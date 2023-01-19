LG LIFE’S GOOD AWARD 贏家祭出暖心科技解決方案，共創美好未來｜LG 台灣

【2023 年 1 月17 日，台北訊】LG 電子（LG）公布 LIFE’S GOOD AWARD 的最後贏家，LIFE’S GOOD AWARD 宗旨為支持全球新創者迎接挑戰，為全民創造更美好的生活。Grand Prix 大獎由南韓 Dot Inc. 奪得。









LG 於1 月 16 日在南韓首爾 LG Sciencepark 舉辦 LIFE’S GOOD AWARD 記者會，每支隊伍於決賽中展示各自的創新解決方案後，由評審團對四組決賽團隊進行評選。負責管理 ESG 的 LG 策略長 Lee Sam-soo 及技術長 Kim Byoung-hoon 博士亦有出席本次記者會。

LIFE’S GOOD AWARD 結合 LG 的 ESG 願景—美好生活（Better Life for All），旨在為地球和民眾創造更光明的未來。LG 期許徵集各方在環境永續與無障礙設計的想法，也就是長期 ESG 計畫所倡議的 2030 年美好生活計畫（Better Life Plan 2030）的兩項重點。四組獲勝者精心設計的解決方案皆展現了科技向善（Tech for Good）的實力與潛力，對全球發揮正面影響力。

獲勝團隊為南韓 Dot Inc.（Grand Prix 大獎／獎金 700,000 美元）、以色列 SOLUTUM（金獎／獎金200,000 美元）、南韓 Day1Lab（銀獎／獎金100,000 美元），以及美國 NONA Technologies（銅獎／獎金50,000 美元）。

LIFE’S GOOD AWARD 獲獎方案

- Dot Inc.：針對視障者開發的輔助性資訊顯示設備，由可上下移動的 2,400 個點字針或小點組成。這款新型設備可從電腦和手機等連線設備將圖片、地圖和其他各種數位資訊轉換成視障使用者可理解的顯示形式。



- SOLUTUM：開發一款新型塑膠材料，可在室溫下於水中溶解並進行生物分解，不殘留塑膠微粒或有毒殘留物。



- Day1Lab：生產一款有機聚合塑膠，可在淡水和土壤中完全生物分解，所需時間分別約兩週和兩個月。



- NONA Technologies：開發海水淡化解決方案，透過離子濃度極化（ICP）去除水中的病毒、細菌、鹽分和廢棄物。

除四組決賽團隊外，備受推崇的評審團－LG 美好生活委員會（LG’s Life’s Good Committee）也為 LIFE’S GOOD AWARD 記者會增光。LG 美好生活委員會的委員是由 LG 高階主管以及在責任企業管理領域德高望重的學者組成，包括倫敦商學院教授 Alex Edmans、劍橋大學賈吉商學院教授 Christopher Marquis，以及漢陽大學商學院教授兼任集合影響力中心主任 Hyun S. Shin。

出席記者會的人士包括民眾、當地大學學生，以及 LG 員工及合作夥伴。這場記者會採現場轉播，讓全球觀眾可以收看大會實況。四組團隊於上午完成最後一輪介紹並參加問答環節。評審團依各組解決方案的影響力、創新度和永續性給予反饋。下午則舉行頒獎典禮，表揚這四組團隊並公布名次，隨後由 Edmans 教授、Marquis 教授和 Shin 教授分別進行專題講座。

LIFE’S GOOD AWARD Grand Prix 大獎得主 Dot Inc. 的 Ahrum Choi 表示：「我們將持續開發更多協助視障者的解決方案。獲得 LG 支持後，我們能擴大規模並加速達成目標。亦非常感激這次的經驗，期待日後與 LG 合作，LG 與我們一樣真心渴望世界能變得更美好。」

LG 策略長 Lee Sam-soo 說道：「我們將繼續與志同道合的新創者合作，共同為全民創造永續未來，擁抱 LG 的美好生活願景。」

同時，LG 將啟動 2030 年美好生活計畫，展開 ESG 行動，並持續向內部員工和外部利害關係人傳達這項倡議，強化 LG 的永續企業實務。





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