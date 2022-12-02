LG 打造「Objet 玩美 · 生活 · 傢」 為期三天快閃華山

【2022 年 12 月 2 日，台北訊】智慧家電領導品牌 LG 電子於今年全新推出 LG Objet Collection® 調和美學傢電系列，透過多元的產品與風格，讓消費者玩美混搭，打造別具一格的居家空間。為了讓消費者親身體驗調和美學的獨特品味，LG 於即日起至12月4日為期3天於華山1914文化創意產業園區中7B 館舉辦LG「Objet 玩美 · 生活 · 傢」期間限定消費者體驗活動，將藝術美學融入生活場域，開啟空間質感的無限想像！此外，現場設有互動體驗區，讓消費者體驗傢電配色樂趣，或是透過 LG IG 濾鏡[1]體驗換色功能，完成指定任務就有機會將 LG PuriCare™ AeroTower™ 風革機 Objet Collection® 與多項限定好禮帶回家。民眾可趁展覽期間親臨體驗 LG Objet Collection® 調和美學傢電系列，探索專屬的佈置巧思！活動詳情請見：https://reurl.cc/Z1Z2R3









台灣LG電子董事長宋益煥表示：「消費者對於居家空間越趨講究，LG 期待透過智慧家電提升便利性之餘，更為生活注入儀式感，提供玩美設計盡顯個人風格。LG 自今年7月引進 LG Objet Collection® 調和美學傢電系列多元產品陣容以來廣受好評，本次在華山舉辦 LG『Objet 玩美 · 生活 · 傢』消費者體驗活動，完美將 LG Objet Collection® 調和美學傢電系列應用於各種居家生活情境中，提供消費者豐富靈感，期待開創不同以往的居家美學新時代！」

LG Objet Collection® 玩美空間設計

設計潮流人士：靈活運用玩美空間

LG 首次於台灣打造一站式「Objet 玩美 · 生活 · 傢」期間限定的消費者體驗活動，從客廳、廚房到臥室等生活情景均擺設兼具美觀與實用性的 LG Objet Collection® 調和美學傢電，讓民眾可以近距離體驗，感受設計巧思。同時舉辦「玩美大師沙龍」，由棲仙陳設選物所主理人 Sophie 林書言、平面設計師楊士慶、卵形設計平面設計師葉忠宜及攝影工作者余惟等4位設計潮流人士蒞臨現場分享設計經驗及居家陳列新趨勢。棲仙陳設選物所主理人Sophie林書言分享：「做設計時往往需要思考如何把家電藏起來，有了 LG Objet Collection®，就不必再思考這個問題了，美感與功能兼具的『傢電』可以被大方展示並與空間完美融合。」

環繞展場每個角落都有驚喜亮點，置於客廳的 LG OLED | Objet Collection® Easel 4K AI 物聯網電視65吋，升降的遮板採用丹麥紡織品牌 Kvadrat 的訂製布料，加上 OLED 精細畫質，創造視覺焦點，畫架式設計仿如藝術品般完美融入居家設計；或是擁有55吋立架式美背設計的 LG OLED | Objet Collection Posé 4K AI 物聯網電視，放置於臥室中央也360度無死角。也因為擁有美型設計，家電擺放位置突破過往限制，LG Styler® 蒸氣電子衣櫥 PLUS 五件組 Objet Collection® 容量加大款擁有石墨綠與雪霧白兩款貼近自然的色彩選擇，兩種色系皆能搭配不同的居家空間風格，無論是擺放在客廳玄關或是衣帽間，都能完美演繹時尚空間美學，其獨家的 TrueSteamTM 蒸氣技術有效去除99.9% 細菌[2]，守護全家人的健康；LG WashTowerTM AI 智控洗乾衣機 Objet Collection® 一體成型設計，完美結合洗乾衣機，垂直流線設計不佔空間。

LG Objet Collection® 為品味加分

邀請消費者客製配色打造專屬傢電

跳脫一般家電的黑白灰設計，LG Objet Collection® 透過色彩搭配，由世界權威流行色彩機構美國彩通色彩研究所(Pantone Color Institute)合作指導全新 LG Objet Collection® 調和美學傢電系列調製專屬色彩，如何透過居家設計提升生活質感成為許多消費者的裝潢期待，像是曾擔任多項大展平面設計師的楊士慶就認為空間設計非常重要，靈感常常都來自於居家風貌。

擁有高人氣的 LG CordZeroTM A9T 系列 All-in-One 濕拖無線吸塵器 Objet Collection® 兼具典雅外型與高科技的自動除塵功能，擺脫吸塵器就該收在櫥櫃的既定印象，讓居家清潔打掃也能輕鬆優雅；LG PuriCare™AeroTower™ 風革機 Objet Collection® 擁有時尚俐落外型，榮獲紅點國際設計大獎[3]，LG 細心考量生活必備家電外型美觀度，即使擺放在顯眼位置也絲毫不影響居家風格。此外，LG PuriCare™ UV 抑菌變頻除濕機 Objet Collection® 全新登場，拿鐵棕色巧妙增添居家魅力，更延續UVnano[4]及奈米離子[5]抑菌功能，一機兼具除濕抑菌功能，預計年底上市！

展期期間於廚房展區消費者可以親身體驗客製配色，為 LG InstaViewTM 敲敲看門中門 Objet Collection® 或是 LG WiFi 變頻直立式冷凍櫃 Objet Collection® 挑選喜歡的配色與材質，玩美生活也能這麼輕鬆！於展覽現場亦能透過 Objet AR 濾鏡模擬LG Objet Collection® 調和美學傢電系列擺放在家中的樣子，完成濾鏡體驗還有機會獲得 LG PuriCare™AeroTower™ 風革機 Objet Collection®。







LG 「 Objet 玩美 · 生活 · 傢」

消費者體驗活動

活動日期： 12月2日～12月4日 11:00-19:00 (12月4日僅開放至18:00)

活動地點：華山1914文化創意產業園區中7B館

濾鏡活動內容：

玩美你的居家風格 玩 Objet AR 濾鏡送豪禮！發揮 LG Objet「玩色&混搭」精神，一起透過 AR 濾鏡模擬 Objet 擺放於家中的樣子。 現場完成濾鏡活動即可獲得7-11商品卡100元 (每日數量有限，送完為止），還有機會獲得 LG PuriCare™ AeroTower™ 風革機 Objet Collection® 乙台、、LG 官方線上商城購物金、全家禮物卡。 詳細活動辦法及抽獎獎項可參見 LG IG 官方帳號。

LG 官方線上商城優惠活動內容[6]：

活動期間(即日起至12/13)全館任選兩件活動商品88折。僅可與新會員歡迎禮95折優惠序號、會員限定價98折優惠序號合併使用。 12/31前購買 LG InstaView™ 敲敲看門中門 Objet Collection®、LG WiFi 變頻直立式冷凍櫃 Objet Collection®，即享免費選色更換門片服務乙次。 「璀璨任務」會員找星星抽大獎。凡舊會員或新會員參與「尋找星星」任務，蒐集完成五顆星星，即有機會獲得抽限量最低6折券。 詳情請見活動網站，以官方訊息為準。

[1] IG 濾鏡互動：發揮 LG Objet 「玩色&混搭」精神，透過 AR 濾鏡模擬 LG Objet 傢電擺放於家中的樣子，即能獲得7-11商品卡100元 (每日數量有限，送完為止)，還有機會抽中 LG PuriCare™ AeroTower™ 風革機 Objet Collection® 乙台、LG 官方線上商城購物金、全家禮物卡

[2] 經英國過敏協會(BAF) 測試，強力衣物殺菌行程可有效去除居家塵螨和特定病毒(小鼠肝炎病毒(MHV)，人類冠狀病毒(hCoV-229E))， 經 Intertek 測試，一般衣物殺菌行程可有效去除99.9%的特定細菌(金黃色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、綠膿桿菌)。

[3] 2022紅點產品設計創新產品得主。

[4] TÜV Rheinland 測試符合 ISO22196:2007 。使用 UV LED (1小時開/1小時關/1小時開)和操作模式(低速/溫度(25±2)℃，濕度 (50±10) %)時，金黃色葡萄球菌/表皮葡萄球菌/大腸桿菌殺菌效果為 99.99%。效能通過 TUV Rhienland Korea Ltd 測試機構進行的內部測試驗證。 (參考測試標準：ISO 22196:2007/日期：2021-06-29 ~ 2021-07-20)。可能會因為產品的使用環境或 UV LED 的使用壽命，導致光輸出效果有差異；風扇表面可能存在一些 UV LED 照射不到的區域，導致使用效果有差異。

[5] 每分鐘釋放500萬奈米離子有效去除99.9%細菌。抗菌99.9%('19.6.18)，經德國萊茵 TÜV 實驗室測試，測試細菌：大腸桿菌，測試環境：將受測產品架設於4.2mx3mx3m之 密閉測試空間中，測試時間為開機運轉1小時。測試報告編號:50273745 001

[6] 優惠折扣不含門片、配件、耗材、SIGNATURE 系列；目前僅提供 Objet 冰箱及冷凍櫃可更換門片顏色，門片僅可選用同款材質作為搭配，門片優惠將於結帳頁面自動扣除。