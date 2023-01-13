「LG 廚備幹部」一次到位！年節下廚省時又省力

【2023 年 1 月13 日，台北訊】 現代人生活緊湊、工作忙碌，平時一家團聚總是特別困難，俗話說民以食為天，掌管廚房的煮婦煮夫們總想趁難得的過年用佳餚犒賞全家，但採買食材完還要花時間備料、下廚，千辛萬苦煮好一桌菜，早就忙到沒胃口，跟家人一同坐下來好好吃飯的時光也沒剩多少，好不容易吃完飯想到油膩的碗盤頭又痛了。LG 看準大眾過年常為下廚煩惱，推薦三大「廚備幹部」做你的廚房神隊友！LG InstaView™敲敲看門中門冰箱為你守住食材新鮮，搭配 LG NeoChef™智慧變頻微波爐，加熱調理食物讓下廚快速又簡單；此外來自韓國的知名主廚孫榮更以親身經驗力推 LG QuadWash™ Steam 四方洗蒸氣洗碗機，尤其年節期間油膩的碗盤清洗量加倍，趁現在快購入洗碗機讓 LG 解放你的雙手，輕鬆過好年！

食材準備、豐富年菜等收納困擾

通通交給 LG InstaView™ 敲敲看門中門冰箱





- 冰箱食材找不到？大容量空間好收納：過年為了迎接大量親友來訪加上市場休市，必須提前預備大量食材、年菜，常常打開冰箱驚為天人，彷彿成為「食物黑洞」，找東西總是翻箱倒櫃，食材也常常放到忘記。LG InstaView™ 敲敲看門中門冰箱擁有超大冷藏冷凍空間，加上可調整層架，讓豐富年菜可以輕鬆冰進冰箱，且冰箱對開的設計讓所有空間一目了然，能清楚掌控食材位置及使用狀況。



- 擔心食材不夠新鮮？四方吹冷流技術保鮮無死角：LG InstaView™ 敲敲看門中門冰箱只要輕敲兩下就可看到內部空間，除了在拿飲料時再也不用埋頭翻找，更有效減少41%冷流流失[1]；且 LG 擁有四方吹冷流⁺™獨家技術，邊門冷流零死角，能夠使冰箱達到速冷且均冷；此外，冰箱經常開開關關，溫度波動不利於食物保鮮，LINEARCooling™ 搭載直驅變頻壓縮機可精準溫控，延長食材保鮮期，過年再多食物都不怕保鮮不夠力。

年節就缺一台大容量微波爐

LG NeoChef™ 智慧變頻微波爐 精準溫控鎖住食物鮮美







- 均勻受熱，讓溫度輕鬆面面俱到：LG NeoChef™ 智慧變頻微波爐，搭載智慧變頻科技，擁有10段火力，提供微波、解凍、保溫等多種烹調選擇，更能達到精準溫控，並讓食物均勻受熱、鎖住佳餚鮮美。



- 快速烹調，大容量多功能微波爐神救援：年節為求方便，許多人會準備冷凍年菜，但也相當考驗家中的微波爐是否給力。LG NeoChef™ 智慧變頻微波爐的高功率，能有效縮短烹調時間，輕而易舉地在短時間優雅端出好菜。此外，42L[2]的大容量空間也可放入體積較大的食材，加熱烤雞或烹調多人份餐點等需求一次滿足。讓年節辦桌根本小事一樁，大大滿足全家人的胃。

星級主廚力推 QuadWash™ Steam 四方洗蒸氣洗碗機

過年碗盤洗清惡夢就交給 LG 來解決







過年歡聚圍爐後，最害怕面對的就是堆積如山的油膩餐盤，這一餐碗盤才剛清洗完，緊接著又要準備下頓餐食，孫榮大推 LG QuadWash™ Steam 四方洗蒸氣洗碗機，他分享：「韓式料理總是會有各種醬碟，拍片評測、研發食譜使用餐具量更為驚人，洗碗的困擾我最懂，LG QuadWash™ Steam 四方洗蒸氣洗碗機就像貼心的廚房助理，省水省電又讓碗盤清潔溜溜，善後麻煩事通通交給它！」



- 手洗才乾淨？業界唯一十字形洗臂設計洗滌無死角：孫榮分享要端出好菜之際，餐後的碗盤清洗也是門大學問，特殊造型碗盤手洗容易有清潔死角，且刷洗鍋具耗時又費力，需依照碗盤材質與油膩程度，來評估清潔順序或水溫控制。但自從擁有了 LG QuadWash™ Steam 四方洗蒸氣洗碗機，什麼都不用思考！不僅具有可調式彈性籃架，讓各種碗盤都能透過籃架調整高度輕鬆擺放，還能搭配超廣角螺旋洗臂多角度高壓噴射水流，洗滌各個角落與縫隙，再也不用煩惱年節大量且油膩的碗盤該怎麼清洗。



- 水漬油汙大扣分？100℃高溫蒸氣高效去汙：孫榮對於餐具潔淨程度十分講究，過去在飯店時就怕客人使用到有水痕的玻璃杯影響用餐心情，或是餐盤油汙沒有洗淨對餐點大扣分。LG QuadWash™ Steam 四方洗蒸氣洗碗機搭載獨家 TrueSteam™ 蒸氣潔亮科技，使用高溫蒸氣完整覆蓋餐具表面，讓微小水分子徹底潔亮餐具，除了可輕鬆溶解頑固的油膩，更減少水漬殘留，不管是容易留下醬料痕跡的辣炒年糕或是過年必吃的東坡肉碗盤通通潔亮如新。



- 洗碗機浪費水電？主廚親身體驗來解惑：孫榮分享過往每次手洗碗盤平均花30分鐘，除了身心疲累之外，水費更是嚇死人！而 LG QuadWash™ Steam 四方洗蒸氣洗碗機標準洗程使用水量僅14.5公升，搭載10年保固的直驅變頻馬達，節能省電且運作低噪音，使用上安靜又安心。



- 洗程結束濕氣重？自動開門烘乾功能便利又方便：孫榮更以自身經驗分享，因為常常需要外出錄影，洗程結束後若沒有立即打開洗碗機門，可能導致反潮，不僅隔天使用濕答答，餐具還會產生水紋及異味。而 LG QuadWash™ Steam 四方洗蒸氣洗碗機擁有自動開門烘乾[3]的功能，行程結束後機門會自動打開，快速排出機內濕氣；此外，四方洗蒸氣洗碗機也能透過 LG ThinQ® App 監控洗程與用電量，還能針對不同的材質的餐具類型、清洗需求下載適合的洗滌行程，讓洗碗變得簡單又方便！







即日起至3月31日，推出「LG四方洗蒸氣洗碗機『蒸安心徵滿意』活動[4]」，凡購買洗碗機即享90天試用。心動之餘不如馬上下單親身體驗。詳細資訊請參考官網：https://www.lg.com/tw/dishwashers/90-day-trial-campaign

[1]基於 Intertek 對 SX5534WB、GR-S632GLRC, 和 LFX3194ST/02 的檢測結果，按照 LG 內部測試方法，測量 Door-in-Door™ 門中門魔術空間和冰箱門分別打開10分鐘時空氣交換率的差異。各型號、不同開門時間下的測量結果可能存在差異。

[2] 限指定型號(MS4295DIS)。

[3]自動開門烘乾功能限指定型號(DFB335HS)。

[4]凡消費者於本活動期間內向 LG 各銷售通路購買特定機型洗碗機(限定 DFB335HS、DFB435FP)，且於本活動期間內完成洗碗機安裝者，自洗碗機安裝完成日起計90個日曆天內享有以「洗碗機清洗不乾淨」為理由主張退貨退款之權利。