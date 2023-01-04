2023首場家電展起跑 LG 祭出家電優惠加碼再送好禮

【2023年1月4日，台北訊】農曆年前家電優惠最後一波，要入手心儀家電就趁現在！智慧家電領導品牌 LG 電子1月6日至1月9日為期 4 天於台北世貿展覽館一館 「2023 電器空調影音 3C 電腦年終購物節」盛大展出全系列家電商品如家庭視聽娛樂產品、空氣清淨機、居家清潔等多種生活家電（攤位編號B909），全新 PuriCare™ UV 抑菌 WiFi 雙變頻除濕機｜Objet Collection®更首度升級亮相，日除濕量可達19公升；現場各項家電還推出獨家驚爆優惠，購買指定電視系列並加購 Soundbar，可現折 3,000 元。年前搶便宜趁現在，手刀購入過好年，品味居家生活原來這麼輕鬆！

LG PuriCare™ UV 抑菌 WiFi 雙變頻除濕機｜ Objet Collection®

新色初登場 除濕效能再升級

榮獲消費者最喜愛、滿意度最高的[1]除濕機再升級！時尚美型的 PuriCare™ UV 抑菌WiFi雙變頻除濕機加入 Objet Collection® 調和美學傢電系列行列，推出珍珠白及奶茶棕兩款新色系，打造美型與機能兼具的生活家電。不僅延續使用變頻馬達及變頻壓縮機達到節能、省電，維持運轉過程的低噪音；搭載 UV nano™紫外線淨化，有效淨化風扇上 99.99%[2]的細菌。在除濕容量效能上更大幅升級，日除濕量提升至19 公升，解決冬季嚴重的潮濕問題，更有效改善空氣品質，守護家中成員健康的首選。其中，變頻壓縮機與變頻馬達均享有 10 年保固，同時提供全機 3 年保固 3 年換新服務，建議售價為24,900元！全新 PuriCare™ UV 抑菌 WiFi 雙變頻除濕機｜Objet Collection®於2023 電器空調影音 3C 電腦年終購物節首賣，新春之際即可輕鬆入手，擁有兼具美型擺設的乾爽居家空間。

珍珠白：https://www.lg.com/tw/small-appliances/lg-md191qee0

奶茶棕：https://www.lg.com/tw/small-appliances/lg-md191qce0

限時 4 天 LG 全家電系列祭出超有感優惠，必買家電都在這！

LG 推出全球最大 97 吋 OLED evo 4K電視搭載第五代 α9 AI 4K 影音處理晶片及智慧增亮引擎 (Brightness Booster) ，一上市就獲得各界關注，不僅亮度提升30%[3]以上，創造出更大膽的視覺效果以及栩栩如生的畫質，α9 第5代 AI 4K 影音處理晶片更將2.0聲道音效混入虛擬 7.1.2 聲道音效，打造身歷其境的沈浸式環繞音效。G2 系列零間隙藝廊設計完美貼合壁面，營造如畫作般的視覺效果，再享 G2 五年面板保固，多款吸睛電視系列將於展覽期間實體亮相。 展覽期間凡購買 OLED 或 QNED 系列電視商品同時加購 Soundbar ，可享現折 3,000 元優惠；現場購買 StanbyME 閨蜜機，加碼贈送「夏慕尼餐券」乙張。（限量 30 台，送完為止）。 此外，春節聚餐後堆積如山的碗盤總成為家中煩心事，LG 四方洗蒸氣洗碗機運用 100 度高溫蒸氣搭配 75-80 度熱水洗淨，並內建十字型動態超廣角螺旋洗臂，更容易洗滌油膩，讓難以清潔的餐具污垢不再頑固，省水省時更省心。 展場獨家購買洗碗機就送微波爐，還加碼贈洗劑三寶乙組。

[1] 榮獲韓國 Korea Brand Power Index 第1名。此外，亦榮獲韓國國家顧客滿意度第1名

[2] 使用 UV LED (1 小時開/1 小時關/1 小時開)和操作模式(低速/溫度(25±2)℃，濕度(50±10)%)時，金黃色葡萄球菌/表皮葡萄球菌/大腸桿菌殺菌效果為 99.99%。效能通過TUV Rhienland Korea Ltd測試機構進行的內部測試驗證。(參考測試標準：ISO 22196:2007/日期：2021-06-29 ~ 2021-07-20) 可能會因為產品的使用環境或UV LED的使用壽命，導致光輸出效果有差異。風扇表面可能存在一些 UV LED 照射不到的區域，導致使用效果有差異。

[3] 與非 OLED evo 型號相比，並依據「全白」模式測量。