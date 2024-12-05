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LG x Moooi聯名系列「新淨几」台灣限量上市
與荷蘭精品傢俱的跨界合作 全球僅3地能買到！
LG PuriCare™ AeroFurniture新淨几x Moooi聯名系列 北歐櫥窗獨家開賣
【2024年12月5日，台北訊】LG 去年推出多功合一的創新產品－LG PuriCare™ AeroFurniture 新淨几，將家電與傢俱完美結合，不僅發展出「家電傢俱化」的嶄新可能性，亦開創傢電斜槓新境界！身為創新、科技與美型家電的領導者，LG 攜手荷蘭高端生活風格品牌 Moooi 推出限量聯名系列，將 Moooi 極具風格的視覺圖騰繪製於新淨几三款不同顏色的面板上，讓藝術融入生活空間，全球僅於韓國、香港、台灣三地限量販售！台灣即日起於家居設計品牌「北歐櫥窗」獨家開賣，透過對居家生活的巧妙想像，將 PuriCare™ AeroFurniture 新淨几結合北歐風格與世界經典傢俱空間，詮釋多樣生活氛圍，讓空間配置更加簡約且富有格調。
- LG 官網連結：
https://www.lg.com/tw/air-care/air-purifiers/ptkppm1/ (雪梨白)
https://www.lg.com/tw/air-care/air-purifiers/ptkppm2/ (倫敦紅)
https://www.lg.com/tw/air-care/air-purifiers/ptkppm3/ (羅馬黃)
- 北歐櫥窗官網商城購物連結：
https://www.nordic.com.tw/theme_detail/672
台灣 LG 電子董事長鄭淵寬表示：「LG 致力於提供創新的生活家電產品與各式生活解決方案，而 PuriCare™ AeroFurniture 新淨几一推出即顛覆大家的想像，集結多重實用功能更兼顧時尚外觀，此次與在傢俱設計領域中具獨特視角及深厚實力的頂尖品牌 Moooi 合作，希望為消費者帶來實用又能完美融入居家布置的產品，為生活空間創造亮點。」
科技與藝術結合的無限可能！
LG PuriCare™ AeroFurniture 新淨几 x Moooi限定系列展現獨特視覺圖騰
Moooi 為世界知名的荷蘭高端生活風格品牌，品牌創辦人為現任藝術總監、被譽為設計鬼才的 Marcel Wanders，擅長以前衛的圖騰、豐富的顏色與獨特的材質打破傳統設計框架，不按照常理出牌的品牌精神總能帶給消費者耳目一新的感官體驗。此次 LG PuriCare™ AeroFurniture 新淨几與 Moooi 合作三款設計，包含雪梨白面板上的「失落動物的追憶 ( Memento Moooi Medley )」、倫敦紅面板上的「七星瓢蟲 ( Coccinella Bella )」，以及羅馬黃面板上的「失落動物的追憶烏鴉園( Menagerie of Extinct Animals )」，大膽且優雅地描繪斑馬、老虎、瓢蟲與花等動植物情境，奔放的創意設計與 LG 期望帶給使用者更多生活靈感的觀念不謀而合。
Moooi 執行長 Robin Bafers 表示：「2022年開始我們在米蘭設計週傢俱展就與 LG 合作參展，Moooi 和 LG 的合作匯集了風格設計與創新科技，這不僅是家電和傢俱的未來方向，也將帶給消費者截然不同的居家品質，很開心與 LG 在生活中實踐科技創新，一起造就非凡！」
空氣清淨機結合茶几實踐減法美學！今年更跨界合作打造極致住宅品味
LG PuriCare™ AeroFurniture 新淨几不僅是空氣清淨機更是融入生活的造型茶几，單一配色的簡潔造型，讓居家裝潢畫龍點睛，且擁有無線充電功能，將手機放置在面板上就能自動充電；還搭載情境氣氛燈，可調整8種顏色、2種亮度，創造不同氛圍、轉換心情，為使用者打造更豐富的生活體驗。而新淨几即使身為斜槓傢電，空氣清淨效能也不馬虎，使用360° HEPA 13濾網，可去除 99.9% 空氣中細菌和小至0.01微米的超細灰塵1，擁有三階段過濾系統，能全方位淨化空氣，兼顧質感與機能，將多種功能合而為一，在生活中完美落實減法美學！而 LG 此次與 Moooi 的聯名合作再賦予 PuriCare™ AeroFurniture 新淨几全新的美學層次，面板上獨特的三款設計圖騰讓傢電也能成為展現藝術風格的精品，創造極致住宅品味。
厭倦居家空間一成不變？現在在北歐櫥窗門市就能看到 Moooi 與 LG PuriCare™ AeroFurniture 新淨几的跨界合作，讓 LG x Moooi 聯名系列翻轉你的居家風格想像。LG PuriCare™ AeroFurniture 新淨几 x Moooi 聯名系列單款建議售價新台幣 $19,900，即日起於北歐櫥窗獨家限量販售。
1 AeroFurniture 濾網經韓國 KTR 實驗室及 SNU 研究所證明，可去除經空氣傳播的細菌及小至 0.01 微米的超微細灰塵。實驗結果依據實驗室環境，可能會隨著條件改變而變化。
【北歐櫥窗實體販售門市資訊】
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購物全天候不打烊
09:30 ~ 18:00
LG 新淨几與 Moooi 合作的倫敦紅面板上繪有「七星瓢蟲」，描繪出瓢蟲與花卉交織的繽紛世界
LG 新淨几與 Moooi 合作的羅馬黃面板上的「失落動物的追憶烏鴉園」，呈現斑馬與各式珍奇動物的奇異樂園
LG 新淨几與 Moooi 合作的雪梨白面板上的「失落動物的追憶」以優雅的老虎與花草昆蟲的和諧結合，為居家裝潢畫龍點睛
LG 此次與 Moooi 的聯名合作再賦予 PuriCare AeroFurniure 新淨几全新的美學層次，創造極致住宅品味
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