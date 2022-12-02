迎接年末療癒假期，LG 讓你 APPLE TV+ 免費看

【2022 年 12 月 2 日，台北訊】 年末假期想窩在家中追劇放鬆嗎？LG 提供智慧電視用戶免費觀賞 Apple TV+三個月的獨家優惠，盡情暢看熱門且獲獎的影音內容 。此促銷活動自本週開跑，適用於2018年到2022年間使用 webOS 4.0 至 webOS 2022 系統的 4K 與 8K LG 智慧電視機型且同時是 Apple TV+ 的新訂用戶。若要兌換此優惠，用戶須透過可相容的 LG 智慧電視存取 Apple TV+ 應用程式，並依照兌換指示進行 。





LG 智慧電視用戶可透過 Apple TV+ 享受優質的 Apple 原創影集與喜劇系列、劇情長片、紀錄片及兒童與家庭娛樂節目，包括今年的奧斯卡最佳影片得主《樂動心旋律》、破紀錄的艾美獎得主《泰德‧拉索：錯棚教練趣事多》、假期音樂喜劇《耶誕魔力響叮噹》和熱門影集，例如《不良姐妹》、《外放特務組》等；此外還有現場轉播的體育節目如「Friday Night Baseball」，以及將在2023年2月轉播的美國職業足球大聯盟比賽。Apple TV+自2019年推出後便成為全球第一個全原創串流服務平台，並首播多部原創熱門影集，迄今為止 Apple 原創影片、紀錄片及影集系列已贏得280個獎項和超過1,200個獎項提名，獲獎數超越各大串流平台。





LG 智慧電視運用尖端影音技術帶來令人驚豔的家庭娛樂體驗。LG 領先智慧電視產業，率先採用 Dolby Vision IQ 與 Dolby Atmos 技術，體驗搭載 Dolby 技術的 Apple TV+影集，即刻擁有身歷其境的家庭娛樂體驗。



webOS 4.0或更新版本的 LG 智慧電視用戶可使用智慧滑鼠遙控器點選及捲動應用程式的介面，並使用內建麥克風透過簡易的語音指令探索 Apple TV+上的豐富內容 ，webOS 22亦支援專屬的個人化介面，提供獨一無二的觀看體驗。活動詳情與條款請至活動頁面查看https://www.lg.com/tw/tvs/appletvplus

