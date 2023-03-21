We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
誤觸打掃地雷全家集體過敏？專業小兒科醫師教你杜絕二次汙染
【2023 年 3 月 21 日，台北訊】每到換季就害怕過敏找上你？知名小兒科醫師歐淑娟指出，過敏通常會反映於呼吸道和皮膚症狀，不但容易導致免疫力下降，甚至影響專注力、睡眠品質，是讓一家人都非常頭痛的共同困擾。歐淑娟醫師說明，過敏原主要來自外在刺激，因此保持環境乾燥整潔，減少灰塵、黴菌，或是寵物細小毛屑等吸入型過敏原，是降低過敏發作頻率的關鍵。然而，打掃過程若不注意，可能反而導致二次汙染，造成環境過敏原。台灣LG電子觀察到消費者需求，於今年1月在台上市 LG A9 TS 蒸氣濕拖無線吸塵器，擁有領先業界的自動除塵功能及五道過濾系統，杜絕汙染源；並配備獨特蒸氣雙旋濕拖吸頭，不用清潔劑就能對抗頑強髒汙，徹底守護全家人健康。
越掃反而越髒？
你不可不知的打掃四大地雷一次公開
歐淑娟醫師表示，許多病患會在看診時詢問：「明明打掃得很乾淨了，為什麼還是過敏？」其實打掃也是一門學問，歐淑娟醫師進一步解答，吸塵器使用過程中所排出的揚塵、毛屑顆粒，都是導致環境二次汙染的元凶，且通常源自於打掃容易忽略的小細節，以下彙整打掃四大地雷千萬要留意！
● 地雷一：打掃時容易把原本沉積在地面的灰塵、汙染物帶起來，導致灰塵再次飛揚，亦讓髒汙充斥空間中！
● 地雷二：總以為打掃得很乾淨，但一邊吸塵的過程中，吸塵器卻將廢氣微塵又排回空氣中，等於一邊打掃一邊產生髒空氣！
● 地雷三：打掃後需要把吸塵器集塵盒中的灰塵、毛髮細屑倒入垃圾桶作清理，但一打開集塵盒反而讓灰塵噴出，瀰漫至環境中，打掃變成做白工！
● 地雷四：拖地使用化學或具有香味的清潔劑，不但使過敏更嚴重，甚至提高罹患氣喘的機率[1]！
吸塵器這樣挑
LG A9 TS 蒸氣濕拖無線吸塵器
強力對抗環境二次汙染
● 乾吸濕拖，一次完成：清明連假返鄉祭祖之餘不少人亦會計劃換季掃除，歐淑娟醫師提及，居家清掃前建議可先進行灑水避免揚塵，但是若選擇能夠邊吸塵邊拖地的吸塵器機型，更能夠防止細小顆粒飛揚。LG A9 TS 蒸氣濕拖無線吸塵器的乾吸濕拖功能，可同時吸除地面灰塵與拖淨汙漬，不但快速方便，又能避免影響空氣品質。
● 五道過濾系統，打掃同時淨化空氣：打掃總是打噴嚏？歐淑娟醫師建議選擇具有過濾功能的吸塵器，避免髒汙再次排回空氣中。LG A9 TS 蒸氣濕拖無線吸塵器配備五道過濾系統，能分離吸入的灰塵，並過濾剩餘的細微粉塵，打掃過程同時淨化空氣，輕鬆與微塵說掰掰。
● 自動除塵，髒汙不沾手： LG 領先業界的「自動除塵」功能，只要將吸塵器放回 All-in-One Tower™ 智慧集塵收納充電座，即可自動清除集塵盒內的灰塵毛髮，不但能避免髒汙外洩，使用過程中雙手也完全不沾灰塵，方便又優雅。並具備三重過濾系統過濾細微灰塵，還可啟動 UVC 紫外線殺菌，有效減少集塵袋內細菌孳生，衛生又乾淨，防護力百分百。
● 蒸氣雙旋濕拖吸頭，輕鬆去除頑垢：若擔心化學或香味清潔劑造成過敏或氣喘，LG A9 TS 獨特的蒸氣雙旋濕拖吸頭能釋放高溫蒸氣於拖布上，達到60度高溫濕拖，即使不使用清潔劑也能瓦解頑固汙垢，對於家中有小孩、寵物的家庭最安心。
想避免過敏來找碴，除了勤打掃，也要聰明選擇打掃工具與方式，使用 LG A9 TS 蒸氣濕拖無線吸塵器，對抗惱人過敏原，杜絕二次汙染，守護全家人生活品質。
[1]相關研究來源：《過敏反應與臨床免疫學雜誌：實踐》（The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice）
- 上一步
除濕機產品能源效率標示更正啟事 17/03/2023
- 下一步
LG gram Style 系列登台 玩美炫彩設計顛覆想像 25/03/2023
https://www.lg.com/content/lge/tw/zh/about-lg/press-and-media/choose-a9ts-vacuum-cleaner-to-avoid-secondary-pollution.html isCopied
paste