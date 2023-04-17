LG 引領業界推永續家電 目標十年內全球營運零碳排

【2023 年 4 月 17 日，台北訊】近幾年地球急遽暖化，對生態及經濟造成巨大影響，因應全球淨零目標，台灣也提出四大轉型計畫：能源轉型、產業轉型、生活轉型與社會轉型，其中生活轉型指的是從日常的選擇做起，就能立即產生正向影響，這正是全民共同課題。4月22日即將迎來世界地球日，智慧家電領導品牌 LG 透過產品設計、環保包材、回收循環、能源使用四大行動，為消費者提供永續家電選擇！













台灣 LG 電子董事長鄭淵寬分享：「LG 於2019年宣布 LG Zero Carbon 2030零碳計畫，目標在2030年實現全球營運零碳排，更於去年宣布2050年將全面使用再生能源，LG 會加速落實永續發展，期望為地球與民眾創造更美好的未來。」

LG 打造永續產品設計 創新科技引領市場轉型





LG 相信更好的設計能帶來更好的生活，LG 產品[1]不但內建 WiFi，可透過 ThinQ App 遠端操控，亦可進行能源監控，也不斷致力研發低汙染、省能源的家電產品。LG 擁有「直驅變頻壓縮機」專利技術，兼顧省電與耐用，LG 冰箱即利用了此項專利技術，不但能提升產品效率，更可延長產品壽命；另外，LG 也充分使用「雙迴轉變頻壓縮機」技術於家電中，達到節能省電的效用，像是空調、乾衣機、除濕機等產品。





此外，LG 亦研發許多特殊的產品功能，同時達到產品創新以及優異的環保效能，例如 LG InstaView™ 敲敲看門中門冰箱的透明窗門，只要輕敲兩下，不需打開冰箱門也可查看冰箱內的食品，看好再開門拿取能有效減少冷流逸散，節能又省電；LG 洗衣機使用直驅變頻式馬達直接附著於滾筒，不需使用皮帶或滑輪，以更少的機械零件減少能源消耗，提升潔淨效能，且首創 TurboWashTM 勁速洗功能，可在39分鐘內快速洗淨衣服[2]，充分節省時間與能源；LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調使用R32環保冷媒，為全系列搭載雙迴轉變頻壓縮機的空調，節能省電又高效率。



除了在產品設計上盡可能降低能源消耗，LG 也在家電使用細節下了許多功夫，像是LG OLED電視由複合材料和 UL ECV 認證的再生塑膠製成，重量減輕39%[3]，更進而減少從生產運送至消費者手中產生的碳排放量；另外，去年上市的 LG CordZero™ A9 TS 蒸氣濕拖無線吸塵器，領先業界推出獨特的蒸氣雙旋濕拖吸頭，利用高溫蒸氣濕拖去除頑垢，避免使用化學清潔劑為地球帶來負擔。





LG 研發環保包材結合趣味互動 讓開箱更有意義





除了不斷以創新技術提供消費者環保產品，LG 更將永續設計理念應用於包材上，像是 LG OLED 電視採輕量包材，使用可回收的硬紙箱，以及生物基材料製成的遙控器袋，為符合環境認證，所有材質皆經過慎重選擇，更符合環境友善宗旨；LG gram 筆記型電腦不僅包裝為可回收材質，包裝還能重複利用，消費者拆封後可將包裝改裝成相框，不僅環保也讓 LG gram 的開箱增添更多互動與趣味。

LG 致力回收循環 資源效率極大化





地球的資源有限，因此良性的資源循環尤其重要，LG 從舊產品中提取可再生資源，並重新使用至全新的產品中，賦予產品全新生命。此外，LG 持續擴大電子垃圾的回收量，2021年已回收352萬噸，並計畫於2023年回收總量達到800萬噸；另外 LG 也努力提高生產過程中的廢物回收率，2021年已達到92%，2030年目標將達到95%回收率[4]，讓產品製作過程的資源效率極大化。

LG 逐步落實再生能源使用 邀你一起擁抱永續生活





LG 深知許多非再生能源是全球氣候暖化的兇手，故再生能源的使用亦是友善環境的重要指標，因此 LG 也計畫從能源運用著手，目前 LG 在北美的生產過程、辦公室皆已使用100%的再生能源，接下來 LG 也預計於2050年全面使用再生能源。此外，LG 於韓國成立智能園區，園區內採用環保生產技術與能源設施，能減少溫室氣體排放，並使用最新的能源管理解決方案，可將能源使用量減少30%，大幅降低碳排放量；而目前 LG 也正在建造太陽能設施，待完成後，太陽能將替代總用電量的10% 以上，與每年種植約 20,000 棵樹的效果相同[5]。

LG 大步朝向永續品牌邁進，希望讓消費者不僅感受產品的優異性能，更能兼顧環保效益。不只是世界地球日，LG 邀你每天都能響應環保行動，一起擁抱永續美好生活！

[1]微波爐產品除外

[2]由 Intertek 認證，並於2019年3月以 IEC 60456 5.0版為基準進行測試。選擇 TurboWash39洗滌行程(以半筒作測試)

[3]65 C2 系列至少比 C1 系列輕 39%

[4]相關資料來源自全球 LG 網站：https://www.lg.com/global/sustainability/for-the-planet

[5]相關資料來源自全球 LG 網站：https://www.lg.com/global/sustainability/for-the-planet