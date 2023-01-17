LG 攜手氣象達人彭啟明，揭曉全台空氣困擾大調查

【2023 年 1月 16 日，台北訊】 智慧家電領導品牌 LG 電子身為空氣對策解決專家，今(16)日攜手氣象達人彭啟明揭曉全台縣市空氣困擾大調查[1]，以清淨度以及濕度作為兩大重要指標，找到提升空氣品質感受的機會點。調查發現全台76.5%的民眾認為清淨度有待提升，以高雄市民感受度最差，而在濕度感受則有68.7%渴望改善，但人稱雨都的基隆在濕度方面卻相對其他縣市滿意；此外，也一次公布消費者在空氣清淨機及除濕機產品使用上的頻率與困擾。



台灣 LG 電子表示：「空氣品質是優化生活與健康狀況的關鍵，LG 體察消費者所面臨到的空氣困擾與需求，提供功能完善的PuriCareTM 產品陣容，包含專業型的 PuriCareTM 360°空氣清淨機、複合功能的 PuriCareTM AeroTowerTM 風革機及 PuriCareTM UV 抑菌雙變頻除濕機，以全面的解決方案，完美解決消費者空氣困擾。」









縣市空氣困擾大公開 呼吸道不適問題居冠

LG PuriCare™ 空氣對策解決專家 用好空氣守護全家健康





一旦 PM2.5懸浮微粒濃度「紫爆」，連出門都令人膽顫心驚，根據全台空氣困擾大調查發現，高達77.7%的民眾針對空氣清淨度擔憂「過敏、氣喘、咳嗽、流鼻水等呼吸道問題」，其中以30~49歲的壯年族群或是與父母、6歲以下幼兒同住的族群最為在意；其次，43.7%民眾擔憂「被散佈於空氣中的細菌病毒感染疾病」，60歲以上的民眾對此關注度最高；疫情趨緩後，民眾關注重心轉移，但對空氣清淨度的擔憂卻沒有隨之下降。近日天氣變化大，即將迎來又濕又冷的過年，在環境濕度方面全台有67.8%民眾深感困擾，最擔憂的仍是引起呼吸道不適相關問題(57.8%)，針對衣物受潮、家中牆面反潮或落漆也讓超過五成民眾無所適從。

面對空氣品質不適度高，彭啟明分析：「清淨度與濕度數據可能與感受程度有差異，一方面，民眾空氣品質健康識能會影響主觀判斷；另一方面，也有許多方式降低空氣困擾的影響。例如：過敏族群配戴口罩提升舒適度，居家環境提高空氣清淨機與除濕機使用頻

率。空氣污染是長期課題，環境濕度更是不可控，思考如何優化空氣品質感受度更是當務之急。」











基隆自評濕度感受良好第一！秘訣竟是天天使用除濕機

PuriCare™ UV 抑菌 WiFi 雙變頻除濕機 全天候零霉菌更健康





終年多雨的宜蘭和基隆，冬季寒潮侵襲時潮濕感受更為明顯，但根據調查結果發現，有48%的基隆人是全台濕度感受自評最滿意的城市，其次為宜蘭縣有47.6%認為濕度感受佳，透過交叉比對發現，兩縣市控制居家濕度的秘訣在於每天使用除濕機，其中基隆更是有超過6成民眾每天使用！對此彭啟明認為：「台灣因海島型氣候，整體平均濕度達70~80，不同地區相對濕度其實只相差10%左右，調查結果差異關鍵可能為居家濕度控制，另一方面懸浮微粒也會因水氣增長形成 PM2.5，對健康造成威脅，空氣清淨與濕度控制缺一不可。」

LG PuriCare™ UV 抑菌雙變頻除濕機結合空氣清淨的功能，利用奈米離子淨化外部空氣，去除空氣中有害物質，同時機體自動乾燥功能，能風乾機體內部，避免黴菌及臭味的產生，有效解決調查中民眾最在意的引起過敏、氣喘等呼吸道問題，為消費者打造安全舒適乾爽的居家空間；此外一機多功的用途，提供衣物乾燥與烘鞋、烘衣櫥的功能，讓衣物不再受潮產生異味。而不少民眾在調查中表示「需要一直倒水49.1%」、「運轉聲音太大48.3%」與「耗電量太大37.6%」是除濕機最難以接受的前三名缺點，對此 LG 也提供最體貼消費者的使用方式，有超大容量水箱，日除濕量最高達19公升，可接排水管的設計更是省去倒水困擾。搭配變頻壓縮機的極致靜音，降低運轉噪音最低僅有34分貝[2]，比圖書館內38分貝還低，即使夜晚使用也不影響睡眠，內建的變頻馬達、變頻壓縮機，節能省電，自動滿水停機不浪費，24小時的全天候除濕只要一元台幣，解決民眾在意的耗電問題，讓你輕鬆兼顧生活品質與錢包，提升空間舒適度面面俱到！

超過七成民眾想改善空氣品質，中南部空污最有感！

LG PuriCareTM 360°空氣清淨機 360度強淨零死角





氣象達人彭啟明表示：「台灣空污有其季節性，冬季因東北季風吹拂，境外污染物伴隨而來，使得北台灣空氣品質變差，中南部則因為於中央山脈背風側，使本地污染物不易吹散，但近年針對污染源加強稽查，已有逐步改善。」然而據調查全台有高達76.5%的民眾認為空氣清淨度有待改善，中南部地區尤其不滿，例如高雄市、台中市與嘉義縣居民有超過五成表示當地空氣清淨度不佳；對比使用空氣清淨機頻率，尤以南部民眾最低，50%的南部民眾近三個月內沒有使用空氣清淨機，甚至只在需要時才使用，而整體而言北部使用空氣清淨機的頻率更是高於中南部3%。空污仍是全台重要課題，但空氣清淨機有機會緩解不適感。LG PuriCare™ 360°空氣清淨機，搭載六階段過濾系統與醫療級 HEPA 13濾網，可清除灰塵、沙塵暴、極細粉塵、過敏原，最小可以淨化至 0.02 微米的懸浮微粒，過濾極細粉塵也可高達 99%*[3] 以上。







LG 也針對民眾抗拒空氣清淨機三大主因一一突破：第一，3成民眾覺得運轉時間過長，LG PuriCare™ 360°空氣清淨機具有360 度全方位淨化與雙層出風口[4]，可將乾淨空氣吹送至7.5公尺遠的角落，且20分鐘即完成單次清淨[5]；第二，空氣清淨度變化人體沒有明顯感受，不知道什麼時候要開機，LG PuriCare™ 360°空氣清淨機機身設有最小可測得 PM1.0 的懸浮微粒感應器與偵測異味的異味感應器[6]，並自動開啟更大的清淨效能來維持居家空氣品質；第三，高達53%民眾極度在意運轉聲量，LG PuriCare™ 360°空氣清淨機採用智慧變頻馬達，不僅省電且提升耐用度，夜間運轉下低分貝，讓你不被打擾也能享受清新空氣。

彭啟明也補充：「空氣不流通也容易累積濕氣，連帶使空氣品質下降，因此更建議空氣清淨機搭配循環扇使用，更可加值調節室內溫度、省電。」，另一方面小宅化趨勢讓民眾更期盼一機多用，LG PuriCareTM AeroTowerTM 風革機，結合循環扇、涼暖風扇、空氣清淨機三種功能，搭載 LCD 螢幕顯示器，讓消費者能隨時輕鬆掌握居家環境中的空氣品質、溫溼度狀況 ，360° HEPA 13 多重過濾系統與獨家 UV nano LED 技術能深層淨化空氣，更能去除異味與空氣中各種化學物質，同時擁有榮獲紅點設計大獎的 Glendy[7] 纖長塔型外觀設計，即使擺放在臥室空間中心，也絲毫不影響空間動線。僅23分貝的超靜音[8]，宛如自然微風一樣輕輕吹拂。而民眾最無法忍受的循環扇或風扇缺點為「風扇扇葉要常清潔37.9%」、「送風距離不夠34.6%」、「耗電量太高33.4%」與「風太大/風直吹不舒適27.1%」，LG PuriCareTM AeroTowerTM 風革機採用特別研發的 Air Valley 技術，藉由「康達效應」(Coandă Effect) 將過濾後的乾淨空氣沿著空間表面，均勻穩定吹送至室內每個角落，而獨特山形外觀配合空氣力學應用，創造出彷如由峽谷吹出的清新自然風，並且擁有能讓體感溫度下降的「集中模式」；以及能有效改善氣流的「循環模式」；最後是能均勻將風送到家中每個角落的「廣域模式」三種氣流，搭配涼暖兩種模式[9]，讓你不管身在哪個城市，一年四季一機搞定。在扇葉清潔方面，獨特的 UVnano™ 技術能去除內部風扇葉片上 99.9% 的細菌[10]，讓清潔更省力安心。

[1]針對全國22縣市之20歲以上民眾於111年12月15日至12月29日，進行網路問卷調查，總計有效樣本1200份，在95%的信心水準下，約±2.83個百分點。

[2] 於26℃下，RH60%環境下，開啟靜音模式測試，相關數據由LG內部實驗室測試而得，實際使用可能因環境不同而有所差異。

[3] 抗敏HEPA濾網全方位去除灰塵和過敏原：HEPA濾網可去除高達99.999％的灰塵，小至0.01μm的過敏原，提供健康空氣（①去除大灰塵，②去除沙塵暴/極細粉塵，③去除過敏原）由KIMM韓國機械研究院所測試，測試條件：30立方公尺空間，以內部測試為基準。結果可能依據環境而所不同。

[4] LG PuriCare™ 360°空氣清淨機僅部分型號有雙層出風口設計。

[5] 由LG國際試驗室和KIMM韓國機械研究院所測試；條件：203立方公尺（10.6 x 7.1 x 2.7公尺）、24.7°C，產品安裝於空間正中央，產品：PuriCare™AS95GDWP2，隨清淨循環扇模式開和關，在15分鐘內檢查距產品1.5公尺高和距產品7.5公尺遠的灰塵累積濃度。

[6] *KCL 測試 [感應器認證] 測試型號：FS061PSSA，測試日期：2021.09.27~2021.10.22，測試方法：SPS-KACA 002-0132 N24，測試機構：KCL (Korea Conformity Laboratories)，測試方法：SPS- C KACA 0027-7269:2018 光學細塵感應器換算質量數濃度效能試驗方法，試驗結果：在測量範圍內，在參比儀器高濃度 ±50% 範圍內，處於 ±15㎛/㎥ 低濃度。結果可能因環境而不同。

[7] *Glendy Design：這是 Glen+Trendy 的複合詞。這是一個受格倫斯（峽谷）啟發的時尚設計。

[8] [低噪音] 測試型號：FS151P***，測試日期：2022.02.11，測試機構：LG 內部實驗室，測試結果：睡眠模式噪音 23dB

[9] LG PuriCareTM AeroTowerTM風革機限部分型號有暖風功能。

[10] 測試型號：FS151P***(FS061PWHA)，測試日期：2021.5.10 ~ 5.18，測試方法：參考測試標準 ISO22196:2011，測試機構：TÜV Rheinland，測試方法：將細菌溶液放入產品葉片的一點上，運轉一小時，測量細菌溶液（規格參考：ISO22196:2011），試驗菌株：金黃色葡萄球菌 (ATCC 6538)/表皮葡萄球菌 (ATCC 12228)/肺炎克雷伯菌 (ATCC 4352)，試驗結果：細菌去除率 99.99%