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歡慶2週年！LG 官方線上商城祭出「週年會員日」 快閃優惠最高65折
【2023年05月04日，台北訊】行政院主計總處日前公布3月消費者物價指數年增率為2.35%，17項重要民生物資漲幅更達到6.12%，「食衣住行」物價上漲全民有感，智慧家電領導品牌 LG 歡慶官方線上商城2週年，推出「週年會員日」快閃優惠最高享65折，透過 LINE 購物還可享 LINE POINTS 加碼回饋，1點等值1元現金，買家電選 LG 最好康！
歡慶 LG 官方線上商城2週年會員日
推出最高65折官方獨家優惠
通膨時代萬物皆漲，又適逢報稅季，想買家電又不知道該如何省錢嗎？LG 官方線上商城歡慶兩週年，於5月5日至21日推出「週年會員日」活動，指定商品快閃優惠最高65折起[1]，只要透過 LINE 購物進入 LG 官方線上商城，不限金額，結帳後還可加碼獲得LINE POINTS 15% 回饋金（最高回饋1,500點）。
除了指定商品快閃優惠之外，活動期間更推出全館指定商品單件88折、兩件85折起，平常較少祭出優惠的商品也通通都在折扣行列，InstaView™ 敲敲看門中門冰箱、LG Objet Collection 調和美學傢電系列、LG OLED evo C2 極致系列通通享有折扣，買越多、折越多，LG 幫你省荷包減壓力。
「週年會員日」活動網頁：https://www.lg.com/tw/OBS/promotion
買家電再也不當冤大頭
LG 讓你速成家電達人
買家電最怕花了錢又不適用！家電到底怎麼買最超值？LG 為你打造美好居家生活，挑選家電再也不走冤枉路！
- 空間升級，必 Buy 高質感家電
讓家中空間畫龍點睛，大型家電不僅需要考量性能，整體質感也別忽略！居家視聽生活必備的 LG OLED evo C2 系列為畫面注入層次及質感，搭載 α9 第五代 AI 4K 影音處理晶片，畫面細膩讓視覺效果更升級，搭配極致纖薄邊框，在家享受時完全沉浸在電視時光之中，尺寸最齊全，從42吋到83吋都有，不論是想要玩遊戲或是追劇都合適；此外冰箱更是廚房不可或缺的家電，選購冰箱時總是著重保冷以及容量，InstaView™ 敲敲看門中門冰箱擁有獨家技術 LinearCooling™ 精準溫控，有效鎖住食物新鮮度，搭載DoorCooling+™ 四方吹冷流+™ 讓冷流更均勻、更快冷，敲敲看門中門設計只要輕敲兩下就可以看見冰箱內部，不用打開門就可以先挑選食物，看準再拿更省電，最重要的是變頻壓縮機保固高達10年，為精打細算的消費者首要選擇。
活動期間凡購入 LG OLED evo C2 或 InstaView™ 敲敲看門中門冰箱系列即可享88折優惠。
- 一機多用，必 Buy 高 CP 家電：
家中空間有限，一機多用的家電為你省空間省時間！梅雨季即將到來，每天都在看天氣計算哪天才能曬衣服嗎？LG 免曬衣乾衣機讓你再也沒煩惱，除了乾衣還可以有效殺菌、除蟎，達到二次清潔。LG Styler 蒸氣電子衣櫥透過獨家 TrueSteam™ 蒸氣技術進行衣物護理，且一機三除：除菌、除臭、除濕，輕鬆在家輕乾洗，將門打開還能除濕室內空間。
活動期間凡購入LG免曬衣乾衣機（WR-90VW）即可享87折優惠；Styler 蒸氣電子衣櫥 PLUS(B723MR) 最高可享71折優惠。
- 省時家電，必 Buy 高效率家電：
時間就是金錢，聰明選擇家電讓你省時又省力！換季過敏人人有，吸塵器成為每人家中必備的家電之一，LG CordZero™ A9+快清式無線吸塵器只需拇指輕按開關一下就可以調整吸力，吸地時也無須長按，搭配四段式伸縮集塵管，讓打掃更輕鬆方便，此外更搭智慧變頻馬達與軸向渦輪氣旋技術™，達到超強吸力，具備5道過濾系統有效過濾99.9%懸浮微粒[2]，可水洗的濾網常保衛生乾淨，並配有可替換式長效電池，讓打掃一鼓作氣不中斷。
活動期間凡購入 LG CordZero™ A9+快清式無線吸塵器（A9N-CORE）即可享65折優惠。
LG CordZero™ A9T 系列 All-in-One 濕拖無線吸塵器搭載自動除塵系統，只要將吸塵器放上智慧集塵收納充電座就會自動清理集塵盒，灰塵再也不沾手、不亂飛，還有 UVC 紫外線殺菌可以減少集塵袋內灰塵表面細菌孳生，更具備智慧雙旋濕拖吸頭™ 可乾吸、濕拖一次完成，清潔更省時，還可透過 ThinQ™ App 即時確認濾網狀態以及電池壽命，時時刻刻都能確保效能。
活動期間凡購入LG CordZero™ A9T系列All-in-One濕拖無線吸塵器指定型號最高可享88折。
[1]優惠活動指定產品型號請以 LG 官網公告為主。
[2]經 SGS-IBR 測試(ASTM F1977-04(2017)環境可能因為環境不同而有差異。
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