雙12登場！LG 官方線上商城祭「璀璨會員日」 最高現享82折

【2022 年 11 月 24 日，台北訊】雙12將近，LG 官方線上商城迎戰年末優惠季，於11月30日起至12月13日祭出優惠活動，凡新舊會員登入即享會員專屬福利[1]，全館任選兩件活動商品享88折，同時可併用會員優惠最高享82折[2]！活動期間，再推「限量璀璨價」，LG OLED Flex 曲面多變系列 4K AI 物聯網電視42吋、StanbyME 閨蜜機 無線可移式觸控螢幕、LG gram 16" 極致輕薄筆電-沉靜灰 (i5)、LG WashTower™ AI 智控洗乾衣機、LG CordZero™ A9T 系列 All-in-One 濕拖無線吸塵器｜Objet Collection (雪霧白)、LG AeroTower™ 風革機涼暖清淨三合一(拿鐵棕)指定商品享限量8折優惠[3]！此外，同步推出「璀璨任務」活動，邀請會員「尋找星星」，集滿五顆星星達成任務就有機會將 OLED evo C2 極致系列 4K AI 物聯網電視55吋帶回家，還有限量抽 LG 官方線上商城享6折優惠等多項豐富好康，為消費者省荷包，品味生活輕鬆升級！

一體成型時尚設計 洗、乾、護三重體驗！

LG WashTower™ AI 智控洗乾衣機提升清潔效率

雙11還沒入手夢幻家電嗎？快趁年末優惠一次買齊！以上乾下洗一體成型設計為特色的 LG WashTower™ AI 智控洗乾衣機，應用AIDD™ 人工智慧洗滌技術、Smart Pairing™ 智慧行程配對及乾衣機預熱行程，配備業界同產品中最大的洗乾容量，提升清潔效率，更加呵護衣物。一家大小的衣物均能同時享受極致乾淨的洗、乾、護三重體驗，時尚外型亦能完美搭配居家生活風格。搭載 LG ThinQ™ APP，一鍵輕鬆操作衣物洗護行程，即刻成為時間管理大師，年末清掃家中棉被衣物再也不頭痛！

換季難題 LG PuriCare™ AeroTower™ 風革機涼暖清淨三合一

和 LG CordZero ™ A9T 系列 All-in-One 濕拖無線吸塵器幫你搞定

換季溫差大以及過敏症狀加劇總讓許多家庭很困擾，俐落外型的 LG AeroTower™ 風革機涼暖清淨三合一自上市以來深受好評，搭配智慧變頻馬達，高效、穩定省電且靜音，能夠切換涼暖風，有效調節室內溫度，更具有單向、廣域及循環三種氣流模式，完美應對各種環境需求！屢獲好評且兼具時尚外型、特殊色系的 LG AeroTower™ 風革機涼暖清淨三合一(拿鐵棕)，於11月30日起更推「限量璀璨價」，購入即享8折優惠。

換季期間也需留意環境清潔以降低過敏原，若想時尚又優雅的輕鬆打掃，就用 LG A9T 系列濕拖無線吸塵器，一鍵啟動同時乾吸濕拖，雙倍乾淨又省力，機身擁有 5 道過濾程序，可過濾 99.999%[4]小至0.5微米的懸浮微粒，還可自動除塵，自動清理集塵盒避免髒汙外洩，造成二次汙染，完美把關各種過敏原，讓家務不再是難事。即日起至12月13日，LG 官方線上商城祭出「璀璨任務」，邀請會員參與「尋找星星」任務，還有機會將 LG CordZero™ A9T 系列 All-in-One 濕拖無線吸塵器｜Objet Collection® 直接帶回家！

打造沉浸視聽饗宴！

OLED － LG OLED Flex 娛樂享受無極限

LG 官方線上商城已開放預購全球首款可調式曲面 OLED 電視－LG OLED Flex 42吋，遙控器上的曲率按鈕可隨心所欲自由切換20段不同級別曲率，且減少了來自周圍光線、物體和人的反射，與以往產品相比反射減少了25%[5]，更擁有 0.1毫秒 的反應時間，提供超乎想像的低延遲表現。迎戰雙12，於11月30日起即享「限量璀璨價」8折優惠，要買就趁現在！

LG 「璀璨會員日」優惠活動

活動日期： 11月30日～12月13日

活動內容：

1. 活動期間全館任選兩件活動商品88折。僅可與新會員歡迎禮95折優惠序號、會員限定價98折優惠序號合併使用。

2. 指定限量商品祭出「限量璀璨價」8折。僅可與新會員歡迎禮95折優惠序號、會員限定價98折優惠序號合併使用。

3. 會員優惠享：

1) 新會員註冊即可享有歡迎禮為5%優惠序號

2) LINE 購物消費加碼回饋15% LINE POINTS (每筆上限2,000點)

3) 免費官方全方位尊榮到府教學(適用產品請見活動網頁詳細說明)

4) 指定區域3日內快速送達

5) 指定產品消費前20名加贈指定耗材、配件。

4. 於11月24日起至12月13日搶先推出「璀璨任務」會員找星星抽大獎。凡舊會員或新會員參與「尋找星星」任務，蒐集完成五顆星星，即有機會獲得獎項(每帳號限定參加乙次)。獎項包含：OLED evo C2極致系列 4K AI 物聯網電視55吋(OLED55C2PSC)(乙名)、LG 27'' Libero 自由機(27BQ70QC-S)(乙名)、LG CordZero A9T 系列 All-in-One 濕拖無線吸塵器(A9T-ULTRA)(乙名)、LG 官方線上商城6折優惠序號 (20名)、LG 官方線上商城85折優惠序號(2,000名)。優惠僅適用於2022年11月24日～2022年12月13日內使用，並僅可與會員限定價98折優惠序號合併使用。

5. 詳情請見活動網站，以官網公告為準。

[1] 會員優惠：透過 LINE 購物加碼15% LINE Point 回饋，每筆上限2,000點；新會員註冊即享5%歡迎禮優惠序號；免費官方尊榮到府教學；指定區域3日內快速送達；指定產品消費前20名加贈指定耗材、配件。詳情請見 LG 官網。

[2] 全館優惠：任選兩件活動商品享高達88折，僅可與新會員歡迎禮95折優惠序號、會員限定價98折優惠序號合併使用。

[3] 僅可與新會員歡迎禮95折優惠序號、會員限定價98折優惠序號合併使用。各商品限量台數、優惠型號僅限活動頁面所示。

[4] 由 SLG 實驗室根據 IEC 62885-2c和EN 60312-1標準， 吸塵器開啟超強模式進行過濾效率測試， 即使懸浮微粒大小介於0.5㎛ ~ 4.2㎛，平均過濾效率為99.999%(傑出等級，5顆星)

[5] 反射率與 LG C2 相比低約 25%