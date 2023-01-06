We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
「蒸」的來了！LG A9 TS 蒸氣濕拖無線吸塵器 全新上市
【2023 年 1 月 6 日，台北訊】 年前打掃不只要斷捨離，長年累積的陳年污垢也要一次清乾淨，但大掃除總是讓人好心累嗎？繼去年推出 A9T 系列 All-in-One 濕拖無線吸塵器廣受消費者好評，今年度 LG 吸塵器再進化，於 2023 CES 上發表最新機種 LG CordZero™ A9 TS 蒸氣系列 All-in-One 濕拖無線吸塵器，並榮獲 2023 CES 創新獎。即日起 A9 TS 蒸氣濕拖無線吸塵器正式在台上市，石墨綠 (A9T-STEAM) 及雪霧白 (A9T-STEAMW) 兩款新色皆搭載領先業界的自動除塵功能，升級 LED 輕薄地板吸頭、搭配雙電池充電，大大提升清潔效率，更加入獨特「蒸氣雙旋濕拖吸頭」，一鍵即可開啟蒸氣濕拖清潔，全方位無死角地解決地板頑強污垢，LG A9 TS 蒸氣濕拖無線吸塵器將於 1 月 6 日電器空調影音 3C 電腦年終購物節開賣，建議售價39,900元，現在購入，讓「蒸」乾淨從此只是一「鍵」小事！
官網連結：
- 雪霧白 A9T-STEAMW：https://www.lg.com/tw/small-appliances/lg-a9t-steamw
- 石墨綠 A9T-STEAM：https://www.lg.com/tw/small-appliances/lg-a9t-steam
實測影片連結：https://drive.google.com/drive/folders/13V14j05m0tGhVrwyvnLV45h7qFZ0vCOa?usp=share_link
領先業界三大首創！
LG A9 TS 蒸氣濕拖無線吸塵器居家清潔最強幫手
‧ 蒸的最乾淨！蒸氣雙旋濕拖吸頭：LG 領先業界推出具有蒸氣功能的 A9 TS 蒸氣濕拖無線吸塵器，不只能乾吸濕拖一次完成，最讓人驚豔的是，透過「蒸氣雙旋濕拖吸頭」，可以釋放高溫蒸氣於拖布，使其達到60度高溫，無論是難纏的醬料、油漬、蠟筆痕，都能輕鬆瓦解頑垢、不留痕跡；且透過高溫蒸氣濕拖清潔，即使不使用清潔劑也能對抗陳年污垢，讓親子或寵物家庭更安心；此外，LG A9 TS 配備智慧蒸氣安全裝置，只要抬起機身或是 20 秒未運作，蒸氣就會自動停止，貼心設計最安全。
‧ 與落塵飛屑說再見！自動除塵再升級：還在擔心一打開集塵盒灰塵毛屑就飄散空氣中嗎？LG 自動除塵技術領先業界，全新 All-in-One Tower™ 2.0 智慧集塵收納充電座升級2.0版，不但可自動清除吸塵後集塵盒內的灰塵，內建的高性能3重過濾系統，能在自動除塵過程中去除細微灰塵，而且新一代更大幅降低 12% 的自動除塵運行時間，相較上一代更快速，輕鬆打掃最優雅。
‧ 裡裡外外一起守護！UVC 紫外線殺菌：LG A9 TS 蒸氣濕拖無線吸塵器使用專屬2.5公升大容量抗菌集塵袋，由抗菌材料製成，不讓堆積的灰塵對健康產生危害；並能自動或手動啟動 UVC 紫外線殺菌功能，輕鬆去除集塵袋內灰塵表面的常見菌種，有效減少黃色葡萄球菌、大腸桿菌、有害微生物等孳生[1]，健康防護最給力。
針對打掃困擾全新升級！
細小灰塵、低矮區域一次搞定清潔原來這麼省力
‧ 強力清潔KO 細小灰塵！吸力再升級：吸塵時總是要來回反覆吸才能夠清乾淨？想要讓打掃更有效率就靠 A9 TS 蒸氣濕拖無線吸塵器！新一代大幅提升吸力至220W，並以吸頭上獨特的氣流導流風道，產生氣流加強清潔性能，打掃不再殘留細屑與微塵，還你清潔溜溜的地板。
‧ 不放過每一個細節！更寬更薄的LED 輕薄地板吸頭：家中總是有沙發、電視櫃底下等吸頭無法深入的地方，LG A9 TS 蒸氣濕拖無線吸塵器第三代 LED 輕薄地板吸頭都能一次解決！輕薄寬扁的地板吸頭增加20%寬度、減少近15%高度，有效清潔低矮區域，並以吸頭前方的 LED 燈照明讓髒污無所遁形、一網打盡，真正達到深度清潔。
‧ 一鍵啟動清掃全室！120分鐘長效電力搭配隱形吸頭收納：LG A9 TS 蒸氣濕拖無線吸塵器拇指輕壓一鍵就能啟動，打掃時無須長按，並配有兩顆長效電池可以替換使用，總續航力長達 120 分鐘，讓清潔過程無須中斷。而 All-in-One Tower™ 2.0 智慧集塵收納充電座，可收納所有配件吸頭，要用時不用再怕找不到；讓吸塵器不只是吸塵器，更是家中的美型傢俱，完美融入居家環境。
‧ 擺脫三千煩惱絲！毛髮專用吸頭解決沙發寢具清潔困擾：LG A9 TS 蒸氣濕拖無線吸塵器附有毛髮專用吸頭，可輕鬆清潔卡在沙發、寢具上的寵物細毛及頭髮，特殊膠條設計使毛髮不易糾結，還能拆卸清潔超方便。
過年大掃除一機就夠！
LG A9 TS 蒸氣濕拖無線吸塵器
1 月6 日電器空調影音 3C 電腦年終購物節首賣
隨著消費者清潔需求越來越多變，LG A9 TS 蒸氣濕拖無線吸塵器多項功能也全新升級，獨特的蒸氣雙旋濕拖吸頭，讓每個家庭輕鬆擁有完美「蒸」乾淨！並可串連 LG ThinQ® App，隨時確認機身的濾網狀態、電池壽命、清潔紀錄，或在有需求時進行智慧診斷，提供全方位的支援。LG A9 TS 蒸氣濕拖無線吸塵器於募資平台初登場即破百人預購，今日將於電器空調影音 3C 電腦年終購物節首賣，趕緊趁過年前購入，大掃除不再崩潰，一起享受「蒸」正的優雅生活。
[1] *該測試是由 KRIBS 根據 LG Electronics 提供的協定進行的。All-in-One 智慧集塵收納充電座（型號：VDS-ST**U**）的集塵袋內填充了 IEC TS 62885-1 5.1 指定的模擬居家灰塵和細菌（金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌、肺炎桿菌、大腸桿菌，每種測試菌種約 10^7 CFU / ㎖）。培養的菌堆置於灰塵上 9 個具有代表性的位置。運行 UVC LED 紫外線 2 小時後，將活菌數量與未經處理的菌堆進行比較。【測試條件：(23 ± 2) ℃，相對濕度 (45 ± 5) %】
- 上一步
CES 2023 《LG WORLD PREMIERE》 開展 06/01/2023
- 下一步
濕冷秋冬，衣物晾不乾又發臭！LG 免曬衣乾衣機「一招」解決，年前大量洗也不怕！ 09/01/2023
https://www.lg.com/content/lge/tw/zh/about-lg/press-and-media/lg-a9ts-vaccum-cleaner-new-launch.html isCopied
paste