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樂迎金兔享盛禮！LG 祭出全通路優惠，消費滿額 gram 筆電帶回家
【2022 年 12 月 30 日，台北訊】智慧家電領導品牌 LG 歡慶新年好禮不停歇，新年正是消費者除舊佈新添購家電好時機。LG 看準消費者需求，針對全通路、LG 官方線上商城祭出多重好禮優惠，包含全通路祭出「LG 開春新室界 啟動美好智慧生活」優惠活動，購買指定家電就送精緻好禮、滿額即贈14吋筆電；於 LG 官方線上商城亦推出「金兔獻禮」活動，輸入指定優惠序號享折扣，最高可享91折！此外，LG Taiwan LINE 官方帳號全新升級上線，除持續提供便利的售後服務，更可獲得第一手 LG 官方線上商城優惠活動，及不定期舉辦的 LINE 好友限定遊戲好康享不完。LG 提供消費者全方位兼具便利與美型的家電選擇，讓消費者在金兔年持續享受「Life's Good」智慧美好生活。
「LG 開春新室界啟動美好智慧生活」
針對全通路祭出滿額贈筆電好康活動
年節團圓之際除了除舊佈新、添購新家電，也別忘了為開工後的效能做準備，此時絕對不能缺少輕贏隨型、方便攜帶的 LG gram 筆電。即日起至2023年2月28日購買 LG 指定家電，單筆發票總金額滿新台幣30萬(含)元，完成線上登錄審核通過即贈 LG gram 極致輕薄筆電14吋(型號：14Z90Q-G.AR54C2)乙台[1]；購買指定家電亦享好禮隨貨送、兌換送，活動詳情可參見活動網頁 https://www.lg.com/tw/2023-new-year-sp。
金兔獻禮！LG 官方線上商城祭出多項優惠
年前年後盡享優惠，最高享91折
年前打掃是許多家庭最頭痛的事，使用 LG CordZeroTM A9 TS 蒸氣系列 All-in-One 濕拖無線吸塵器，除一鍵自動除塵與升級後的超強吸力外，還搭配全新獨特蒸氣雙旋濕拖吸頭，輕鬆去除頑垢，安心不傷手；若想維持家中空氣清新，LG PuriCareTM 360° 空氣清淨機寵物功能增加版特別設置「寵物模式」，增強下層吸力提升過濾效果，解決家中寵物細毛紛飛問題，用最清新的空氣迎賓；過年走春卻又擔心帶細菌回家？透過 LG Styler 蒸氣電子衣櫥，一機三除可蒸氣殺菌、清新除臭、室內除濕，輕鬆解決消費者煩惱。此外 LG PuriCareTM AeroTowerTM 風革機(涼暖系列)暖氣上升 5℃ 只需九分鐘，讓消費者一回家就能快速的褪去寒意。搭配智慧變頻馬達，高效、穩定省電且靜音，暖風模式下可運用廣域送風將暖流送至家中各個角落，為消費者締造家的溫度！LG 官方線上商城推出「金兔獻禮」活動祭出多項優惠，讓消費者不論年前、年後都能盡享優惠，輕鬆締造完美生活，開心過好年。
- 「迎春獻禮」最高享91折
凡於 2023年1月2日至13日，搜尋 @lgtw 加入LG Taiwan LINE 官方帳號，不論新舊會員均可參加線上刮刮樂，有機會享最高8%回饋優惠序號[2] ，刮刮樂優惠序號還可合併使用 LG 會員限定價98折[3] ！且若透過 LINE 購物導連至 LG 官方線上商城消費，春節加碼送 LINE POINTS 15%[4]。此外，活動期間內於 LG 官方線上商城消費，若輸入指定優惠序號「兔年行大運」，享2.2%優惠，還可合併使用 LG 會員限定價98折、新會員95折優惠券，多重優惠好康折不完！
- 「開工獻禮」現折2,023元
LG 官方線上商城於 2023年1月16日至31日推出「LG 除舊布新，揪友一起過好年」活動，活動期間內邀請好友加入 LG Taiwan LINE 官方帳號，即可獲得500元[5]購物金。於2023年2月1日至12日，於 LG 官方線上商城單筆購買10,000元(含)以上，即可獲得1,000元購物金[6]，而購買25,000元(含)以上，輸入「金兔好運到」，現折2,023元，優惠還可合併使用 LG 會員限定價98折[7]，若為新會員則可再領95折優惠券，不論農曆年前或年後想換家電都能盡享優惠！
「LG 除舊布新，揪友一起過好年」
揪友加入LINE官方帳號購物金直接送
LG於 2023年1月16日至31日推出「LG 除舊布新，揪友一起過好年」活動，活動期間內邀請好友將 LG Taiwan LINE 官方帳號(@lgtw)加為好友，即可獲得500元購物金，最多可享三大好禮！成功邀請越多，好康越多。第一：成功邀請1位好友將 LG Taiwan LINE 官方帳號加為好友，即可享有 LG官方線上商城500元[8]購物金序號乙組；第二：若成功邀請第2位好友加 LG Taiwan LINE 官方帳號加為好友，即享有 LINE POINTS 5點抽獎機會乙次；第三：成功邀請第3位好友將 LG Taiwan LINE 官方帳號加為好友，即可享有7-11 NT$200商品卡抽獎機會乙次！快動動手指頭，揪友一起享好康、過好年。
「LG 開春新室界啟動美好智慧生活」優惠資訊
1. 活動時間：即日起至2023年2月28日
2. 活動內容：活動期間購買 LG 指定家電，滿新台幣30萬元(含)，並於2023年3月31日(五)前完成線上登錄、提供完整審查資料並完成產品裝機者，即贈 LG gram 極致輕薄筆電14吋(型號：14Z90Q-G.AR54C2)乙台，逾期即不符合申請贈品資格。另有精美好禮兌換、隨貨送。活動詳情與滿額贈符合機型列表請見活動網頁。
3. 活動網頁：https://www.lg.com/tw/2023-new-year-sp
「迎春獻禮最高享91折」優惠資訊
1 .活動時間：2023年1月2日至2023年1月13日
2. 活動對象：LG 官方線上商城消費者
3. 活動內容：
(1) 活動期間內只要是 LG Taiwan LINE 官方帳號好友，即可參加「刮刮樂」活動，最高可獲得官方線上商城8%優惠序號。優惠序號限量15,000組，每個 LINE 帳號限刮乙次。
(2) 活動期間內於 LG 官方線上商城消費，若使用刮刮樂8%優惠序號，可合併使用 LG 會員限定價98折 (不得再與其他優惠合併使用)，若經由 LINE 購物導連至 LG 官方線上商城消費，春節加碼送 LINE POINTS 15%，購買吸塵器、除濕機及空氣清淨機 LINE POINTS 點數回饋上限為1,000點，購買其他LG家電 LINE POINTS 點數回饋上限為2,000點。
(3) 活動期間內於 LG 官方線上商城消費，輸入優惠序號「兔年行大運」，享2.2%優惠，可合併使用 LG 會員限定價98折、新會員95折優惠券。
4. 活動網頁：https://www.lg.com/tw/OBS/2023-cny-promotion
「開工獻禮現折2,023元」優惠資訊
1. 活動時間：2023年1月16日至2023年2月12日
2. 活動對象：LG 官方線上商城消費者
3. 活動內容：
(1) 2023年2月1日至12日，單筆購物滿10,000元(含)以上，即可獲得1,000元購物金(購物金將於2023年3月1日起發放，後續消費滿萬即可使用並可合併其他優惠使用，使用期限至2023年12月31日止)。
(2) 2023年2月1日至12日，單筆購買25,000元(含)以上，輸入「金兔好運到」現折2,023元，可合併使用LG會員限定價98折 (不得再與其他優惠合併使用) 。
(3) LG 會員於 LG 官方線上商城享限定價98折，新會員再領95折優惠券。
(4) 經由 LINE 購物導連至官方線上商城消費，送 LINE POINTS 15%，購買吸塵器、除濕機及空氣清淨機享最高1,000 點，其他家電享最高2,000點。
相關詳情依據官網公告為主
「LG 除舊布新，揪友一起過好年」
LG Taiwan LINE 官方帳號優惠資訊
1. 活動時間：2023年1月16日至2023年1月31日
2. 活動對象：已將 LG Taiwan 官方 LINE 帳號加為好友之消費者
3. 三重好禮優惠內容：
(1) 邀請1位朋友成功將 LG Taiwan LINE 官方帳號加為好友，即可立即享有 LG 官方線上商城NT$500購物金序號乙組。(需自行截圖儲存或複製購物金序號，並妥善保管購物金序號，並於2023年1月16日至2023年2月12日期間，登入 LG 官方線上商城後消費滿$5,000即可使用該購物金。)
(2) 邀請第2位朋友成功將 LG Taiwan LINE 官方帳號加為好友，即可享有 LINE POINTS 5點抽獎機會乙次。
(3) 邀請第3位朋友成功將 LG Taiwan LINE 官方帳號加為好友，即可享有7-11 NT$200商品卡抽獎機會乙次。中獎者將於 LG LINE 官方帳號收到中獎相關推播訊息，並須於得知中獎消息當日起算 5 個工作日內回覆 LG LINE 官方帳號，提供領獎相關資料；若未於期限內回覆，或提供資料錯誤、缺漏，導致獎品無法送達，則視為放棄中獎權益，獎品不另補發，中獎者亦不遞補。
[1]1需於2023年3月31日(五)前完成線上登錄，且提供完整審查資料並完成產品裝機者，即贈 LG gram 極致輕薄筆電14吋(型號：14Z90Q-G.AR54C2)乙台，逾期即不符合申請贈品資格。活動詳情與滿額贈符合機型列表請見活動網頁。
[2] 優惠序號限量發送，每個 LINE 帳號限刮乙次。
[3] 若使用刮刮樂優惠序號，可合併使用 LG 會員限定價98折；不得再與其他優惠合併使用。
[4] 經由 LINE 購物導連至 LG 官方線上商城消費，春節加碼送 LINE POINTS 15%。購買吸塵器、除濕機及空氣清淨機享最高1,000 點，其他家電享最高2,000點。
[5] 500元購物金使用期間為2023年1月16日至2月12日，消費滿5,000元即可使用折扣。並需自行截圖儲存購物金序號，登入 LG官方線上商城後方可使用。
[6]購物金將於2023年3月1日起發放，後續消費滿萬即可使用並可合併其他優惠使用，使用期限至2023年12月31日止。
[7]現折2,023元之優惠可合併使用 LG 會員限定價98折，但不得再與其他優惠合併使用。
[8] 500元購物金使用期間為2023年1月16日至2月12日，消費滿5,000元即可使用折扣。並需自行截圖儲存購物金序號，登入 LG官方線上商城後方可使用。
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過年大掃除，從跪婦到貴婦！優雅待客秘訣就是它！ 27/12/2022
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2023首場家電展起跑 LG 祭出家電優惠加碼再送好禮 04/01/2023
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