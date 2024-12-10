【2024年12月10日，台北訊】在科技日新月異的時代，LG 致力於實踐「 Life’s Good 」的品牌精神，從產品端的不斷創新，到整合 AI 情感智慧、持續提供各式生活解決方案，使科技真正融入日常生活。LG 從以人為本出發，透過挖掘「人」的需求，期待滿足消費者的情感、生活等情境需求，重視家電產品如何融入生活、提升居家美學及氛圍。看準現代人注重生活美學質感的趨勢，LG 突破傳統家電冷冰冰的展間形式，以跨界、多元的合作形式為家電產品注入更多情感與故事，積極拓展影視合作領域，從韓國 LG 與爆紅料理實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》，到台灣 LG 與最新劇集《秘書俱樂部》的合作，巧妙地將劇中人物的個性及生活方式與產品連結，賦予家電更多的溫度與態度。

突破傳統家電外型印象，LG 成戲劇場景新寵

LG 始終堅持將消費者需求置於品牌核心，並將理念體現在品牌的每一次創新與合作中。透過與影視劇的跨界合作，LG 不僅向觀眾展示了產品的先進技術，還將家電與人物情感、劇情背景相結合，讓每一台家電產品都不僅僅是冷冰冰的物件，而是擁有溫度的生活夥伴。

隨著韓劇席捲台灣，進一步推動台灣居家美學的韓流風潮，台灣的戲劇製作場景也追求科技感與美學，無論是豪華大廳、溫馨客廳還是精緻的廚房，LG 家電在台灣多部熱門劇集中的亮相，成為不少劇集的「不二之選」。每一個精緻的場景中，無論是冰箱、電視、空氣清淨機、蒸氣電子衣櫥或筆電，無不展現出 LG 完美契合台灣觀眾對美學與科技感的需求。

從韓國熱播料理實境秀到台灣最新劇集《秘書俱樂部》通通都用 LG

在韓國料理實境秀開場，20台 LG InstaView™ 敲敲看門中門冰箱整齊矗立，為比賽場景注入震撼的科技感與實用性，更成為許多網友的討論話題，除了韓國料理實境秀之外，《影后》也在德築集團打造的生活別墅系列－HA House 春中取景，德築集團的 HA House 生活別墅系列以卓越的建築美學和精緻的空間設計吸引了眾多戲劇及廣告團隊的目光，成為拍攝的首選地點，居家空間更廣泛搭配使用 LG 家電，不僅提升了居住環境的功能性，亦彰顯了現代奢華生活的品味與格調，場景中的 LG InstaView™ 敲敲看門中門冰箱成為豪華居家設計的靈魂之一，增添了劇集的高雅氛圍。

除了《黑白大廚：料理階級大戰》、《影后》之外，台灣 LG 透過最新劇集《秘書俱樂部》中的辦公室場景及演員的生活情境使用，呈現了 LG 家電的現代感與高科技特性，產品的精緻設計與劇中人物的品味相得益彰，無縫融合科技與美學，讓劇中的人物在繁忙的工作中也能享受到更高效、舒適的生活方式。LG 不僅是影視場景中的得力配角，更逐步成為千家萬戶中最貼心的「生活主角」，為日常生活帶來更多便利與美好。

德築集團打造的 HA House 生活別墅系列吸引了眾多戲劇及廣告團隊的目光，成為拍攝的首選地點，居家空間更廣泛搭配使用 LG 家電

LG 家電在台灣多部熱門劇集中的亮相，成為不少劇集的「不二之選」

無論是電視、空氣清淨機、洗衣機等，無不展現出 LG 完美契合台灣觀眾對美學與科技感的需求