LG 邀你情人節浪漫送禮 祭出優惠四重奏最低76折

【2023 年 3 月 1 日，台北訊】講到情人節，韓國絕對是最愛過情人節的國家，在韓國每個月14日都是不一樣的情人節，而過節儀式感絕對不能少。智慧家電領導品牌 LG 自3月1日至3月15日於 LG 官方線上商城推出「LG 兔gather浪漫送禮」活動，全館指定商品最低76折起，會員結帳時，不限購買商品，只要選擇捐贈發票，再獲得95折優惠券乙張；此外，許多新人也會選在情人節當天登記結婚，為滿足新婚夫妻新居家電需求，LG 官方線上商城持續推出「新婚入厝優惠專案」，購買家電組合結帳享最85折。延續來自韓國的浪漫甜蜜氛圍，就從今年白色情人節開始，讓 LG陪你與最愛的家人、情人幸福每一天！









優惠第一重：浪漫送禮

指定商品最低 76 折 捐發票再獲 95 折優惠券





情人節不少人會用心挑選禮物送給另一半，沒有情人的單身族群也可以在這一天好好犒賞自己，不管要送禮或是自用，LG 都為你準備好了！只要於活動期間在 LG 官方線上商城購買家庭視聽娛樂、空氣清淨、居家清潔、衣物清潔、廚房家電、空調等指定商品，最低76折起[1]，還能享24期分期零利率，輕鬆選購無負擔。此外，只要在活動期間內，於 LG 官方線上商城下單購買任一產品，只要結帳時選擇「捐贈發票」，即可獲得官方線上商城95折優惠券乙張，發票捐贈合作單位包含喜憨兒社會福利基金會、華山社會福利慈善基金會、財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會、為台灣而教教育基金會、台灣幸福狗流浪中途協會等公益單位，LG陪你分享心意加倍幸福。

「LG 兔 gather 公益傳愛浪漫送禮」活動網頁：http://bit.ly/41ihsDX

優惠第二重： LINE 購物進入官方線上商城

加碼回饋 15% LINE POINTS





喜歡逛LINE購物的朋友有福啦！LINE也祭出官方獨家優惠，只要經由LINE購物進入LG官方線上商城，無論結帳金額多寡，都可再加碼獲得 LINE POINTS 15% 回饋金（最高回饋1,000點），超難得的機會絕對不能錯過，LG讓你的情人節優惠享不完、幸福滿出來！

優惠第三重： 1 加 1 大於 2 ！

新婚入厝優惠專案 最高享結帳 85 折





與另一半的美好未來就從 LG 開始！LG 針對新婚或新居的朋友推出優惠專案[2]，電視、洗衣機、冰箱、空調類任選兩項不同品類的產品享88折、任選三項不同品類的產品享85折。溫暖的家就是和另一半一起窩在沙發上追劇，LG OLED 電視呈現超乎想像的絕佳畫質，QNED 電視則為業界首創量子點結合奈米技術，使色彩體驗再升級；LG 洗衣機讓你把幸福穿上身，蒸氣洗衣殺菌又除蟎，且提供完整多元的容量選擇，滿足不同家庭的衣物清潔護理需求；LG 冰箱擁有精準溫控技術，延長食材保鮮，讓你緊緊抓住另一半的胃；無時無刻與情人黏在一起也不怕熱！LG DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調冷房速度更快、安靜又省電，全系列內建 WiFi 透過 ThinQ® App 即可遠端操控。

優惠第四重： LG 拯救婚姻！

婚姻三寶乾衣機 吸塵器 洗碗機 三項 85 折





想改變就從家開始！新婚入厝優惠專案的「婚姻三機方案」[3]包含免曬衣乾衣機、吸塵器、洗碗機三品類，同樣提供任選兩項不同品類產品享88折、三項不同品類產品享85折，LG 婚姻三機讓你輕鬆營造婚後美滿生活。空出曬衣雙手給另一半一個大大的擁抱吧！LG 免曬衣乾衣機讓你365天都不用煩惱曬衣問題，且能有效潔淨衣物，呵護衣物更呵護你的另一半；打掃總是哈啾連連？LG 變頻無線吸塵器除了乾吸濕拖更乾淨，還能去除塵蟎，輕鬆擺脫過敏問題，而Ａ9T 系列則擁有 All-in-One Tower™ 智慧集塵收納充電座，自動除塵不沾手，讓你輕鬆打造舒適無塵的美好空間；總是猜拳決定誰負責洗碗？LG 四方洗蒸氣洗碗機擁有獨家蒸氣潔亮科技，高溫蒸氣高效去污以外更能減少水漬殘留，讓你下廚再也無後顧之憂。LG 提供消費者最完善的居家健康解決方案，天下有情人趕緊到 LG 官方線上商城下單享優惠，用智慧家電成就幸福生活！

「新婚入厝優惠專案」活動網頁：http://bit.ly/3KzbmsT

[1]優惠活動指定產品型號請以 LG 官網公告為主。

[2]新婚入厝優惠專案不可與 LG 官方線上商城其他優惠券合併使用。適用型號限指定型號，詳情請見 LG 官網。

[3]優惠不可與 LG 官方線上商城其他優惠券合併使用。