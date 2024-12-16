【2024年12月16日，台北訊】LG 電子提供全方位智慧生活解決方案，不僅致力於創新技術，也持續優化使用者體驗。LG OLED 自上市以來，已連續11年穩居全球 OLED 市場銷售冠軍1，卓越畫質與色彩表現堪稱業界翹楚。近年更深耕藝術領域，如2023年推出 MoodUP 系列並在雪梨國際音樂節中參與展出、在韓國首爾 Frieze 藝術博覽會推出 LG OLED ART 的最新合作等，今年更開啟與數位藝術串流平台「 Artlume 」合作，讓 LG 用戶在家就能欣賞高品質藝術作品。台灣 LG 亦跨足多項藝術合作，包含2022年與 ART TAIPEI 合作週年特展、2023年與台北當代藝術博覽會及 PhotoVOGUE 影像藝術展合作，LG OLED 新品上市更連年與不同藝術家合作，將科技與美學完美融入日常生活；今年進一步攜手生成式藝術家吳哲宇，在新光三越 Diamond Towers 推出名為「永恆花境」的沉浸式展覽，將 OLED 卓越細膩的顯示技術結合 Soundbar 強大的聲音表現，在空間中創造一場融合視覺、聽覺與數位藝術的絕佳體驗，打造沉浸式藝術鑑賞。

台灣 LG 電子董事長鄭淵寬表示：「 LG 持續將尖端科技應用於生活及多元藝術展現，創造能滿足消費者需求又能引發情感共鳴的產品，讓家電不再只是冷冰冰的設備。此次與藝術家吳哲宇的合作不僅展示 LG 獨步全球的 OLED 技術，更期望能讓觀眾感受數位生命所帶來的情感震撼。」

生活美學再進化！LG 與創新平台 Artlume 共同推廣藝術鑑賞

LG 積極將家電產品升級為藝術生活的核心，讓消費者在家中能隨時徜徉在藝術氛圍中，近期也正式與推廣數位藝術的串流服務平台「 Artlume 」合作，讓 LG 用戶能於家中觀賞與播放高品質的藝術作品，展示個人生活品味！凡是 webOS6.0 以上的作業系統就可隨時欣賞高達15,000件的藝術作品，無論是經典名作或是生成式創作，簡單開啟就能透過 LG 智慧顯示器的高畫質享受絕佳的視覺體驗。

LG 攜手藝術家吳哲宇展現虛擬花海的生命脈動 Diamond Towers 限時展出

參與活動還有機會帶走 LG StanbyME Go 與雙人來回機票

隨著藝術型態不斷翻新，生成式藝術家吳哲宇此次以「永恆花境」為主題，攜手 LG 打造沉浸式數位花田，運用精密演算法創作花瓣的生成、綻放與飄零，象徵生命的重量與脈動。透過 LG OLED evo M4 真無線系列、OLED evo G4 零間隙藝廊系列作為載體，以不規則拼接、無限鏡牆與水波紋投影，構築出多層次的無界限藝術空間，LG OLED 無與倫比的色彩精準度與絕佳對比度，完美呈現吳哲宇想傳達的生命細膩與深度；此外，LG OLED 與 Soundbar S95TR 的無線連結技術，將影像與聲音完美結合，打造出具沉浸體驗的影音劇院感，賦予藝術無限的可能性。

LG OLED 與 Soundbar S95TR 結合藝術家吳哲宇的「永恆花境」展覽即日起於新光三越 Diamond Towers 展出，邀請消費者一同進入科技與藝術融合的全新世界，感受 LG 創新技術在藝術領域中的無限魅力。即日起至2025年1月2日，到現場體驗並於 FB 或 IG 發布貼文，即可獲得印有吳哲宇作品《彼岸花》、《花朵重影》、《花的靈魂》、《靈魂魚》、《彩色花朵》擇一的限量暖心小卡一張，將貼文保留至2025年1月31日可再參加抽獎，有機會把 LG StanbyME Go 帶回家2！活動期間不僅享有多項產品優惠，購買集雅社指定系列產品3最高還可享市價新台幣23,000元涵碧樓湖景假日住宿券乙張；現場加入集雅社會員且單筆消費滿30,000元，更有機會獲得星宇航空亞洲雙人來回機票4，活動詳情請參閱活動現場公告，即刻踏上藝術鑑賞之旅吧！5

1 根據Omdia市場調查，2013-2023年全球OLED電視出貨量所得數據。2024年台灣市場銷售產品為OLED智慧顯示器。

2 詳情以活動現場公告為主。

3 不同電視型號贈品有所差異，活動辦法以活動現場公告為主。

4 整筆訂單須於2025年1月31日前完成安裝

5 此優惠活動為集雅社辦理，詳情以活動現場公告為主。

LG 與藝術家吳哲宇以「永恆花境」為主題，打造沉浸式數位花田

LG OLED 與 Soundbar S95TR 的無線連結技術，將影像與聲音完美融合，賦予藝術無限可能性

LG OLED 無與倫比的色彩精準度與絕佳對比度，優美呈現藝術家吳哲宇想傳達的生命深度

LG OLED 以不規則拼接，結合無限鏡牆與水波紋投影，構築出多層次的無界限藝術空間

即日起至2025年1月2日，現場體驗並於社群發文即有機會把 LG StanbyME Go 帶回家