LG gram Style 系列登台 玩美炫彩設計顛覆想像

【2023 年 03月 24日，台北訊】台灣 LG 電子今(24)日在台推出全新 LG gram Style 系列，並邀請品牌大使邱澤出席，時尚演繹「輕贏隨型、炫彩隨行」的獨家特色。承襲 LG gram 系列的輕盈機身、16:10大螢幕與超強續航力，LG gram Style 以獨特的時尚炫彩外型及「隱藏式光導觸控板」，開創美型筆電工藝新境界！同時內建高規格配備，進階 OLED 螢幕面板及 DCI-P3 100%超廣色域，不僅提升絕佳色彩表現力，更完美詮釋如劇院般地沉浸畫質，並搭載第13代 Intel® Core™ 處理器，採用雙 Gen4 NVMe SSD 及全新升級 LPDDR5 6000MHz 記憶體，頂級效能再度通過 Intel® EvoTM 認證，全系列產品更通過 MIL-STD-810H 軍規認證，由內而外打造時尚而實用的頂級輕薄筆電！









台灣 LG 電子董事長鄭淵寬表示：「LG 看準消費者對3C 商品時尚美型的追求，推出 LG gram Style，在高效性能、輕薄等特性之下，以獨特炫彩外觀與隱藏式光導觸控板，顛覆大眾對於筆電的既定印象，開創美型筆電工藝新境界，同時搭載 OLED 螢幕與各項規格升級，期盼能給消費者更好的視聽享受，從娛樂到工作帶來最貼心、智能的體驗，打造日常工作與時尚配件首選！」

LG gram 品牌大使邱澤提到：「筆電是自己出門的必備品之一，第一眼看到 LG gram Style 的設計便感到驚艷，喜歡乍看之下是白色，在光折射下呈現炫彩的低調奢華感，讓筆電真正晉升為時尚單品配件。同時， LG gram Style 的螢幕使用 OLED 面板，以最純粹的黑帶出豐富色彩，在看影片時非常有感，例如能看清楚每個動作的速度與張力，螢幕絕佳的色彩表現力也讓每個場景佈置的細膩完美呈現。從造型、娛樂到工作上，LG gram Style 已經與生活密不可分，非常推薦給追求時尚風格、行動商務或有影視娛樂需求的消費者。」









外型時尚炫彩的奢華設計

完美展現生活新時尚





現今人們對於3C 商品不僅追求效能與輕薄，更期望成為彰顯個人風格的時尚配件！LG gram Style 16吋與14吋，鎖定時尚美型市場，外型設計採用時尚炫彩設計，將光影折射應用到外觀質感，不同角度皆有不同色彩，呈現出動態而閃耀的光澤，讓使用的每一刻都有不同感受；內部設計延續奢華質感，使用「隱藏式光導觸控板」，將無接縫觸控板齊平設置在掌托區，在視覺上完全隱藏，需使用時輕輕一碰，兩側便會發出微光，呈現出簡約俐落的美感，顛覆傳統筆電設計、完美昇華美學工藝。螢幕則延續 LG gram 16:10的大螢幕極窄邊框設計，提供寬廣的視覺體驗與工作空間，大幅提供工作效率，由內而外完美展現生活新時尚。

進階 OLED 螢幕

頂級視覺享樂創筆電新巔峰



LG gram Style 進階搭載 OLED 螢幕面板，以1,000,000:1的顯色對比，完美展現最極致的純黑色，不僅豐富每個色彩的飽和與厚度，也能呈現不同顏色與質地的細緻區域；16吋 LG gram Style 更擁有120Hz高更新率及0.2ms (GtG) 反應時間，讓消費者進行創作設計、影音剪輯或觀賞影片時，能更加沉浸在其中，享受更流暢的畫面轉換，加上 DCI-P3 100%超廣色域，提供電影級超高精準度的鮮豔色彩，完全滿足商務、創作者與視聽娛樂需求。針對有長時間觀看螢幕需求者，OLED 螢幕支援 IPS 防眩光與低藍光護眼功能，大幅降低使用時的光源影響，並阻隔70%[1]的有害藍光，有效降低眼睛疲勞與不適，讓工作更佳輕鬆不費力。

時尚輕薄帶著走

高效能再進化



COVID-19後疫情時代開啟，「數位游牧」的遠端工作成為當今趨勢，全球以超過25個國家推出「數位遊民簽證」，遠程工作、斜槓辦公再需求提升。全新LG gram Style將個人行動辦公室體驗再昇華，除了較市面上其他16吋筆電更為輕薄、便利攜帶的特性，更搭載最新第13代 Intel® Core™ 處理器，頂級效能再度通過 Intel® EvoTM 認證，大幅提升使用者操作時的流暢度與工作效率。此外，搭載雙 Gen4 NVMe SSD 及全新升級 LPDDR5 6000MHz 記憶體，更加滿足設計專業人士、自由創作者與電玩遊戲時的效能需求；音響設計採用 Dolby®AtmosTM 杜比全景聲3D 環繞音效，提供等同劇院等級360度環繞音效；同時，搭配 OTT 服務，使用 Amazon、Netflix、Disney+ 等視聽軟體時，更可以透過系統設定享受到雙聲道、多聲道的立體環繞音效，讓每位使用者於視覺、聽覺擁有更高效能的沉浸體驗。

強悍軍規認證 長效續航力

融入安全防護設計 由內而外 強強防護



LG gram Style 全系列擁有超大電容量，16吋 LG gram Style 充滿電後可高達15[2]小時的長效續航力，即使是馬拉松會議時間、長時間在外處理各式文件或工作，也無須憂慮電量不足。除了長效續航力外，採用軍規等級的鎂鋁合金金屬機身，通過 MIL-STD-810H 軍規認證，擁有絕佳耐用性，提供行動商務者們最安心、可靠的配備。搭載 Intel® Unison™ 功能，安卓、iOS 或 Windows 之間，都能讓行動裝置與筆電資訊無縫銜接，不僅是照片、檔案、訊息通知、簡訊、通話功能等，每項訊息達到完美同步；同時，LG 也獨家安全防護機制，針對螢幕資訊防護、偵測裝飾竊取、遺失警報等，重重設下防護機制，對於數位遊牧民族來說，從外出工作的筆電機身耐用度至個人資料，皆能由內而外強強防護！

即日起(3/24)於 LG 官方線上商城開放預購，只要在3/31前完成結帳可現折1500元，新會員最高可享91折優惠。各大經銷通路開賣時間，敬請關注各大通路之公布資訊。此外，為讓消費者搶先體驗 LG gram Style 炫彩魅力，3/25-3/26於松菸文創園區二號倉庫舉辦「LG gram Style 時尚特展」，完成現場指定任務就能獲得獨家精美好禮，數量有限送完為止，歡迎一起到場感受 LG gram Style 極致輕薄與炫彩魅力。

[1] 效果依實際使用時的螢幕亮度設定值、環境亮度與運行的應用程式而異。

[2] 最長使用時間視產品配置、使用條件和環境而定。