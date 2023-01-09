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濕冷秋冬，衣物晾不乾又發臭！LG 免曬衣乾衣機「一招」解決，年前大量洗也不怕！
【2023 年 1 月 9日，台北訊】台灣秋冬季節陰雨綿綿、天氣濕冷，厚重衣物與棉被的洗曬可說是全民的心煩事，特別是在年前大掃除時刻，有更多衣物需要整理與洗淨，面對厚重衣物曬不乾飄異味、特殊材質衣物不能烘、室外晾曬怕沾附灰塵，但室內晾曬衣物又讓空間濕氣過重等困擾，其實只要一台 LG 免曬衣乾衣機就能完美解決，搭載 LG 獨家技術 Heat Pump™ 溫和除濕式乾衣、雙重極細密濾網以及雙迴轉變頻壓縮機，不僅低溫除濕乾衣、60度殺菌行程、濾除棉絮毛髮外，更有效減少99.9%細菌及塵螨等居家過敏原，一招解決秋冬與春節大量洗曬困擾，所有衣物持久呵護、乾爽不白洗！
冬季羊毛厚衣物，LG 輕鬆免曬替你溫柔護衣
寒冷秋冬之際，真絲、羊毛類型厚重衣物佔據我們的衣櫃，而這類型衣物多數只能日曬、不能烘乾，卻又因其衣物材質特殊，容易遭受日光及紫外線傷害，甚至產生褪色泛黃。LG 免曬衣乾衣機搭載獨家的 LG Heat Pump™ 溫和除濕式乾衣、智能感測乾衣，不僅溫柔呵護所有特殊材質衣物，其「雙迴轉變頻壓縮機」雙倍省電及10年保固的雙重保障，除了有效節能、降低機身耗損率外，更能讓持久護衣落實於生活每一日。
曬不乾、飄異味一次解決
春節前夕大量洗不擔憂
春節前夕正是換季衣物與寢織品大量清理的時刻，但卻常因氣候濕冷曬不乾而煩惱，其中厚重衣物常因水氣累積而孳生細菌、發霉或飄出潮濕異味，加上冬天遇上東北季風吹拂，使得衣服纖維更容易沾附境外污染物及真菌，長久下來，除了增加衣物耗損率外，更影響引起身體過敏與健康。LG 免曬衣乾衣機的60度溫風乾衣殺菌行程，有效殺除99.9%細菌、塵螨及過敏原，經由BAF(英國過敏基金會)、INTERTEK 國際測試，其效能可預防人體呼吸道和皮膚疾病過敏原，不僅使秋冬衣物乾爽、潔淨，更能守護健康、肌膚更舒適。
別再用室內陰乾衣物
60度溫風乾衣殺菌更安心
秋冬連日陰雨，擔心衣物受潮濕天氣影響，許多人選擇將衣物晾在室內，卻忽略室內晾衣讓整體空間濕度提升30%，更助於「麴菌」等黴菌微生物滋長，引起呼吸道疾病，危害身體健康。LG 免曬衣乾衣機的專業衣物護理，雙重極細密濾網的過濾功能、60度溫風乾衣殺菌行程，有效過濾衣物棉絮及抑制細菌滋長、快速去除秋冬季節的種種晾衣煩惱，更一次打擊濕氣、細菌孳生及蟲害等所有問題，讓你無須犧牲空間濕度與健康，就能輕鬆完成乾衣。
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