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LG 「馬卡龍色系」美型智慧變頻雙門冰箱吸睛上市
【2022年12月21日，台北訊】智慧家電領導品牌 LG 電子致力為消費者打造更優質的生活，首度推出繽紛的「馬卡龍色系」美型智慧變頻雙門冰箱，共有紫蘇粉(型號：GN-L372PK)及香草白(型號：GN-L372BE)兩色，平滑流線型外觀搭配亮眼馬卡龍色系，輕鬆為廚房空間注入繽紛奪目的色彩，即日起於 LG 官方線上商城預購即享95折優惠。
台灣 LG 電子表示：「LG 觀察到消費者選購家電期望亮眼的外型及功能兼具，為提供符合各族群需求的家電產品，因此全新推出馬卡龍色系的雙門冰箱，不僅外型奪目，同時搭載智慧變頻壓縮機，提供高效節能且美觀的廚房家電，為居家空間注入奪目新風貌。」
打造居家新氣象馬卡龍色系絕美冰箱為廚房畫龍點睛
居家想擁有新氣象，在不動裝潢及格局下，透過汰換家電，同樣也能營造出嶄新氛圍，馬卡龍系列375L適中容量，霧面質感材質，再加上平滑流線的俐落設計，讓廚房顏值瞬間升級！且一次推出兩款顏色方便消費者自由搭配居家空間，紫蘇粉甜美浪漫讓少女心爆棚，為廚房畫龍點睛成為視覺焦點；香草白柔和百搭是許多人無法抗拒的色系，創造空間層次感展現設計巧思。繽紛的居家生活展現自我風格與品味，回家下廚對許多人而言是幸福療癒的泉源，就讓馬卡龍色系智慧變頻雙門冰箱為你打造更幸福完美的料理時光。
高效節能且保冷零死角 10年保固食材保鮮好安心
除了擁有吸睛且搶眼外型外，同時採用智慧變頻壓縮機，高效節能、省電耐用，享有10年免費保固[1]，保存食物安心又放心。另一方面採用 LG 專利的 LINEARCooling™ 精準溫控及 DoorCooling+™ 四方吹冷流+™ 技術，可有效降低冰箱內部溫差，幫助食材保鮮，同時於邊門增加出風口確保冷流零死角，提供更快速且均勻的冷流至冰箱內部，放置於冰箱門邊的雞蛋牛奶也能妥善保存。此外還有可拆式移動旋轉製冰盒，當冷凍食材需要更多空間時可輕鬆移動製冰盒，冰箱空間運用更靈活。
即日起 LG 線上商城正式開放預購享95折優惠
全新馬卡龍色系的美型智慧變頻雙門冰箱將於即日起至1月2日於 LG 官方線上商城獨家預購登場，預購即享95折優惠（原價26,900元），1月3日全通路正式上市，詳細售價請洽各大經銷通路、LG 官方線上商城，打造夢幻又繽紛的廚房就趁現在。
[1] 變頻壓縮機保固10年，一般壓縮機保固5年，主機板、冷凝器、冷凍系統、蒸發器保固3年、馬達保固1年。
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