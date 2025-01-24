【2025年1月24日，台北訊】 LG 電子（LG）公布2024年的財報，綜合營收達87.73兆韓元（628.93億美元），營業獲利則為 3.42兆韓元 （24.52億美元），創下公司史上最高年度營收的新紀錄。

在營收方面，生活家電及車用零組件業務連續九年成長，為公司達到史上最高營收目標做出貢獻。此外，LG 家庭娛樂事業部和商用解決方案事業部的營收相較去年亦有所成長。

受全球家電需求復甦延宕及下半年物流成本增加等外部因素的影響，LG 2024年的營業獲利與去年相比略為下滑。儘管面臨這些挑戰，公司今年度仍保有穩定的獲利結構。這種穩定性得益於業務組合重組所帶來的質量增長及銷售成長帶來的經營槓桿效應。

2024年業務表現

LG 生活家電與空氣解決方案事業部於2024年營收達33.2兆韓元（238.01億美元）。是繼兩年前首次突破30兆韓元（215.07億美元）的年營收後，持續展現出穩定成長，去年更實現兩位數的營收成長。而營業獲利則在克服物流成本增加的挑戰後，達到2.04兆韓元（14.62億美元），是自2021年以來，首次超過2兆韓元（14.34億美元）。

生活家電與空氣解決方案事業部的質量增長是由業務模式轉型所驅動，包括家電租賃服務（Subscriptions）和直接面對消費者（Direct-to-Consumer）的銷售形式。家電租賃服務的營收來到近2兆韓元（14.34億美元），較去年成長超過75%。此外，包括暖通空調（HVAC）系統在內的 B2B 業務也持續擴展。

LG 家庭娛樂事業部2024年營收為15.23兆韓元（109.18億美元），營業獲利達到3159億韓元（2.26億美元）。受全球體育賽事帶動，OLED 在歐洲和亞洲地區的銷售實現增長。此外，基於 webOS 的廣告及內容業務，年營收在今年也突破1兆韓元（7.17億美元）。

LG 車用零組件解決方案事業部2024年營收達到10.62兆韓元（76.13億美元），達到連續兩年營收突破10兆韓元（71.69億美元）。儘管經歷電動車需求暫時放緩，車用零組件解決方案事業部仍憑藉著大量積壓訂單（Order Backlog），連續九年維持穩定營收成長。然而，由於新訂單專案的開發成本增加、對軟體定義汽車（SDV）轉型的研發投資，使得營業獲利下滑至1157億韓元（8294萬美元）。

LG 商用解決方案事業部2024年營收為5.69兆韓元（40.79億美元），營業虧損為1931億韓元（1.38億美元）。營收成長主要來自於飯店、商家、企業和學校等市場的客製化商業顯示器（Commercial Displays）需求，以及 LG gram 等高階資訊科技產品（IT Products）。然而，由於主要產品的原物料價格上漲及市場競爭加劇，商用解決方案事業部仍持續面臨營業虧損。

2025年業務方向

儘管全球市場和競爭環境瞬息萬變，LG 將持續透過業務組合創新以實現質量增長。於去年年底業務營運部門重組後，LG 的目標是增強事業部間的協同效應，並提高營運效率。此外，LG 將專注於強化各業務在品質和成本上的核心競爭力（Fundamental Competitiveness），同時確保良好的獲利結構。

LG 生活家電解決方案事業部計畫推出具有區域特色及 AI 應用的新產品，目標是透過增加大眾市場產品線的銷售來推動業績成長。生活家電解決方案事業部也將積極推動 AI 家庭解決方案業務，實現「零勞務家庭，盡享高品質時光（Zero Labor Home, Makes Quality Time）」的目標。此外，租賃服務將積極擴展至韓國、馬來西亞及台灣以外，包括泰國、印度等其他地區，持續創造新機會。

LG媒體娛樂解決方案事業部目標在擴大 OLED 與 QNED 等高階產品的銷售，並透過 AI 功能提供差異化的用戶體驗。將整合包括電視、資訊設備及顯示器在內的 LG 螢幕業務，以強化硬體與平台業務間的協同效應。此外，透過持續投資內容及擴大合作夥伴關係，將 webOS 發展成室內外通用的綜合內容與服務平台。

LG 車輛解決方案事業部目標是從車用零組件供應商，轉型為整體車輛體驗的創新解決方案提供者。其將專注於增強軟體定義汽車（SDV）的能力，以應變未來，並透過產品組合優化及整體營運改善來提升獲利能力，同時利用積壓的訂單來維持穩定營收。

新成立的 LG 生態解決方案事業部則計畫透過如馬達、壓縮機等關鍵零件的核心技術競爭力，快速將 LG 的暖通空調業務發展成全球頂尖品牌。生態解決方案事業部將著重建立在地化自給自足的生產系統，並開發符合特定區域需求的解決方案。從大型冷卻機到商用及家用空調，將為工業、商業、公共及住宅設施等各種空間提供全面最佳化的解決方案。