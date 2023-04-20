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AI 科技也懂洗衣服！LG TWINWash™ 雙能洗洗衣機全新升級
【2023年04月20日，台北訊】AI 浪潮來襲，人們不僅是大數據的創造者，更是受益者！長年深耕智慧家電領域的 LG 電子，在研發技術上不斷突破，致力打造智慧與便利兼具的家電產品，本次推出的 LG TWINWash™ 雙能洗洗衣機新品，除了保留深受消費者喜愛的Steam™ 蒸氣功能[1]，更結合AI人工智慧洗滌科技，透過 AI DD™ 智慧直驅變頻馬達，以萬筆大數據資料自動選擇衣物最佳洗滌方式，所有洗衣需求都能一鍵搞定！搭配下方的迷你洗衣機，分開洗同時好，WiFi 遠端遙控、雲端客製行程下載，衣物潔淨方便又安心。
台灣LG電子董事長鄭淵寬表示：「智慧家電領導品牌LG持續傾聽消費者心聲，以深厚的研發技術為基礎，不斷推出創新的家電產品，滿足消費者不同需求，AI智能與大數據應用已成為現今趨勢，LG以獨創的AI DD™智慧直驅變頻馬達進行洗衣機升級，讓操作更直覺與便利，期盼共創舒適且美好的生活，落實智享生活的目標。」
超智能 AI 智慧自動偵測衣物洗滌方式
用科技大數據守護您的寶貝衣物
買了喜愛的衣物、織品，擔心頻繁清洗造成變形、損壞嗎？其實想要保護衣物、延長使用期限，選對洗滌方式相當重要，全新升級的LG TWINWash™ 雙能洗洗衣機，內建業界首創 AI DD™ 智慧直驅變頻馬達，擁有萬筆針對不同特性衣料進行測試而建立的大數據資料庫，無論是不宜浸泡的絲質、適合冷水洗的毛料，或無法烘乾的針織等衣物，透過AI智慧自動偵測衣物材質與重量，自動選擇最合適洗滌模式，達到最有效且溫和的深層清潔，讓衣物保護力提升10%[2]，再也不必擔憂心愛衣物受損，AI DD™人工智慧洗滌新科技簡化洗衣過程，洗衣變得輕鬆又簡單！
由裡到外人性化設計
LG 洗衣機上下分開洗省時有效率
愛玩的孩子身上容易有污漬困擾，清洗衣物需要用特殊的方式及技巧，否則污漬不只難以去除還可能損壞衣物；如果是新生兒的衣物更需要特別細心照顧，除了使用特殊的洗劑與洗滌方式，還需要與一般衣物分開、另外手洗，避免細菌交叉感染，影響寶寶健康。LG TWINWash™ 雙能洗首創上下雙機，上置滾筒洗衣機、下搭迷你洗衣機，可將大人小孩衣物分開清洗，洗衣時間減半，輕鬆搞定孩子衣物，此外，還可以透過溫熱水洗有效去除99.9%細菌、塵蟎等過敏原，替您省下大半洗衣時間，同時還守護全家人健康。
WiFi 遠端控制洗衣
LG ThinQ 科技是您的 AI 智慧管家
遠端的智慧科技連結手機，讓洗衣服不再被時間綑綁！LG TWINWash™ 雙能洗洗衣機全系列內建 WiFi 並搭載 ThinQ 技術，讓忙於照顧孩子或外出的您，隨時隨地都能遠端遙控與監控洗衣行程，還能用手機查看洗衣剩餘時間。LG ThinQ 科技串聯智慧家電，成為您的AI智慧管家，完成家務事更有效率，維持高生產力的同時也能保有從容的心情。
[1] LG 雙能洗洗衣機新品上方搭載滾筒洗衣機、下方可另外搭配迷你洗衣機；滾筒洗衣機擁有Steam™ 蒸氣功能，過敏防護行程獲BAF(英國過敏協會)認證，減少99.9%居家塵蟎過敏原。測試結果將因環境而異。
[2] 由 Intertek 測試，與 LG 傳統洗衣機(無 AI DD™ 機型)比較，以標準洗衣行程洗滌3公斤的柔軟/精緻衣物，如內衣、襯衫等。測試結果因衣物及環境而異。
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LG 引領業界推永續家電 目標十年內全球營運零碳排 17/04/2023
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歡慶2週年！LG 官方線上商城祭出「週年會員日」 快閃優惠最高65折 05/05/2023
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