【2025年1月13日，台北訊】 LG 電子（ LG ）執行長 William Cho 8日率領多位公司的重要主管，於美國拉斯維加斯為韓國媒體舉辦的一場記者會上，闡述了公司2025年的事業策略。執行長強調，需要透過完善因應快速變化的全球市場環境的執行策略，來建立起結構性競爭力（ Structural Competitiveness ），並加速質量增長（ Qualitative Growth ）。

執行長 William Cho 特別提到，公司在創新商業模式下取得良好的進展，如租賃服務（ Subscription Service Business ）與 webOS 平台的廣告及內容業務等，展現 LG 對不斷變化的市場需求的靈活應變能力。他強調：「在前所未有的市場不確定性和不斷變化的競爭態勢（ Competitive Landscape ）下，我們需要全然不同層次的策略與精準的執行。」

與兩年前 LG 首次提出「未來願景2030（ Future Vision 2030）」相比，全球市場復甦正經歷長期延宕，而主要國家貿易政策的轉變等地緣政治風險也更加明顯。與中國企業的競爭模式也從以價格為主的競爭，轉向更著重於技術競爭。

作為「未來願景2030」的一部分，LG 計畫將既有以裝置為核心的業務（ Device-centric Business ）擴展至移動（ Mobility ）與商業空間（ Commercial Space ）。憑藉數十年來的顧客洞察、專業知識與技術實力，LG 致力轉型為能連接並提升顧客體驗的智慧生活解決方案公司。

執行長補充道：「儘管環境充滿挑戰，但仍然存在重大機會。透過專注於提供差異化的顧客價值，我們將創造持續性的成長。」

轉變業務模式以應對市場需求

LG 正透過租賃服務（ Subscription Based-services ）和官方線上商城（ Online Brand Shop ）等新商業模式擴大市場占有率。憑藉 LG 的優勢，租賃服務突破價格導向的競爭，結合裝置與服務，以提供更大的便利性與靈活性。顧客可根據自身需求選擇適合的產品租賃期間，並享受尊榮保養服務（ Optimized Care Services ），使 LG 能與顧客維持更緊密的關係，並創造經常性收入（ Recurring Revenue ）。

LG 也透過加強到府維修保養服務（ On-site Care Services ）及多元化銷售通路來強化競爭優勢。今年，繼馬來西亞、泰國與台灣成功推出後，LG 正將租賃服務擴展至印度、新加坡及香港。

2024年，LG 的租賃服務營收年增率（ YoY ）超過 75%，超過公司原訂1.8 兆韓元（約12.21億美元）的目標，達到近2兆韓元（約13.57 億美元）的營收。LG 的目標是在2030年前將此數字提升至三倍以上，並將租賃服務定位為成長的核心動能。

LG 以數據驅動（ Data-driven ）的官方線上商城也正迅速成長，去年11月黑色星期五期間的銷售額較前年同期增長超過80%。

透過 webOS 擴展平台式服務業務

平台式服務業務（ Platform-based Service Business ）正促使 LG 業務結構轉型成高利潤模式，期望在2030年前將營收增加超過五倍，並占 LG 總營業利潤20%的目標。這一商業模式利用全球數億台 LG 產品作為媒介，透過為顧客提供內容、客製化廣告與服務創造收益。

LG 在此領域的成功案例之一，是基於 LG webOS 智慧顯示器作業系統的廣告與內容業務。去年該業務突破了1兆韓元（約6.79 億美元）的營收目標。

從今年開始，webOS 將成為多種裝置與解決方案的綜合內容平台（ Comprehensive Content Platform ），涵蓋 IT 產品與車載資訊娛樂系統（ Vehicle Infotainment Systems ）。同時 webOS 也將擴展至 AI 數位戶外廣告（ Digital Out of Home, DOOH ）解決方案，進一步發展為一個「整合性媒體廣告平台（ Integrated Media Advertising Platform ）」，在多元的室內外空間中提供差異化的內容體驗。

為此，LG 於去年年底透過組織重組，整合了其顯示器相關業務，包括電視、商用顯示器（ Signage ）、螢幕及筆記型電腦。LG 也正積極探索透過併購（ M&A ）與合作夥伴關係來獲得更多資源的各種機會。

加速 HVAC 為代表的 B2B 業務增長

為加速 B2B 業務成長，LG 將重點放在於 AI 時代預計將快速擴張的暖通空調（ HVAC ）業務上。公司已成立專門的 LG 生態解決方案（ Eco Solution, ES ）事業部，以提升既有的暖通空調業務規模。暖通空調業務和 LG 的車用零組件、智慧工廠業務，將在推動 B2B 業務取得更大成功方面發揮重要作用。

LG 暖通空調採用領先業界的核心技術，擁有全面高效、高性能的解決方案組合，其最先進的產品涵蓋家用空調到使用於大樓、學校及公共場所等的商用空調；旨在替代化石燃料鍋爐的供暖解決方案（ Heating Solutions ）；以及先進的冷卻系統技術，這些技術目前被應用於優化資料中心（ Data Centers ）的能源效率—資料中心是 AI 基礎設施的關鍵支柱。此外，在重點市場中，LG 正加速建立在地化、一條龍的業務結構，涵蓋研發（ R&D ）、生產、銷售及維修保養服務，並具備開發區域特定解決方案的能力。

在 2030 年之前，LG 預計 B2B 業務將占公司總營收約45%。B2B 業務在2021年約占公司總營收27%，而該比例在去年底已上升至35%。

採取大膽的研發措施以因應未來大趨勢

LG 正積極調整未來的技術研發組合（ Technology R&D Portfolio ），以與其關鍵策略方向保持一致：最大化業務潛力、擴展平台式服務業務、加速 B2B 業務發展，以及快速商業化新興成長動能。超過75%的先進研發工作將聚焦於與公司中長期策略一致的業務技術，以及在具前景的未來領域中掌握關鍵技術。

LG 將持續專注於強化八大核心技術，包括：軟體（ Software ）、系統晶片（ System On Chip ）、AI、機器人（ Robotics ）、材料與零件、標準規範（ Standards ）、下一代運算與雲端/數據技術（ Next-generation Computing And Cloud/Data ）。具體來說，LG 將運用執行長 William Cho 所提出的「 3B 」策略—建構（ Build ）、借力（ Borrow ）與購併（ Buy ），透過培養內部能力、利用外部專業知識，以及收購來達成目標。該策略包含與全球科技巨頭、具潛力的新創公司及學術機構建立合作夥伴關係，以鞏固 LG 的技術領導地位。此外，LG 還將進一步加強在高潛力未來領域的研發工作，例如量子運算（ Quantum Computing ）與太空技術（ Space Technology ）。

執行長帶領專案小組以強化結構性競爭力

除了調整事業組織外，LG 也正全力強化其結構性競爭力（ Structural Competitiveness ），以應對日益激烈的全球競爭，其中又以品質、成本與交付（ Delivery ）為主。

今年，LG 將建立一套由執行長主導的新審核系統（ Review system ）來推動相關發展。各事業部門和總部組織將成立專案小組（ Task Force ），以確保在產品與技術、製造效率、研發與營運方面的領導地位，並由執行長親自監督進展。每個專案小組的核心目標包括確保產品與技術創新、增強製造能力，以及提升研發能力。

同時，LG 也積極準備，提升應對外部不確定性時的策略性反應能力，透過與內部及外部專家合作，針對關鍵議題制定預測情境，並擬定「應對手冊（ Playbook ）」，用來找出最佳反應策略。這種前瞻性的方法預期能將外部因素對業務的影響降至最低，並發掘新的機會。

持續投資未來成長

儘管預期未來幾年的商業環境將持續面臨高度不確定性，LG 仍致力於維持其策略性投資，將以確保基礎業務競爭力並持續未來成長為目標，並根據策略重點進行「最大化」配置。

除了在設施與研發方面的投資外，LG 還積極探索包括股權投資及併購在內的策略性資源分配，以進一步加速公司成長。在此之前，LG 已宣布計畫於2030年前投入超過50兆韓元（約339.3 億美元），以推動事業組合轉型及質量增長目標。