拯救過年「阿嬤爆倉冰箱」就靠這一台！

【2023 年 1 月10 日，台北訊】 因應春節期間市場休市，許多人會在農曆年前備好整個年節所需食材，如果沒有好的收納儲存空間、妥善的食材管理計畫，家中冰箱很容易就變成「阿嬤的爆倉冰箱」，衍生出找不到食材、影響冷流與食材保鮮等窘境！家事達人陳安祺推薦 LG InstaView™ 敲敲看門中門冰箱，挑對一台好冰箱，輕鬆解決收納食材的各種疑難雜症，讓煮婦煮夫們輕鬆過好年！除此之外，更不藏私教學年菜兩大收納技巧，一點小巧思就讓買年菜再也沒有後顧之憂！









家事達人陳安祺分享冰箱選購三大技巧

年節食材收納困擾一次 KO

農曆年前家家戶戶忙著辦年貨、備年菜，大量食材都須提早準備空間不夠或隔間太多的冰箱，讓食材存放與管理很難一次到位，放不下、塞太滿以致於難以保存或拿取的存放問題，冷流無法有效循環造成的保鮮與耗電問題，都是「爆倉冰箱」帶來的問題與困擾。家事達人陳安祺整理了三大冰箱困擾以及對應的冰箱選購竅門，首推 LG InstaView™ 敲敲看門中門冰箱，擁有它就能一次解決各種食材存放問題！





- 冰箱大爆滿？大容量魔術空間，對開設計一目了然：過年少不了大魚大肉及大份量的年菜佳餚如佛跳牆，LG InstaView™ 敲敲看門中門冰箱擁有大容量冷藏與冷凍空間，有別於多門冰箱固定的收納空間，它採用對開設計，不僅打開冰箱所有空間一覽無遺，更能掌控食材位置及使用狀況，更搭配可調式層架與分層抽屜，不管年節有多少親友帶來的糕餅禮盒都能彈性收納、沒吃完的一大鍋年菜也可以完美擺放，一次優化冰箱收納空間，再也不怕冰箱塞不下！





- 食材不新鮮？獨家專利四方吹冷流+™，保鮮有門道：年節市場休市，煮婦煮夫們總是希望多備些食材安心過年，但常見問題就是食材儲存塞太滿造成冷流不均勻，進而影響到食材保鮮效果。LG 獨家技術四方吹冷流⁺™，除了後方冷流外，更在上方新增冷流出風口，讓冷流更快速且均勻，確保冰箱內部食材都能被冷流包覆，高效保鮮、冷流零死角！





- 吃電怪獸在我家？搭配敲敲看門中門、直驅變頻壓縮機，保鮮節能更省電：

「跟阿嬤爆倉冰箱說 Bye Bye 」！

兩大收納術大公開 冰箱儲存空間再翻倍

除了如何選購一台好冰箱，家事達人陳安祺也不藏私分享冰箱收納術，只要記住兩大收納妙招，搭配 LG InstaView™ 敲敲看門中門冰箱超大容量，今年過年這樣收，保證讓家中的冰箱擁有魔術大空間，機能再放大，更讓家人吃得健康又幸福。





- 生食熟食收納有巧思，分類區隔讓食材更新鮮：

除了食材保鮮分類方便之外，陳安祺也特別推薦 InstaView™ 敲敲看門中門冰箱的便利冰飲霸[2]，自動製冰製水功能讓親友來訪時隨時都有冰塊、飲用水可取用，無需等待製冰時間；尤其還內建UVnano™ 功能，每日使用紫外線燈自動照射、清潔出水孔，飲用更安心，讓全家歡聚更無後顧之憂！

[1]基於 Intertek 對 SX5534WB、GR-S632GLRC, 和 LFX3194ST/02 的檢測結果，按照 LG 內部測試方法，測量 Door-in-Door™ 門中門魔術空間和冰箱門分別打開10分鐘時空氣交換率的差異。各型號、不同開門時間下的測量結果可能存在差異。

[2]此功能限部分型號。