CES 2023 《LG WORLD PREMIERE》 開展

【2023 年 1 月 6 日，台北訊】 LG 電子（LG）參與於美國內華達州拉斯維加斯曼德勒海灣會議中心 CES 大展，並舉辦「 LG 全球新品發表會」（LG World Premiere），以「美好生活」（Life’s Good）為主題，執行長 William Cho 分享 LG 將持續致力創新，創造更美好的生活以及展望永續未來。







趙執行長在開場時強調，即使面對大環境的不確定性，LG 承諾並展現出無懼的精神勇於面對新挑戰，堅信解決問題的答案就在顧客身上。他提到：「所有創新的起點與終點皆來自於顧客，我們的目標是透過創新為他們帶來笑容。」

以顧客為中心的創新設計，創造出更美好的生活

趙執行長強調，LG 允諾透過創造突破性的創新產品為顧客體驗提供新價值，如 LG OLED 為顧客帶來嶄新視界，在慶祝十周年之際，LG OLED 持續在影像品質立下業界標竿，同時重新定義電視觀賞體驗，LG 正積極與合作夥伴透過 LG 電視導入各項互動式服務，包括線上教育平台 MasterClass、健身 APP MaxPro，以及 Metaverse 服務 Sansar。

趙執行長也表示，LG 於車用零組件解決方案投入許多心力，使其在汽車業成為廠商首選創新合作夥伴之一。LG 已開始與一些全球最知名的汽車品牌合作，善用其在消費性電子產品、先進技術和多元專業領域的顧客洞察力，進一步推進車載體驗。









此外，趙執行長談到新推出的「ThinQ® UP」系列家電產品，提供獨一無二的升級版客製化選項。高階產品線產品有大幅革新，如有 MoodUP™ 功能的 LG 冰箱，可以依據使用者的品味、心情和廚房裝潢改變顏色。

發展未來事業以擴展顧客體驗

趙執行長強調，LG 的目標是透過所有產品和解決方案提供「首創」、「獨特」且「新穎」的體驗，以創造美好世界。為了在更多領域擴展顧客體驗，LG 實施各項內部培訓計畫培養創新者，並鼓勵 LG 員工勇於迎接新的挑戰。

LG 於國際消費性電子展（CES）揭開 LG Labs 開發的部分產品，LG Labs 是建構在公司內外部的概念性構想與創意發想的產品、服務和行銷活動的新專案項目；新發表的產品包括「Hover Gym」：利用馬達控制技術的健身解決方案，讓使用者即使沒有啞鈴也能運動；「excicle」：提供卓越室內飛輪體驗的居家健身解決方案；「brid.zzz」：最佳的好眠解決方案，具有腦波感測功能，創造有助於使用者放鬆的節奏；以及「pluspot」：只要將電動自行車或電動滑板車等個人交通工具安裝在所屬無線充電站時，即可透過該服務平台獲得獎勵。

LG 持續擴大產品組合，將電動車（EV）充電、數位健康和內容服務等新領域納入 webOS 平台，同時增加「未來」核心技術的投資，包括 AI 和 6G，並透過 LG NOVA（LG 北美創新中心）與新創公司合作。









執行長也指出，LG 持續與來自許多產業的全球領導者展開策略性合作，特別是內容產業。LG 與眾多重要合作夥伴密切合作，確保提供更多內容供顧客享受。

趙執行長在會上介紹 LG 在內容服務領域的重要合作夥伴—派拉蒙串流媒體（Paramount Stream-ing）總裁兼任執行長 Tom Ryan。Tom Ryan 出席發表會強調，兩家公司通力合作為全球數千萬顧客提供無與倫比的體驗，並表示：「作為主要的免費串流電視服務，冥王星電視（Pluto TV）正與 LG 頻道進行整合，將在本季於全球新增超過 100 個頻道。」Tom Ryan 也分享兩家公司將於 2023 年持續成長並深化合作關係。

承諾打造更美好的未來

趙執行長承諾，作為負責任的企業公民，LG 將致力實現永續未來，並為全民共築美好未來。具體成果包括全球身心障礙青年 IT 挑戰賽（GITC），自 2011 年起已協助超過 4,000 名青年培養科技技能，希冀能為身心障礙者消除數位鴻溝。

執行長也提到，LG 提升產品和服務的無障礙設計，確保身心障礙者和年長者可輕鬆使用。LG 的「身心障礙者諮詢小組」自 2021 年起開始運作，由多元專業成員和無障礙專家組成。LG 根據諮詢小組的回饋，持續導入無障礙產品，讓使用者更便利，同時在南韓採取各種提升無障礙服務的行動，如編訂含語音和手語使用指南的產品使用手冊、提供電器點字貼紙，以及設置手語諮詢中心。

執行長公布入圍第一屆 LIFE’S GOOD AWARD 決賽的四組選手。這是由 LG 發起的創新挑戰賽，旨在推動「美好生活」願景，並協助渴望為民眾的生活和地球帶來積極影響的創新者。LG 將協助決賽選手，優化創新方案使其落地實踐，包括 Day1Lab、Dot Inc.、NONA Desalination 及 SOLUTUM。待四組選手 1 月 16 日於首爾 LG 科學園區完成概念分享後，總計 105 萬美元的獎金將依排名分發給四組獲勝者。









有關 LG 於 2023 年 CES 的產品詳細資訊及活動期間（1 月 5-8 日）的最新消息，請參閱 LG 的 CES 網站（www.lg.com/tw/ces2023）和 YouTube 頻道 LG Global。