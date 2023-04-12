LG 以全新品牌識別 向顧客溫暖微笑

【2023 年 4 月 13 日】LG 電子(LG)日前公布全新的品牌方向與識別，更強化品牌「Life’s Good」理念，讓消費者感受到更朝氣蓬勃的品牌形象。







LG 向全球員工公開全新品牌溝通指南，闡述品牌願景為成為跨地區及包含Z世代跨年齡層的指標品牌，更強調 LG「顧客體驗至上」、「以人為本創新」以及「傳遞溫暖帶來笑容」的核心理念。



品牌標語「Life’s Good」即代表LG希望透過產品、服務與互動為消費者創造優質生活。此外，LG品牌使命「Innovation for a Better Life」以透過科技創新展望美好生活與未來，為地球做出貢獻。

LG 依照該願景打造全新識別，重新詮釋品牌既有的溫暖與凝聚力。為創造更多顧客共感，LG 將更有活力與互動性的元素融入原有品牌識別，以全新面貌迎向顧客。

LG 的品牌識別彷彿被賦予生命，在數位平台上以各種有趣的方式，向顧客微笑打招呼或隨著背景音樂移動，為顧客帶來多元層次的豐富體驗。由字母「L」與「G」組成的品牌識別可以呈現八種不同的動作，包括點頭、旋轉及眨眼等。

除了代表性的 LG 紅，LG將在各種與顧客溝通的渠道中時使用更具活力的 LG 活力紅(Active Red)，並依各產品或服務特性適時融入 LG 活力紅(Active Red)、白色與黑色漸層元素以增添色彩豐富感。

LG 也以各個產品為靈感，為「Life’s Good」品牌標語設計新字體，未來將作為品牌資產，更廣泛地應用在產品包裝上。

LG 的品牌願景不僅增加其獨特性，也象徵 LG 願意與時俱進，為顧客持續創造嶄新體驗，LG將於今年於全面應用新品牌識別。

LG 電子執行長 William Cho表示：「LG 期望透過完善穩健的品牌策略與消費者傳達我們的價值主張，全新的品牌識別完美融合了創新與溫暖，期望跨越世代與地區藩籬，成為顧客有感的指標品牌。」



