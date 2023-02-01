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LG 公布2022年財報 全年營收創歷史新高
【2023 年 2 月 1 日，台北訊】LG電子（LG）宣布2022年全年總營收達83.5 兆韓元(647億美元)，營業獲利為3.6兆韓元(28億美元)。
繼2021 年總營收首次超過70兆韓元(542億美元)後，LG 2022 年再創新高，突破80 兆韓元(620億美元)大關，與去年相比成長 12.9%。儘管全球景氣充滿挑戰而影響全年獲利，破紀錄的銷售額仍反映出 LG 憑藉穩固基礎持續成長。
2022年營收成長可歸功於高階生活家電和車用零件的強勁需求。生活家電與空氣解決方案事業部連續七年皆有大幅度成長，而LG車用零組件解決方案事業部於 2022 年轉虧為盈，在汽車產業的表現穩定提升，營收也首次突破 LG 總營收的10%。
生活家電與空氣解決方案事業部致力於提供獨一無二的高階產品，如 LG Styler® 蒸氣電子衣櫥、WashTower™ AI 智控洗乾衣機，以及搭載 Craft Ice™ 冰球製冰器的 LG InstaView™ 敲敲看門中門冰箱，使 2022 年營收以 29.9 兆韓元(232億美元)再創新高，且相較前年成長10.3%。但因行銷投資增加及物流成本提高，2022 全年營業獲利低於前一年，為1.1 兆韓元(8.5億美元)。生活家電與空氣解決方案事業部將以高階產品為核心，持續提升競爭力，同時強化大眾化產品線和成本結構管理以提高獲利。此外，也將擴大海外市場的可升級家電產品線 (upgradable appliance lineups)，進而加速智慧居家生態系統的發展。
LG家庭娛樂事業部2022 年營收為15.7兆韓元(122億美元)，營業獲利為54億韓元(418萬美元)。相較2021年，全球電視需求量降低，對營收和獲利都造成衝擊，但以 LG 智慧電視平台為基礎的內容與服務事業自 2018 年起已成長十倍。面臨嚴峻的商業環境，LG 家庭娛樂事業部將專注擴展 LG 智慧電視平台，藉此提升產品陣容多樣性並確保未來成長動能。此外，也將推動 OLED 和 QNED 電視等高階電視市場，並有效控管行銷費用，以維持競爭力。
相較於 2021 年，LG 車用零組件解決方案事業部 2022 年營收提升 29.1%，來到8.6 兆韓元(67億美元)，全年營業獲利為1,696 億韓元(1.3億美元)。LG 車用零組件解決方案事業部積極回應汽車製造商不斷增加的需求，使其獲利隨之成長。截至 2022 年底，累積車用零組件訂單的總價值高達約 80 兆韓元(620億美元)，顯示LG車用零組件解決方案事業部已成為全球汽車業的主要供應商，將強化其全球供應鏈以維持量能，並透過有效的成本結構管理進一步提升獲利。
顯示器的持續復甦使 LG 商用解決方案事業部2022 年的營收達6.1 兆韓元(47億美元)，比前一年成長 11.2%。然而，由於後疫情時代來臨對個人電腦和螢幕的需求降低，全年營業獲利下滑。展望未來，LG 將提升個人電腦和螢幕的競爭力，並開發更多客製化解決方案，以求在 B2B 市場取得穩定成長。
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