ThinQ 智慧旅宿巡迴計畫，讓消費者能實際感受 LG 智慧家電所帶來的美好生活！





LG ThinQ Room X 宜蘭力麗威斯汀度假酒店

打造沉浸式智慧家居體驗



LG 與宜蘭力麗威斯汀度假酒店推出 LG ThinQ 單臥室泳池別墅，並展開為期兩年的合作，此房型為獨棟型態的泳池 Villa 別墅，以現代化與白色系的裝潢輔以自然的光源，搭配木質簡約設計家具與裝飾品，設有私人泳池、禪意造景庭院與溫泉湯池，極具隱密性及自由度，旅客可在不受外界干擾的氛圍中，重新喚回身心活力。









客房內配置多款LG廣受歡迎的智慧家電產品，提供 OLED 4K AI 語音物聯網電視、PuriCare™ AeroTower 風革機、Styler 蒸氣電子衣櫥、InstaView™ 敲敲看門中門冰箱、免曬衣乾衣機、LG CordZero™ A9T 系列 All-in-One 濕拖無線吸塵器、PuriCare™變頻除濕機、NeoChef™ 智慧變頻微波爐與 XBOOM 360ﾟ全景聲藍牙音響。旅客入住期間可透過房內所配置的手機，一指啟動或預約家電行程並隨時檢視；不熟悉智慧型手機應用的家庭成員，也可藉由 OLED 電視 Home Dashboard 功能或智慧音箱操控，感受 LG 智慧家電所帶來的極智美好生活。





在與 LG ThinQ Room 共度的迷人假期中，旅客能在安置好行李後，先將外衣放入 Styler 蒸氣電子衣櫥中，啟動殺菌功能除去舟車勞頓所沾染上的細菌；也可以在玩水嬉戲後，使用 LG 免曬衣乾衣機，溫和地烘乾濕漉漉的衣物，避免異味生成。過程中能在客廳享受寬廣螢幕帶來的高品質視聽娛樂饗宴，也能隨時監控家電運作進度，例如啟動更衣室內的變頻除濕機，即使身處潮濕多雨的宜蘭，也能享有乾爽舒適的休憩空間，體驗與眾不同的智慧旅程。





為慶祝 LG 與宜蘭力麗威斯汀度假酒店合作的 ThinQ Room 正式亮相，即日起預訂入住「LG ThinQ 單臥室泳池別墅」，即可獲贈 LG線上官方商城購物金5,000元（兩組優惠序號，每組各2,500元 )，將完美體驗帶回家 ！更多訊息請至「宜蘭力麗威斯汀度假酒店」官網，或電洽03-923-2111，宜蘭縣員山鄉永同路三段268號。





LG ThinQ Home X HA House 夏進化登場

首間 Objet Room 調和美學空間暢享智慧美型生活



繼去年推出即受到矚目的「LG ThinQ Home X HA House 秋」，LG 今年再度攜手德築建設「HA House 夏」，打造第二間「LG ThinQ Home」，更於2樓房間打造全台首間「Objet Room」，進駐 Objet Collection 調和美學傢電全新系列產品，完美揉合窗外自然景色，營造出溫暖且平靜的度假氣息。HA House 夏由德築建設創辦人自宅改建，位於宜蘭三星安農溪畔，地下一層樓、地上5層樓的空間，白色現代簡約的外觀設計，建築本身使用大片玻璃帷幕、落地窗，與周圍自然環境以及藍天白雲融合形成更緊密的互動，構築出與自然和諧共生的居住空間。有別於一般民宿，HA House 主題別墅希望讓旅客體驗「活著的建築」，享受自然人文的生活環境，繼而對「家」開啟新的想像。提供包棟入住，非常適合三五好友相約、或是多個家庭一起來享受宜蘭獨特的建築生活美學。









HA House 夏導入 LG 全系列 WiFi 智慧家電產品，如 DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調、PuriCare™ 360°空氣清淨機寵物功能增加版、PuriCare™ AeroTower™ 風革機與 LG QuadWash™ Steam 四方洗蒸氣洗碗機等。在入屋前透過 ThinQ App 開啟各層 DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調，一踏進屋內就能享受沁涼溫度及清新空氣；無線可移動式的 XBOOM 360˚ 全景聲藍牙音響以及 StanbyME 閨密機，更打破以往居住民宿時，須遷就家電產品位置待在單一空間的使用模式，無論是在戶外草皮、泳池邊或是地下一樓的遊戲室，皆能享受影音娛樂，有了 LG ThinQ，輕鬆盡享與自然共居的自在！











最特別的是，HA House 夏在2樓的房間導入7月底全新上市的 LG Objet Collection 調和美學傢電系列產品，包含 LG WashTower™ AI 智控洗乾衣機 Objet Collection、Styler 蒸氣電子衣櫥 PLUS 五件組 Objet Collection、LG CordZero™ A9T 系列 All-in-One 濕拖無線吸塵器 Objet Collection 以及在1樓廚房也配置了高人氣的 InstaView™ 敲敲看門中門冰箱 Objet Collection。LG Objet Collection 調和美學傢電系列結合時下最流行的色調，融合與自然、大地深切的連結以及對舒適、熟悉感的需求，呈現輕盈快樂的粉彩色與內斂優雅的大地色，與自然和諧共生，且外觀設計與充滿未來感的 HA House 夏互相揉合，完美演繹時尚空間美學，打造出舒適、愉悅的質感度假氛圍。









全新 HA House 夏「LG ThinQ Home」於10月初開放預約入住，為歡慶第二間 ThinQ Home 登場，針對預訂入住的消費者，將提供 LG 線上官方商城購物金5,000元（兩組優惠序號，每組各2,500元 )，讓您將完整智慧體驗通通帶回家 ！預約體驗請至德築生活官方 Line: https://lin.ee/ibYCNRN。







宜蘭一直都是台灣民眾國內旅遊的熱門選擇，LG 選定宜蘭做為2022年 ThinQ 智慧旅宿計劃的起點，在夏末秋初之際提供渡假住宿同時還能體驗智慧家居的好選擇。未來也將陸續公開全台旅宿合作計劃，讓智慧生活不再侷限居家，以最即時的服務，打造極簡生活，開創未來旅遊的無限可能。