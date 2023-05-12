LG OLED 連續十年銷售第一 創「藝」跨界備受全球藝術家肯定

【2023年05月12日，台北訊】台灣 LG 電子為全球 OLED 技術領導品牌，上市十年以來連續十年獲得全球 OLED 電視銷售第一[1]。LG 近年積極跨足藝術界，透過 OLED 自體發光科技不斷突破創新，完美呈現純黑、無限對比度與提升亮度，達到前所未有的視界最高標準，全球知名藝術展間都可見其蹤跡。今年更攜手當代藝術博覽會、PhotoVOGUE 影像藝術展，將 OLED 卓越細膩的顯示技術結合藝術，真實還原攝影作品的每一處細節，打造藝術鑑賞新境界。





台灣 LG 電子董事長鄭淵寬表示：「LG 繼2022年與 ART TAIPEI 合作週年特展後，今年再次跨足合作第四屆台北當代藝術博覽會與2023 PhotoVOGUE 影像藝術展，希望透過 OLED 頂尖技術與卓越畫質，讓藝術展演媒介有了全新可能，也打破藝術與生活遙不可及的刻板印象。」

LG OLED 上市 10 週年！連續十年銷售第一

持續跨界藝術注入觀展鑑賞新型態





LG 電視累積10年技術研發經驗，帶出 OLED evo 面板搭載第五代 α9 AI 影音處理器[2]，影音支援更強。除了擁有細膩的 AI 演算畫面表現，深度學習演算法，利用超過一百萬個資料點的龐大資料庫，自動辨識影像內容類型，並將畫面區分為5000個區域，分別進行亮度調整去除雜音並最大幅提升影像畫質。且擁有 Intertek 認證100%色彩還原度及100%色彩容量[3]，不管畫面明暗都呈能呈現創作者想要表達的準確色彩。搭配全系列極致纖薄的邊框，賦予電視更時尚的外型設計，為各式生活情境帶來完美體驗，也使得 LG OLED 電視成為藝術展演圈的新寵兒。各大知名藝術展區，如：2023 年法國五月藝術節、2023年洛杉磯弗里茲藝術博覽會、Digital Art Fair Xperience Hong Kong、2022年典亞藝博等，都運用 LG OLED 電視創造更具創意與彈性的展演模式。今年 LG 以實際行動支持台灣在地藝術發展，攜手第四屆台北當代藝術博覽會、2023 PhotoVOGUE 影像藝術展，帶來更加驚豔的視覺饗宴。

踏上藝術重要殿堂

LG 攜手台北當代藝術博覽會打造在地展區





台北當代藝術博覽會為台灣歷年的藝術盛會，提供參觀者飽覽台灣在地文化及亞洲藝術生態的絕佳機會，為亞洲最重要的當代藝術博覽會之一。第四屆「台北當代藝術博覽會」集結了國內外多達 90 間畫廊，於 2023 年 5 月 12 日(五)至 14 日(日)於台北南港展覽館一館4樓登場。LG 合作「台北開放平台」展區，搭配超大頂規88吋 OLED SIGNATURE Z2 尊爵系列 8K AI 物聯網電視將作品真實還原，帶領觀眾踏上藝術鑑賞之旅。









展區中的「台北開放平台」展區，由台灣藝術家鄭亭亭發起的「Our Place 我們家」，並邀請三位台灣藝術家參與放映企劃- Gregor Kasper & 致穎《多哥咖啡》、鄭亭亭《尋找中國城》、吳梓安《此岸：一個家族故事》，作品們試圖尋找當代場域下跨國歷史的殘留物。3部作品搭配頂規 OLED SIGNATURE Z2 尊爵系列，讓電視不再只是電視，更是藝術品的載體，盡享視覺饗宴。

透過OLED自體發光科技，能夠分析與優化畫面中人與物，呈現栩栩如生的畫質及細節，同時也具有AI 8K影像升頻技術，可深度分析並恢復遺失的資訊，將4K解析度的影像升頻至令人驚艷且逼真的8K畫質呈現。此次展示內容為呈現創作者設定的仿舊畫面質感，亦可開啟「FILMMAKER Mode 電影製作人模式」，讓整體色彩、幀率保留原始作品想要表達的真實效果。

PhotoVOGUE 首選 LG OLED

時尚科技完美揉合 精妙演繹「鍾靈」作品





PhotoVOGUE 影像藝術展發源自義大利米蘭，今年首次進駐台北，透過影像作品傳遞議題與美學，揭露社會與文化的洞察，激發每個世代之間的互動。2023 年 5 月 13日(六)至21日(日)於華山中4A倉庫舉辦PhotoVOGUE 影像藝術展《相望綻放》，邀請國際級攝影師鍾靈及 VOGUE 推薦影像人才打造五大影像展區。









PhotoVOGUE 影像藝術展現場，將會透過 LG G2 零間隙藝廊系列與 C2 極致系列展示「怪奇攝影師」-鍾靈的系列攝影主題「為摯愛的土地」。鍾靈其大膽不羈、超塵拔俗的風格相當具前瞻性，透過 LG OLED 大尺寸讓觀展如臨其境，自體發光科技的純黑拉大色彩對比度能精妙展現出作品的鮮明色彩以及細節紋理，真實還原作品每一處細節，尤其現場使用全球最大97吋 OLED evo 電視展出，提供觀賞者更震撼且具沉浸感的體驗。

第四屆台北當代藝術博覽會

活動日期：2023年5月12日 － 5月14日 11:00-18:00 (5月14日僅開放至17:30)

活動地點：台北南港展覽館一館4樓

2023 年 PhotoVOGUE 影像藝術展

活動日期：2023 年 5 月 13日－ 5月21日 (平日12:00-20:00；週六日 11:00-21:00)

活動地點：華山1914文創園區 中4A館

[1] 根據 Omdia 市場調查2013-2022年 OLED 電視出貨量所得數據。該調查結果並非由 LG 背書。任何引用風險由引用方自行承擔。

[2] LG OLED Z2、G2、C2採用第五代 α9 AI 影音處理晶片。

[3] LG OLED 面板已獲得 Intertek 的100色彩還原度認證，其中色彩還原度是採用 CIE DE2000色差公式針對125種顏色圖案測量後的結果；顯示色域體積(CGV)等於或超過經 Intertek 獨立驗證的色彩空間的 CGV。