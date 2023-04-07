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LG 祭出超狂全通路優惠 消費滿額送你暢遊韓國
【2023 年 4 月 7 日，台北訊】溫馨的5月母親節即將來臨，正是寵愛家中女性的好時機，貼心家電讓媽媽、老婆擁有更好的生活品質，送禮自用兩相宜。智慧家電領導品牌 LG 即日起至5月31日祭出「獻給最愛的你 智慧家電滿額暢遊韓國」優惠活動，針對不同媽媽、老婆類型祭出送禮提案，不僅購買指定家電送精緻好禮，滿額再贈韓國首爾雙人來回機票[1]，帶著家中女王開心度假去！
LG 祭出全通路好康活動
「獻給最愛的你智慧家電滿額暢遊韓國」
好久沒出國了嗎？母親節除了獻上貼心好禮，不妨好好犒賞媽媽或老婆來場睽違已久的旅行！即日起至2023年5月31日購買 LG 智慧家電，單筆發票總金額滿新台幣30萬(含)元，完成線上登錄並審核通過即贈韓國首爾雙人來回機票；購買指定家電亦享好禮隨貨送、兌換送，活動詳情可參見活動網頁 https://www.lg.com/tw/2023-spring。
送禮不愁沒靈感 LG 系列質感送禮提案大全
創意獻上滿滿誠意及貼心呵護時刻
媽媽總說什麼都不缺，母親節禮物好難買？LG 祭出送禮提案大全，讓你輕鬆送進媽媽心坎裡！媽媽總是將守護全家人作為自己最大心願，現在就讓LG 智慧家電成為媽媽的得力小幫手，同時為全家人創造更美好的生活環境，快來看看你的媽媽是哪類型的人，挑對禮物再也不煩惱！
- 健康守護推薦：擊退細菌過敏原，媽媽不再提心吊膽
你的媽媽是不是常常叮嚀要多穿點衣服，回家記得換衣洗手？家人的健康就是 LG 最在意的事！LG 全方位衣物護理專家推出多款明星商品，透過洗衣、乾衣、護衣全系列完整產品線，滿足全家人衣物清潔及護理需求，提供衣物及家人「全面性」最佳呵護。LG Styler 蒸氣電子衣櫥，除菌除臭除濕一機三除，透過獨家 TrueSteam™ 蒸氣技術即時保養衣物，輕鬆解決消費者煩惱。LG WashTower™ AI 智控洗乾衣機，透過 AI DD™ 人工智慧洗衣，提升清潔效率、保護衣料，同時也能有效規劃洗衣空間。LG DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調全系列內建 WiFi 功能，利用 LG ThinQ App，不管何時何地都能利用手機遠端遙控，豪華清淨系列兼具空氣清淨功能，有效濾淨空氣，從氣味到空氣品質層層把關，一機打造全家人舒適健康的環境。活動期間於全通路購買 LG 全方位衣物護理專家指定商品，隨貨送指定好禮，兌換再享全家商品卡最高 NT2,000，趁現在入手省荷包亦能表達送禮心意；即日起至4月30日購買 LG DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調指定型號，即兌換送L G NeoChef™ 智慧變頻微波爐。
- 整潔守護推薦：輕鬆擁有舒適空間，解放媽媽辛勞
有媽的孩子是個寶，這類型的媽媽常常跟前跟後收東西，維持家中環境整潔，快讓辛苦的媽媽解放疲勞。LG A9 TS 蒸氣濕拖無線吸塵器搭載領先業界的自動除塵功能，並搭配雙電池及 LED 輕薄地板吸頭，完美升級清潔體驗，運用獨特「蒸氣雙旋濕拖吸頭」，一鍵即可開啟蒸氣濕拖清潔，全方位打造舒適無塵居家空間。再搭配 LG PuriCare™ 360° 空氣清淨機透過抗敏 HEPA13 濾網、光觸媒除臭濾網與高換氣率的模式，有效去除空氣中的過敏原、塵蟎、異味，提供最高品質的乾淨清新空氣。活動期間購買 LG A9 TS 蒸氣濕拖無線吸塵器指定型號，隨貨贈集塵袋2盒 (共6個)；LG PuriCare™ 360° 空氣清淨機 HEPA 13版指定型號，登錄成功即可兌換 HEPA 13三合一高效率濾網4顆。
- 關係守護推薦：家事交給 LG，打造溫馨聚餐時光
媽媽是家的核心，總是努力維繫家人間的好感情，回家吃頓飯就是媽媽最幸福的時刻！LG 打造完美廚房，讓媽媽備料下廚都輕鬆優雅！LG InstaView™ 敲敲看門中門冰箱擁有獨家技術 LinearCooling™ 精準溫控，守住食材新鮮如同媽媽守護家人的胃，且輕敲兩下即可查看內部，食材看好再拿方便又省電。吃飽飯也別搶當洗碗工，全家人坐下陪媽媽追劇聊天，洗碗交給 LG QuadWash™ Steam 四方洗蒸氣洗碗機，超廣角螺旋洗臂多角度高壓噴射水流，深層洗滌各個角落與縫隙，搭配100℃ 高溫蒸氣有效去污。活動期間於 LG 官方線上商城購買 LG InstaView™敲敲看門中門冰箱指定型號，登錄成功即可兌換LG原廠濾心三年份共6支；LG QuadWash™ Steam 四方洗蒸氣洗碗機指定型號，隨貨送 LG x Finish 潔淨光亮套組禮盒1盒(洗碗錠6入 x 1包+軟化鹽 1kg x 1包 + 光碟劑70ML x 2包)，登錄成功再送一盒。
附件：「獻給最愛的你智慧家電滿額暢遊韓國」優惠資訊
- 活動時間：即日起至2023年5月31日
- 活動內容：活動期間購買 LG 家電滿新台幣30萬元(含)並完成線上登錄、提供完整審查資料並完成產品裝機者，經審核通過即贈韓國首爾來回機票(經濟艙)兩張，逾期即不符合申請贈品資格。另有精美好禮兌換、隨貨送。活動詳情與滿額贈符合機型列表請見活動網頁。
- 活動網頁：https://www.lg.com/tw/2023-spring
[1] 韓國首爾來回機票(經濟艙)兩張，使用方式以活動網頁公告為準。
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InstaView 敲敲看門中門冰箱使用行為調查得獎公告 30/03/2023
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LG 以全新品牌識別 向顧客溫暖微笑 12/04/2023
https://www.lg.com/content/lge/tw/zh/about-lg/press-and-media/2023-spring-promotion-20230407.html isCopied
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