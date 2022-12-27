過年大掃除，從跪婦到貴婦！優雅待客秘訣就是它！

【2022 年 12 月27 日，台北訊】新的一年即將來臨，總是讓人期待新年新氣象，但是大掃除實在讓人頭大，如何隨時維持家中整潔、優雅地接待親友更是許多家庭的困擾。智慧家電領導品牌 LG 電子致力採用人性化設計與智慧科技，滿足現代人的清潔需求，並於今年底推出全新 LG CordZero™ R5T 濕拖清潔機器人，具備自動除塵與 UVC 紫外線殺菌功能，一次完成「乾吸、濕拖、除塵」，乾淨到底髒污免沾手，並且透過 LG ThinQTM 遠端操控，讓打掃不再繁瑣惱人，還給每一個家庭優雅享受的清潔時刻。





智慧再升級！

LG CordZero™ R5T 濕拖清潔機器人 居家打掃神助攻

LG CordZero™ R5T 濕拖清潔機器人全新升級，擁有三大智慧功能，自動駕駛精準導航，吸塵拖地同時清潔，自動除塵髒污不沾手，快速又高效，讓你輕鬆打掃不費力，優雅解決所有清潔需求！





自動駕駛，精準設定導航定位： 擁有 360 LiDAR 雷射偵測，能精準識別空間格局，掃描繪製環境圖面，而產品搭載的 LG ThinQ TM 應用系統，即使人不在家，也能遠端掌握家中的清潔情形，還可輕鬆劃分組合客廳、臥室等空間，指定想要清潔的時間與可打掃區域，若有欲避開的空間，透過設定禁區功能，LG R5T 濕拖清潔機器人就能完美避開，兼具智慧與效率的居家打掃就是這麼簡單！





擁有 360 LiDAR 雷射偵測，能精準識別空間格局，掃描繪製環境圖面，而產品搭載的 LG ThinQ 應用系統，即使人不在家，也能遠端掌握家中的清潔情形，還可輕鬆劃分組合客廳、臥室等空間，指定想要清潔的時間與可打掃區域，若有欲避開的空間，透過設定禁區功能，LG R5T 濕拖清潔機器人就能完美避開，兼具智慧與效率的居家打掃就是這麼簡單！ 除此之外，LG R5T 濕拖清潔機器人機身也設有多個感測器，包含懸崖感測器可防止階差墜落，而防撞感測器、360 LiDAR 雷射感測器，則可監測障礙物，在行駛過程中完美與牆壁保持一定的距離，並精準地透過邊刷徹底清潔牆壁和邊角的灰塵，不放過任何容易忽略的角落。

自動除塵，傾倒垃圾不沾手：嫌倒垃圾太麻煩？LG R5T 濕拖清潔機器人配備自動除塵座，強力吸塵馬達可自動清除集塵盒中的灰塵，並以 UVC 紫外線照射，減少集塵袋內細菌生長，有效防止細菌揚塵等異味孳生[1]，免去傾倒垃圾的煩惱，髒污無須沾手，打掃善後超輕鬆！





自動供水與吸力調整，乾吸濕拖一次搞定：只會吸塵還不夠！LG R5T 濕拖清潔機器人吸塵與拖地可同時進行，讓年前需要忙碌應付大小事的你，不需額外煩惱如何打掃，省時又省力。LG R5T 濕拖清潔機器人偵測到地毯時，將智慧調整增強吸力，也具備全自動智慧供水系統，能讓拖把能保持濕潤，使用者可以根據地板材料和髒污程度選擇供水等級；而280ml 大容量水箱則可延長清潔時間，大空間也能將吸塵和拖地一次搞定，智慧超給力！

LG R5T 濕拖清潔機器人 1 月 10 日於各大通路、官方購物商城開放預購

趕緊購入終結過年打掃勞碌命

LG 一次更新濕拖清潔機器人全系列，讓你輕鬆過好年！除了 R5T 濕拖清潔機器人，也同步推出 R5、R3 兩項產品，提供更多元的產品選擇，滿足不同消費者的需求。R5 與 R5T 差別在於是否擁有自動除塵座；R3 則是特別針對小資族所推出的清潔機器人，價格更加親民，但不管是同時乾吸濕拖、障礙物檢測、自動供水等智慧功能都難不倒它，且擁有8.3公分輕薄機身，家中低空間的清潔也能完美照顧。三款濕拖清潔機器人皆使用智慧變頻馬達，達到完美的省電效果，並搭載 LG ThinQTM 應用系統，打掃更簡單、便利、即時。即日起 R3、R5 系列全通路上市，R5T 系列將於1月10日各大家電通路與 LG 官方購物商城開放預購。









LG 電子希望透過智慧家電貼近每個家庭的生活需求，享受完美的生活體驗，更提供完善的售後服務及維修協助，購買即享到府收送維修保固服務，讓消費者使用更安心。趕緊在過年前購入 LG CordZero™ R 系列濕拖清潔機器人，再也不需為了大掃除而煩惱，輕鬆自在的生活即刻擁有！

[1] 該測試由 KRIBS 根據 LG Electronics 協議進行。 All-in-One Tower（型號：VDS-RB4*U**）中的集塵袋裝有模擬家庭灰塵，依IEC TS 62885-1 5.1 規定和細菌（金黃色葡萄球菌、銅綠假單胞菌、肺炎桿菌、 大腸桿菌-每個試驗菌約 107 CFU/㎖)。 培養的木屋位於灰塵頂部的6個代表性位置。 在 UVC LED 運行 2 小時後，將活細菌數量與未處理的木屋進行比較。 [測試條件：(23±2)℃，(45±5)%R.H.]