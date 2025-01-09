【2025年1月8日，台北訊】LG 電子（ LG ）1月6日於拉斯維加斯、全球最具影響力的科技盛會 CES 2025前夕，舉行 LG 全球新品發表會，展示以 AI 為核心的「 LG 情感智慧在快速成長的AI資料中心（ AI Data Centers ）領域展開進一步合作

，全天候讓生活變美好（ Life’s Good 24/7 with Affectionate Intelligence ）」顧客體驗願景。

這場記者會有超過1,000名來自全球的媒體與合作夥伴出席，並同時於線上進行轉播。為了展示 LG AI（ Affectionate Intelligence, 情感智慧）為核心的全面性顧客體驗，活動舞台分為三個區域，分別代表人們生活中的不同空間：從家庭（ Home ）到移動（ Mobility ）與商業空間（ Commercial Space ）。透過突顯真實生活場景的示範，LG 清楚展示其先進的 AI 技術如何讓日常生活變得更美好。

LG 的「情感智慧（ AI ）」透過專注於其改變顧客體驗模式的潛力，重新定義傳統技術性的 AI 概念。這一概念使 LG 運用 AI 技術更深入地理解並同理顧客，提供更加個人化與差異化的體驗。

LG 全球新品發表會以一部名為「減少人工智慧的冰冷感，符合以人為本的需求（ Less Artificial, More Human ）」的影片揭開序幕，隨後由 LG 執行長 William Cho 發表主題演講。

LG 執行長 William Cho 表示：「在 LG，我們將 AI 融合到生活中。我們不僅將空間視為一個實體場所（ Physical Location ），更是能夠實現完整體驗的環境—涵蓋家庭、移動、商業，甚至虛擬空間（ Virtual Space ）。」他進一步指出：「在這些空間中，裝置與服務將和諧地創造全新的顧客價值。這正是我們的情感智慧（ AI ）明顯與其他 AI 不同的獨特之處。」

執行長同時也強調實現這一願景的三個關鍵要素：連網裝置（ Connected Devices ）、AI 智慧助理（ Capable AI Agents ）以及整合式服務（ Integrated Services ）。

連網裝置作為 AI 與顧客的接觸點，是 LG 最大的資產之一。不僅全球已有數億台 LG 智慧產品在使用中，隨著去年收購智慧家庭解決方案供應商 Athom，LG 現在更能與全球超過170個不同品牌的物聯網裝置（ IoT Devices ）實現無縫串連。

在 AI 智慧助理方面，LG 進一步強化其 AI 助理「 LG FURON 」。這款創新技術結合了基於大型語言模型的生成式 AI 能力、即時空間感測技術（ Real-time Spatial Sensing ），以及對顧客生活模式的深入洞察。LG FURON 能夠即時理解顧客的情境與需求，並流暢地協調裝置與服務，以提供更量身打造且即時回應的使用者體驗，同時也能保護個人資料安全。

與 Microsoft 合作 強化 AI 整合式服務

為實現提供整合式服務（ Integrated Services ）的願景，LG 執行長宣布與 Microsoft 成為戰略合作夥伴，雙方計畫結合 LG 在家庭、移動及商業等多元空間的產品與顧客洞察，以及 Microsoft 的 AI 技術，共同推動創新並實現具同理心的 AI 整合式服務。

Microsoft 執行副總裁兼首席商務長 Judson Althoff 表示：「 Microsoft 相信 AI 將徹底改變人們的生活與工作方式，我們非常高興能與 LG 電子—智慧連網空間的先驅（ The Pioneers of Smart, Connected Spaces ）—攜手合作，將 AI 整合到日常生活體驗中。」

雙方正致力於強化能應用於各種空間的 AI 智慧助理，包括家庭、車輛、飯店和辦公室。LG 已在其 AI 家庭控制中樞（ Self-Driving AI Home Hub ）中運用 Microsoft 的語音辨識（ Voice Recognition ）及語音合成技術（ Speech Synthesis Technologies ），使其能理解各種口音、發音及口語表達。未來的計畫還包括開發不僅能理解和互動，更能預測顧客需求與偏好的 AI 智慧助理。

Althoff 也宣布 Microsoft 將與 LG 在快速成長的 AI 資料中心（ AI Data Centers ）領域展開進一步合作。透過 LG 的熱管理系統（ Thermal Management Systems ）及專為 AI 資料中心優化的先進冷卻技術（ Advanced Chiller Technologies ），將提升這些 AI 基礎設施（ AI Infrastructure ）關鍵的能源效率。雙方計畫共同打造更高效且永續的下一代資料中心（ Next-generation Data Centers ）。

將 AI 願景帶入生活

為傳達執行長的「情感智慧（ AI ）」願景，LG 在活動中以一齣短劇吸引與會者，呈現一個家庭從早到晚融入情感智慧（ AI ）的日常生活。有別於傳統產品簡報形式，生動的描繪了 LG 在CES 2025發表的 AI 創新，其如何秉持「 Better Life for All 」的願景，無縫提升各種空間中的日常生活體驗。

在早晨場景中，LG 的 AI 智慧助理 FURON 展示了其個人化的能力（ Personalized Capabilities ）：「我注意到昨晚有咳嗽的狀況，所以我調整了房間的溫度，讓您更舒適。」除了環境調節外，LG FURON 也提供貼心的協助，建議到：「您下午沒有任何行程安排，要不要陪媽媽去做預約好的健康檢查？」

在早上通勤的途中，進一步突顯了 AI 整合（ AI Integration ）的便利性。在車內，LG 的 AI 智慧車內感測解決方案（ AI-Powered in-Cabin Sensing Solution ）偵測到駕駛忘記帶咖啡杯，便詢問：「您要在兩分鐘車程外的咖啡廳買杯咖啡嗎？」此外，它還能監測生物訊號（ Biometric Signals ），當偵測到下午會議前心率升高，會播放舒緩音樂幫助駕駛放鬆。系統也會主動建議改道以避開事故，並在交通延誤可能導致駕駛錯過重要會議時，建議在車內進行視訊會議。抵達辦公室時，AI 也提供個人化體驗（ Personal Touch ），例如將先前由車內外攝影機所錄製的家庭度假影片透過螢幕播放。

下班後，配備 AI 技術的客廳電視提升了家庭娛樂體驗。它能分析觀看環境、模式和歷史紀錄，推薦個人化內容。當用戶提到聽不清楚影片中的對話時，AI 會自動調整音訊，將人聲從背景噪音中分離來增強聲音清晰度，並讓聲音自然地從電視中傳出。

隨時隨地、無所不在 無縫且全面的顧客體驗



執行長 William Cho 在演講的最後強調 AI 在推動 B2C（ Business-to-consumer ）及 B2B（ Business-to-business ）領域變革中的角色。

他強調了創新計畫，像是 LG 智慧小屋（ LG Smart Cottage ），是一個整合 AI 驅動家電、暖通空調（ HVAC ）系統與其他先進技術的小型模組化住宅（ Compact Modular Home ），重新定義了居住生活。同樣地，LG 將汽車視為「個人化數位空間（ Personalized Digital Cave ）」，具備軟體定義汽車解決方案（ Software-defined Vehicle Solutions ），以及可理解並適應車輛內外環境的 AI 技術，帶來突破性的移動體驗。

在智慧工廠解決方案（ Smart Factory Solution ）方面，LG 運用其超過60年的世界級製造專業，提供由 AI 和機器人技術（ Robotics ）驅動的下一代製造系統。此外，LG 的 AI 熱管理系統（ Thermal Management Systems ）與先進的冷卻技術（ Advanced Chiller Technologies ）正在全球優化 AI 資料中心的能源效率。

執行長表示：「我們的最終目標簡單卻深遠：運用 LG AI 創造全面的顧客價值，無論您身在何處。」他進一步強調：「無論 AI 如何改變我們的生活，有一點永遠不會改變：那就是我們對 Life’s Good 的承諾。懷著這份堅定的承諾，我們將努力為每個人、每個地方、每個時刻提供個人化的顧客體驗，無論是有形還是無形的。」

LG 情感智慧將 AI 融入日常生活，提供更加個人化與差異化的體驗

LG AI（情感智慧）串聯空間、顧客與解決方案，創造全新價值的全面性體驗

LG 宣布與 Microsoft 成為戰略合作夥伴，共同實現具同理心的 AI 整合式服務

LG 的 AI 熱管理系統與先進冷卻技術正在全球優化 AI 資料中心中的能源效率