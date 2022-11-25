LG 電子全新組織調整開展新藍圖

LG 電子宣布為迎接未來挑戰將採取多項組織調整，期盼加速公司成長並創造差異化的顧客價值與良好體驗。

其中關鍵策略之一為成立直屬 LG 總部的企業顧客體驗(CX)中心(Corporate Customer Experience(CX) Center)，將由過去擔任企業設計管理中心(Corporate Design Management Center)負責人的Lee Chul-bae 副總經理執掌，主要任務為打造更加優質且完善的顧客體驗，並在顧客旅程的每一環節持續創新，從產品設計、顧客服務甚至是未來的商業模式都將開展新藍圖。此外，CX 中心也將整合負責公司整體策略及核心任務的 CX 策略部門，以及前身為 Life Soft Research(LSR)Lab 的 LSR 顧客研究中心。

LG 的平台事業中心(Platform Business Center)將負責 LG ThinQ 服務，整合之前分布於不同企業及事業總部的職責。平台事業中心設立於 2021 年 7月，並依據大數據服務 LG 忠實顧客。該中心將由今年 9 月加入 LG 的副總經理 Jung Ki-hyun 帶領，Jung Ki-hyun在 eBay Korea、Google 及擔任 Meta Korea 執行長期間皆有許多傑出表現。

明(2023)年起，LG 將專注於優化供應鏈管理(SCM)和強化數位轉型(DX)能力。因此，LG 的採購及 SCM 管理中心已更名為全球營運中心(Global Operation Center)，生產規劃部門的職能角色將由生產工程研究中心(Production Engineering Research Institute)劃轉。全球營運中心將以 DX 技術為基礎推動優化，以發揮跨 LG 各事業部門(例如，生產、採購及 SCM)的整合綜效。

為了進一步提升組織效能激發成長，LG 將針對四個事業單位打造更加敏捷的決策流程。

有鑒於生活家電與空氣解決方案事業部負責人 Lyu Jae-cheol 任職期間，對生活家電與空氣解決方案發展有卓越貢獻，Lyu Jae-cheol 晉升為總經理以作表揚。身為該領域的專家，Lyu Jae-cheol 自 1989 年來持續任職於 LG 生活家電事業，包括研發及生產等各個部門。

車用零組件解決方案(VS)事業部負責人 Eun Seok-hyun 升任副總經理。在他的領導下，LG 車用零組件解決方案事業不僅做到營運維穩，更改善了損益結構，另外也開創涵蓋多項關鍵技術的產品陣容。

在新宣布的變革中，還包括生活家電與空氣解決方案事業部中的「生活家電事業」及「廚房家電事業」，將分別更名為「生活解決方案事業」(Living Solution Business)及「廚房解決方案事業」(Kitchen Solution Business)，體現 LG 對顧客體驗創新的重視以及服務拓展可能性。

家庭娛樂事業(HE)事業部預定在 HE 研發實驗研究所下成立印尼研發分部，藉由增強各海外研發及生產基地間的協作優化顧客價值。

VS 事業部透過設立負責管理電動車零組件整合營運的集團，以增強採購、生產及 SCM 的能力。

企業解決方案(BS)事業部將成立直屬的新電動車充電器事業部門(EV Charger Business Division)，以加速去年成立的電動車充電解決方案事業的全方位發展。

所有人事任命將在 12 月 1 日生效，升遷則將於明年 1 月 1 日生效。