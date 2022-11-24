We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
雙12登場！LG 官方線上商城祭「璀璨會員日」 最高現享82折
【2022 年 11 月 24 日，台北訊】雙12將近，LG 官方線上商城迎戰年末優惠季，於11月30日起至12月13日祭出優惠活動，凡新舊會員登入即享會員專屬福利[1]，全館任選兩件活動商品享88折，同時可併用會員優惠最高享82折[2]！活動期間，再推「限量璀璨價」，LG OLED Flex 曲面多變系列 4K AI 物聯網電視42吋、StanbyME 閨蜜機 無線可移式觸控螢幕、LG gram 16" 極致輕薄筆電-沉靜灰 (i5)、LG WashTower™ AI 智控洗乾衣機、LG CordZero™ A9T 系列 All-in-One 濕拖無線吸塵器｜Objet Collection (雪霧白)、LG AeroTower™ 風革機涼暖清淨三合一(拿鐵棕)指定商品享限量8折優惠[3]！此外，同步推出「璀璨任務」活動，邀請會員「尋找星星」，集滿五顆星星達成任務就有機會將 OLED evo C2 極致系列 4K AI 物聯網電視55吋帶回家，還有限量抽 LG 官方線上商城享6折優惠等多項豐富好康，為消費者省荷包，品味生活輕鬆升級！
一體成型時尚設計洗、乾、護三重體驗！
LG WashTower™ AI智控洗乾衣機提升清潔效率
雙11還沒入手夢幻家電嗎？快趁年末優惠一次買齊！以上乾下洗一體成型設計為特色的 LG WashTower™ AI 智控洗乾衣機，應用AIDD™ 人工智慧洗滌技術、Smart Pairing™ 智慧行程配對及乾衣機預熱行程，配備業界同產品中最大的洗乾容量，提升清潔效率，更加呵護衣物。一家大小的衣物均能同時享受極致乾淨的洗、乾、護三重體驗，時尚外型亦能完美搭配居家生活風格。搭載 LG ThinQ™ APP，一鍵輕鬆操作衣物洗護行程，即刻成為時間管理大師，年末清掃家中棉被衣物再也不頭痛！
換季難題LG PuriCare™ AeroTower™ 風革機涼暖清淨三合一
和LG CordZero™A9T 系列 All-in-One 濕拖無線吸塵器幫你搞定
換季溫差大以及過敏症狀加劇總讓許多家庭很困擾，俐落外型的 LG AeroTower™ 風革機涼暖清淨三合一自上市以來深受好評，搭配智慧變頻馬達，高效、穩定省電且靜音，能夠切換涼暖風，有效調節室內溫度，更具有單向、廣域及循環三種氣流模式，完美應對各種環境需求！屢獲好評且兼具時尚外型、特殊色系的 LG AeroTower™ 風革機涼暖清淨三合一(拿鐵棕)，於11月30日起更推「限量璀璨價」，購入即享8折優惠。
換季期間也需留意環境清潔以降低過敏原，若想時尚又優雅的輕鬆打掃，就用 LG A9T 系列濕拖無線吸塵器，一鍵啟動同時乾吸濕拖，雙倍乾淨又省力，機身擁有 5 道過濾程序，可過濾 99.999%[4]小至0.5微米的懸浮微粒，還可自動除塵，自動清理集塵盒避免髒汙外洩，造成二次汙染，完美把關各種過敏原，讓家務不再是難事。即日起至12月13日，LG 官方線上商城祭出「璀璨任務」，邀請會員參與「尋找星星」任務，還有機會將 LG CordZero™ A9T 系列 All-in-One 濕拖無線吸塵器｜Objet Collection® 直接帶回家！
打造沉浸視聽饗宴！
OLED－LG OLED Flex 娛樂享受無極限
LG 官方線上商城已開放預購全球首款可調式曲面 OLED 電視－LG OLED Flex 42吋，遙控器上的曲率按鈕可隨心所欲自由切換20段不同級別曲率，且減少了來自周圍光線、物體和人的反射，與以往產品相比反射減少了25%[5]，更擁有 0.1毫秒 的反應時間，提供超乎想像的低延遲表現。迎戰雙12，於11月30日起即享「限量璀璨價」8折優惠，要買就趁現在！
LG 「璀璨會員日」優惠活動
- 活動日期： 11月30日～12月13日
- 活動內容：
1. 活動期間全館任選兩件活動商品88折。僅可與新會員歡迎禮95折優惠序號、會員限定價98折優惠序號合併使用。
2. 指定限量商品祭出「限量璀璨價」8折。僅可與新會員歡迎禮95折優惠序號、會員限定價98折優惠序號合併使用。
3. 會員優惠享：
1) 新會員註冊即可享有歡迎禮為5%優惠序號
2) LINE 購物消費加碼回饋15% LINE POINTS (每筆上限2,000點)
3) 免費官方全方位尊榮到府教學(適用產品請見活動網頁詳細說明)
4) 指定區域3日內快速送達
5) 指定產品消費前20名加贈指定耗材、配件。
4. 於11月24日起至12月13日搶先推出「璀璨任務」會員找星星抽大獎。凡舊會員或新會員參與「尋找星星」任務，蒐集完成五顆星星，即有機會獲得獎項(每帳號限定參加乙次)。獎項包含：OLED evo C2極致系列 4K AI 物聯網電視55吋(OLED55C2PSC)(乙名)、LG 27'' Libero 自由機(27BQ70QC-S)(乙名)、LG CordZero A9T 系列 All-in-One 濕拖無線吸塵器(A9T-ULTRA)(乙名)、LG 官方線上商城6折優惠序號 (20名)、LG 官方線上商城85折優惠序號(2,000名)。優惠僅適用於2022年11月24日～2022年12月13日內使用，並僅可與會員限定價98折優惠序號合併使用。
5. 詳情請見活動網站，以官網公告為準。
[1] 會員優惠：透過 LINE 購物加碼15% LINE Point 回饋，每筆上限2,000點；新會員註冊即享5%歡迎禮優惠序號；免費官方尊榮到府教學；指定區域3日內快速送達；指定產品消費前20名加贈指定耗材、配件。詳情請見 LG 官網。
[2] 全館優惠：任選兩件活動商品享高達88折，僅可與新會員歡迎禮95折優惠序號、會員限定價98折優惠序號合併使用。
[3] 僅可與新會員歡迎禮95折優惠序號、會員限定價98折優惠序號合併使用。各商品限量台數、優惠型號僅限活動頁面所示。
[4] 由 SLG 實驗室根據 IEC 62885-2c和EN 60312-1標準， 吸塵器開啟超強模式進行過濾效率測試， 即使懸浮微粒大小介於0.5㎛ ~ 4.2㎛，平均過濾效率為99.999%(傑出等級，5顆星)
[5] 反射率與 LG C2 相比低約 25%
- 上一步
LG WiFi 變頻空調使用滿意度調查 得獎公告 16/11/2022
- 下一步
LG 電子全新組織調整開展新藍圖 25/11/2022
https://www.lg.com/content/lge/tw/zh/about-lg/press-and-media/member-day-promotion-202212.html isCopied
paste