春夏換季身心不適、提不起精神？小心「氣象病」纏身

【2023年3月29日，台北訊】你是否一換季就渾身不對勁？季節交替總是容易頭痛、皮膚癢、情緒低落？小心你可能得了「氣象病」！台灣 LG 電子身為空氣對策解決專家，攜手專業中醫師陳峙嘉，教你如何擊退擾人的氣象病。中醫師陳峙嘉表示：「除了生活習慣建立與改變外，搭配家電產品能穩定居家環境，調節溫度、濕度與空氣品質。」LG PuriCare™ 擁有完整且強大的產品陣容，包含專業型的「LG PuriCare™ 360° 空氣清淨機」、複合功能的「LG PuriCare™ AeroTower™ 風革機」及「LG PuriCare™ 雙變頻除濕機」，提供消費者全面的解決方案，戰勝氣象病與空氣困擾！







「氣象病」原來是溫度、濕度在搞鬼！

專業中醫師教你如何自我檢測與預防



所謂「氣象病」是指因氣溫、濕度、氣壓等氣象因素改變，而導致舊傷口疼痛或因自律神經失調而出現的身心不適，常見症狀包含頭痛、頭暈、關節痛、過敏、氣喘、情緒低落等。許多人得了氣象病卻沒有察覺，中醫師陳峙嘉提供幾個指標給民眾自我檢測：



- 季節交替容易皮膚癢或引發皮膚疾病，例如汗皰疹、濕疹

- 天氣變化較大時容易氣喘、鼻子過敏、流鼻涕、打噴嚏、胸悶、頭暈

- 陰雨天氣提不起勁或心情低落

- 天氣熱容易情緒暴躁

- 每逢下雨就會頭痛

你是否也發生過上述情況呢？氣象病症狀雖然看似小毛病，容易被一般人忽略，但實際上卻大大影響人們生活。隱隱發作的頭痛、舊傷疼痛令人無法集中精神；氣喘、鼻子過敏、頭暈使人心神不寧，降低工作與讀書效率；除了此外還容易陷入心情低落、情緒煩悶的情緒。對於氣象病，中醫師陳峙嘉有一套解方：「除了平時多親近大自然、多做有氧運動、少吃甜食與冷飲，也可透過調整居家空間的溫度、濕度與清淨度，達到雙管齊下的效果，避免天氣變化所導致的不適感。」

LG PuriCare™ 雙變頻除濕機

擊退因潮濕所帶來的精神疲憊



位於東北季風迎風面的北台灣，面對連續不斷的陰雨容易讓人心情煩悶，潮濕也是過敏源包含塵蟎、黴菌最喜歡的生存環境。中醫師陳峙嘉指出：「最適合人居的環境濕度是50%至60%，如果超過70%，就會感到濕熱，濕度高容易讓人提不起勁，嚴重的話還會引起頭痛、噁心嘔吐等現象」



LG PuriCare™ 雙變頻除濕機配備 UVnano™ 紫外線抑菌功能，利用 UV LED 燈抑制風扇上細菌孳生，一機多功還能烘乾衣物、烘鞋、烘衣櫥，也能能讓居家每個角落保持清淨、乾爽，避免家中物品或儲物空間因細菌孳生產生異味；全系列設有自動風乾內部功能，避免黴菌及臭味產生，並結合空氣清淨功能，可選擇奈米離子淨化，淨化周圍的空氣，去除空氣中有害物質，除此之外，LG PuriCare™ 雙變頻除濕機使用變頻壓縮機、變頻馬達，節能省電不擔心荷包失血，機器運轉聲音比圖書館還小聲，就算睡覺也不怕被吵醒。













LG PuriCare™ 360° 空氣清淨機釋放清新空氣

有效避免換季換敏



除了因潮濕而孳生的塵蟎、黴菌導致過敏外，中醫師陳峙嘉指出：「空氣理想品質落在 PM2.5濃度35，濃度若超過35即會對過敏族群產生有感的影響。」因東北季風帶來的霾害加上在地工業發展，人們長期生活在空氣品質不佳的環境，空氣汙染已經是刻不容緩的議題。

LG PuriCare™ 360° 空氣清淨機，搭載六階段過濾系統與 HEPA 13濾網，可過濾灰塵、沙塵暴、極細粉塵、過敏原，最小可以淨化0.01微米的懸浮微粒，過濾極細粉塵也可高達99%以上[1]，使用360度超導流強淨風扇，無論將它放置於何處都能全方位淨化，釋放新鮮空氣；獨特的清淨循環扇可提高24％的空氣淨化速度，並可將乾淨空氣吹送至7.5公尺遠的角落[2]；此外，LG PuriCare™ 360° 空氣清淨機有寵物功能增加版的版本，搭載獨家「寵物清淨模式」，一鍵切換將氣流集中到地面，提升過濾35%以上[3]懸浮於地板上的寵物毛髮，有效處理寵物氣味，光觸媒濾網的除臭效果比標準濾網提高55％[4]，讓愛好寵物的人們擁有更清新、舒適的居家環境。









如何打造清新、舒適「空氣宅」？

LG PuriCare™ AeroTower™ 風革機是最佳解方



隨著都市發展，小套房是現代人常見的住宅型態，而在狹小的空間中，若又缺乏空氣對流，容易滯留二氧化碳(CO2)、一氧化碳(CO)、甲醛(HCHO)、房屋灰塵、花粉、細菌、病毒，使人感到疲憊，不良的空氣品質長期下來對健康也會造成影響。面對外界空污不願開窗，又想要改善對流與淨化居家空氣，LG PuriCare™ AeroTower ™ 風革機是最佳解方！結合循環扇、涼暖風扇[5]、空氣清淨機三種功能，小小一機功能齊全，提升空氣品質、使空氣流通。三種氣流模式包含「單向送風」、「廣域送風」及「循環模式」，可根據個人需求選擇最適合模式，使用獨特的空氣力學設計，讓風流產生「康達效應」(Coandă Effect)，如自然風般柔和，有效提升室內空氣循環，搭配冷氣使用還能達成「冷房」效果，不只室內降溫有感，還可以節能省電、守住荷包。







LG PuriCare™ AeroTower™ 風革機通過國際權威測試機構認證，搭載360° HEPA 13 多重過濾系統與獨家 UVnano LED 技術能深層淨化空氣。透過三階段過濾系統，第一層毛髮專用濾網先過濾大型顆粒及毛髮，再經由第二層 HEPA 濾網過濾99.97% 小至0.3微米的顆粒，第三層活性碳濾網可去除異味、粉塵和空氣中的化學物質。



不管是潮濕的北台灣、炎熱的中南部還是因霾害、工業發展所導致的空氣汙染，LG PuriCare™ 空氣對策解決專家都能提供最佳解決方案，讓消費者能擁有良好、清淨的居家環境，完美打造「空氣宅」！

[1] 抗敏 HEPA 濾網全方位去除灰塵和過敏原：HEPA 濾網可去除高達99.999％的灰塵，小至0.01μm 的過敏原，提供健康空氣（①去除大灰塵，②去除沙塵暴/極細粉塵，③去除過敏原）

[2] 由 LG 國際試驗室和KIMM韓國機械研究院所測試；條件：203立方公尺（10.6 x 7.1 x 2.7公尺）、24.7°C，產品安裝於空間正中央，產品：PuriCare™AS95GDWP2，隨清淨循環扇模式開和關，在15分鐘內檢查距產品1.5公尺高和距產品7.5公尺遠的灰塵累積濃度。

[3] 由 LG 電子測試。產品：寵物模式下的 AS309DNP，與自動模式的 AS309DWA。測量底層濾網收集的灰塵/毛髮重量：13.59克（AS309DNP）、10.03克（AS309DWA）。於132平方公尺的寵物咖啡廳進行測試（'19 / 02/02〜03/01：連續10小時平均為最大吸力狀態下）。結果可能依據環境而有所不同。

[4] 由德國萊茵 TUV 測試。產品：將 AS199DWA 與 AS190DNPA 同時在最大吸力狀態下。氨、乙酸和乙醛的累積去除量提高55％。累積清除量：AS190DNPA（1,533毫克），AS199DWA（960毫克）。在8立方公尺、（23.0±5.0）℃、（55±15）％相對濕度的實驗室中進行測試，結果可能依據環境而有所不同。

[5] 暖風功能型號:FS151PGE0、FS151PCE0、FS151PWE0