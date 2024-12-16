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LG OLED 限定展覽於 Diamond Towers 震撼登場
攜手生成式藝術家吳哲宇以藝術作品演繹生命脈動
合作 Artlume 創新平台並結合 webOS 打造數位藝術體驗
【2024年12月16日，台北訊】LG 電子提供全方位智慧生活解決方案，不僅致力於創新技術，也持續優化使用者體驗。LG OLED 自上市以來，已連續11年穩居全球 OLED 市場銷售冠軍1，卓越畫質與色彩表現堪稱業界翹楚。近年更深耕藝術領域，如2023年推出 MoodUP 系列並在雪梨國際音樂節中參與展出、在韓國首爾 Frieze 藝術博覽會推出 LG OLED ART 的最新合作等，今年更開啟與數位藝術串流平台「 Artlume 」合作，讓 LG 用戶在家就能欣賞高品質藝術作品。台灣 LG 亦跨足多項藝術合作，包含2022年與 ART TAIPEI 合作週年特展、2023年與台北當代藝術博覽會及 PhotoVOGUE 影像藝術展合作，LG OLED 新品上市更連年與不同藝術家合作，將科技與美學完美融入日常生活；今年進一步攜手生成式藝術家吳哲宇，在新光三越 Diamond Towers 推出名為「永恆花境」的沉浸式展覽，將 OLED 卓越細膩的顯示技術結合 Soundbar 強大的聲音表現，在空間中創造一場融合視覺、聽覺與數位藝術的絕佳體驗，打造沉浸式藝術鑑賞。
台灣 LG 電子董事長鄭淵寬表示：「 LG 持續將尖端科技應用於生活及多元藝術展現，創造能滿足消費者需求又能引發情感共鳴的產品，讓家電不再只是冷冰冰的設備。此次與藝術家吳哲宇的合作不僅展示 LG 獨步全球的 OLED 技術，更期望能讓觀眾感受數位生命所帶來的情感震撼。」
生活美學再進化！LG 與創新平台 Artlume 共同推廣藝術鑑賞
LG 積極將家電產品升級為藝術生活的核心，讓消費者在家中能隨時徜徉在藝術氛圍中，近期也正式與推廣數位藝術的串流服務平台「 Artlume 」合作，讓 LG 用戶能於家中觀賞與播放高品質的藝術作品，展示個人生活品味！凡是 webOS6.0 以上的作業系統就可隨時欣賞高達15,000件的藝術作品，無論是經典名作或是生成式創作，簡單開啟就能透過 LG 智慧顯示器的高畫質享受絕佳的視覺體驗。
LG 攜手藝術家吳哲宇展現虛擬花海的生命脈動 Diamond Towers 限時展出
參與活動還有機會帶走 LG StanbyME Go 與雙人來回機票
隨著藝術型態不斷翻新，生成式藝術家吳哲宇此次以「永恆花境」為主題，攜手 LG 打造沉浸式數位花田，運用精密演算法創作花瓣的生成、綻放與飄零，象徵生命的重量與脈動。透過 LG OLED evo M4 真無線系列、OLED evo G4 零間隙藝廊系列作為載體，以不規則拼接、無限鏡牆與水波紋投影，構築出多層次的無界限藝術空間，LG OLED 無與倫比的色彩精準度與絕佳對比度，完美呈現吳哲宇想傳達的生命細膩與深度；此外，LG OLED 與 Soundbar S95TR 的無線連結技術，將影像與聲音完美結合，打造出具沉浸體驗的影音劇院感，賦予藝術無限的可能性。
LG OLED 與 Soundbar S95TR 結合藝術家吳哲宇的「永恆花境」展覽即日起於新光三越 Diamond Towers 展出，邀請消費者一同進入科技與藝術融合的全新世界，感受 LG 創新技術在藝術領域中的無限魅力。即日起至2025年1月2日，到現場體驗並於 FB 或 IG 發布貼文，即可獲得印有吳哲宇作品《彼岸花》、《花朵重影》、《花的靈魂》、《靈魂魚》、《彩色花朵》擇一的限量暖心小卡一張，將貼文保留至2025年1月31日可再參加抽獎，有機會把 LG StanbyME Go 帶回家2！活動期間不僅享有多項產品優惠，購買集雅社指定系列產品3最高還可享市價新台幣23,000元涵碧樓湖景假日住宿券乙張；現場加入集雅社會員且單筆消費滿30,000元，更有機會獲得星宇航空亞洲雙人來回機票4，活動詳情請參閱活動現場公告，即刻踏上藝術鑑賞之旅吧！5
1 根據Omdia市場調查，2013-2023年全球OLED電視出貨量所得數據。2024年台灣市場銷售產品為OLED智慧顯示器。
2 詳情以活動現場公告為主。
3 不同電視型號贈品有所差異，活動辦法以活動現場公告為主。
4 整筆訂單須於2025年1月31日前完成安裝
5 此優惠活動為集雅社辦理，詳情以活動現場公告為主。
LG 與藝術家吳哲宇以「永恆花境」為主題，打造沉浸式數位花田
LG OLED 與 Soundbar S95TR 的無線連結技術，將影像與聲音完美融合，賦予藝術無限可能性
LG OLED 無與倫比的色彩精準度與絕佳對比度，優美呈現藝術家吳哲宇想傳達的生命深度
LG OLED 以不規則拼接，結合無限鏡牆與水波紋投影，構築出多層次的無界限藝術空間
即日起至2025年1月2日，現場體驗並於社群發文即有機會把 LG StanbyME Go 帶回家
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