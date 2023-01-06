「蒸」的來了！LG A9 TS 蒸氣濕拖無線吸塵器 全新上市

【2023 年 1 月 6 日，台北訊】 年前打掃不只要斷捨離，長年累積的陳年污垢也要一次清乾淨，但大掃除總是讓人好心累嗎？繼去年推出 A9T 系列 All-in-One 濕拖無線吸塵器廣受消費者好評，今年度 LG 吸塵器再進化，於 2023 CES 上發表最新機種 LG CordZero™ A9 TS 蒸氣系列 All-in-One 濕拖無線吸塵器，並榮獲 2023 CES 創新獎。即日起 A9 TS 蒸氣濕拖無線吸塵器正式在台上市，石墨綠 (A9T-STEAM) 及雪霧白 (A9T-STEAMW) 兩款新色皆搭載領先業界的自動除塵功能，升級 LED 輕薄地板吸頭、搭配雙電池充電，大大提升清潔效率，更加入獨特「蒸氣雙旋濕拖吸頭」，一鍵即可開啟蒸氣濕拖清潔，全方位無死角地解決地板頑強污垢，LG A9 TS 蒸氣濕拖無線吸塵器將於 1 月 6 日電器空調影音 3C 電腦年終購物節開賣，建議售價39,900元，現在購入，讓「蒸」乾淨從此只是一「鍵」小事！







官網連結：

實測影片連結：https://drive.google.com/drive/folders/13V14j05m0tGhVrwyvnLV45h7qFZ0vCOa?usp=share_link

領先業界三大首創！

LG A9 TS 蒸氣濕拖無線吸塵器 居家清潔最強幫手





‧ 蒸的最乾淨！蒸氣雙旋濕拖吸頭：LG 領先業界推出具有蒸氣功能的 A9 TS 蒸氣濕拖無線吸塵器，不只能乾吸濕拖一次完成，最讓人驚豔的是，透過「蒸氣雙旋濕拖吸頭」，可以釋放高溫蒸氣於拖布，使其達到60度高溫，無論是難纏的醬料、油漬、蠟筆痕，都能輕鬆瓦解頑垢、不留痕跡；且透過高溫蒸氣濕拖清潔，即使不使用清潔劑也能對抗陳年污垢，讓親子或寵物家庭更安心；此外，LG A9 TS 配備智慧蒸氣安全裝置，只要抬起機身或是 20 秒未運作，蒸氣就會自動停止，貼心設計最安全。



‧ 與落塵飛屑說再見！自動除塵再升級：還在擔心一打開集塵盒灰塵毛屑就飄散空氣中嗎？LG 自動除塵技術領先業界，全新 All-in-One Tower™ 2.0 智慧集塵收納充電座升級2.0版，不但可自動清除吸塵後集塵盒內的灰塵，內建的高性能3重過濾系統，能在自動除塵過程中去除細微灰塵，而且新一代更大幅降低 12% 的自動除塵運行時間，相較上一代更快速，輕鬆打掃最優雅。



‧ 裡裡外外一起守護！UVC 紫外線殺菌：LG A9 TS 蒸氣濕拖無線吸塵器使用專屬2.5公升大容量抗菌集塵袋，由抗菌材料製成，不讓堆積的灰塵對健康產生危害；並能自動或手動啟動 UVC 紫外線殺菌功能，輕鬆去除集塵袋內灰塵表面的常見菌種，有效減少黃色葡萄球菌、大腸桿菌、有害微生物等孳生[1]，健康防護最給力。









針對打掃困擾全新升級！

細小灰塵、低矮區域一次搞定 清潔原來這麼省力





‧ 強力清潔KO 細小灰塵！吸力再升級：吸塵時總是要來回反覆吸才能夠清乾淨？想要讓打掃更有效率就靠 A9 TS 蒸氣濕拖無線吸塵器！新一代大幅提升吸力至220W，並以吸頭上獨特的氣流導流風道，產生氣流加強清潔性能，打掃不再殘留細屑與微塵，還你清潔溜溜的地板。



‧ 不放過每一個細節！更寬更薄的LED 輕薄地板吸頭：家中總是有沙發、電視櫃底下等吸頭無法深入的地方，LG A9 TS 蒸氣濕拖無線吸塵器第三代 LED 輕薄地板吸頭都能一次解決！輕薄寬扁的地板吸頭增加20%寬度、減少近15%高度，有效清潔低矮區域，並以吸頭前方的 LED 燈照明讓髒污無所遁形、一網打盡，真正達到深度清潔。







‧ 一鍵啟動清掃全室！120分鐘長效電力搭配隱形吸頭收納：LG A9 TS 蒸氣濕拖無線吸塵器拇指輕壓一鍵就能啟動，打掃時無須長按，並配有兩顆長效電池可以替換使用，總續航力長達 120 分鐘，讓清潔過程無須中斷。而 All-in-One Tower™ 2.0 智慧集塵收納充電座，可收納所有配件吸頭，要用時不用再怕找不到；讓吸塵器不只是吸塵器，更是家中的美型傢俱，完美融入居家環境。







‧ 擺脫三千煩惱絲！毛髮專用吸頭解決沙發寢具清潔困擾：LG A9 TS 蒸氣濕拖無線吸塵器附有毛髮專用吸頭，可輕鬆清潔卡在沙發、寢具上的寵物細毛及頭髮，特殊膠條設計使毛髮不易糾結，還能拆卸清潔超方便。

過年大掃除一機就夠！

LG A9 TS 蒸氣濕拖無線吸塵器

1 月 6 日電器空調影音 3C 電腦年終購物節首賣

隨著消費者清潔需求越來越多變，LG A9 TS 蒸氣濕拖無線吸塵器多項功能也全新升級，獨特的蒸氣雙旋濕拖吸頭，讓每個家庭輕鬆擁有完美「蒸」乾淨！並可串連 LG ThinQ® App，隨時確認機身的濾網狀態、電池壽命、清潔紀錄，或在有需求時進行智慧診斷，提供全方位的支援。LG A9 TS 蒸氣濕拖無線吸塵器於募資平台初登場即破百人預購，今日將於電器空調影音 3C 電腦年終購物節首賣，趕緊趁過年前購入，大掃除不再崩潰，一起享受「蒸」正的優雅生活。

[1] *該測試是由 KRIBS 根據 LG Electronics 提供的協定進行的。All-in-One 智慧集塵收納充電座（型號：VDS-ST**U**）的集塵袋內填充了 IEC TS 62885-1 5.1 指定的模擬居家灰塵和細菌（金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌、肺炎桿菌、大腸桿菌，每種測試菌種約 10^7 CFU / ㎖）。培養的菌堆置於灰塵上 9 個具有代表性的位置。運行 UVC LED 紫外線 2 小時後，將活菌數量與未經處理的菌堆進行比較。【測試條件：(23 ± 2) ℃，相對濕度 (45 ± 5) %】