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迷你宅洗衣解方！LG AI DD™ 蒸氣變頻滾筒洗衣機顛覆洗衣市場
挑戰小體積 大容量！ AI推薦最佳洗程 懶人也可輕鬆洗衣
【2024年9月26日，台北訊】受高房價及少子化影響，小坪數、低總價的迷你宅吸引年輕人湧入購屋，根據數據統計，15坪以下的預售屋交易量，近三年平均年增14%。如何有效利用迷你的居住空間，也成為現代人的生活寫照。看準小宅生活的趨勢，智慧家電領導品牌LG透過不斷創新的技術，穩站滾筒洗衣機銷售第一，今年再度推出顛覆洗衣市場的新品－AI DD™ 蒸氣變頻滾筒洗衣機15公斤、18公斤及22公斤，挑戰用更小更精緻的機身，創造更大的容量以及更完善的功能！
台灣LG電子董事長鄭淵寬表示：「LG在產品設計時也相當關注住宅趨勢，本次AI DD™ 蒸氣變頻滾筒洗衣機新品不僅做到業界同尺寸最大容量，更結合LG獨家的使用者資料庫，利用AI大數據精準滿足消費者需求，提供小宅族更高效、省時的洗衣體驗，致力於用科技為消費者解決生活需求。」
- LG AI DD™ 蒸氣變頻滾筒洗衣機 (蒸洗脫)｜22公斤｜WD-S22FW (冰瓷白) https://www.lg.com/tw/washer-dryers/front-loading-washing-machines/wd-s22fw/
- LG AI DD™ 蒸氣變頻滾筒洗衣機 (蒸洗脫)｜18公斤｜WD-S18NW (雲霧白) https://www.lg.com/tw/washer-dryers/front-loading-washing-machines/wd-s18nw/
- LG AI DD™ 蒸氣變頻滾筒洗衣機 (蒸洗脫烘)｜18公斤｜WD-S18NDB(夜墨灰) https://www.lg.com/tw/washer-dryers/front-loading-washing-machines/
- LG AI DD™ 蒸氣變頻滾筒洗衣機 (蒸洗脫)｜15公斤｜WD-S15NW (雲霧白) https://www.lg.com/tw/washer-dryers/front-loading-washing-machines/wd-s15nw/
- LG AI DD™ 蒸氣變頻滾筒洗衣機 (蒸洗脫烘)｜15公斤｜WD-S15NBD(夜墨灰) https://www.lg.com/tw/washer-dryers/front-loading-washing-machines/
「空間」管理大師！LG AI DD™ 蒸氣變頻滾筒洗衣機縮小體積、放大容量
LCD智慧液晶旋鈕X美型設計 引領洗衣機的工藝革命
LG AI DD™ 蒸氣變頻滾筒洗衣機推出15公斤、18公斤及22公斤容量的新品，小體積、大容量讓小宅空間不受限，輕鬆兼顧實用與美觀，消費者還可根據生活需求選擇「蒸洗脫烘」或「蒸洗脫」的機型。
- 體積更小，容量更大： AI DD™蒸氣變頻滾筒洗衣機新品挑戰業界同容量最小與最「淺」尺寸，不僅22公斤容量機身寬僅70公分，18公斤大容量機身寬更縮減至65公分，與原先15公斤機身大小相仿，等於用同尺寸體積就可以清洗18公斤的衣物量！另外，AI DD™ 蒸氣變頻滾筒洗衣機15公斤的深度也自77公分縮到64.5公分，一舉成為同容量市售最「淺」的洗衣機產品，小宅洗衣不必再為體積犧牲容量，讓你輕鬆成為空間管理大師！
- LCD智慧液晶旋鈕，清晰直覺：AI DD™ 蒸氣變頻滾筒洗衣機22公斤「蒸洗脫」及15公斤、18公斤的「蒸洗脫烘」機型將原有的旋鈕設計再升級，將功能整合於大尺寸LCD智慧液晶旋鈕，可清楚顯示不同行程與完整資訊，更內建多達24種以上的洗程！不僅讓使用者操作更加清晰直覺，也打造出簡潔俐落的美型外觀，科技感十足。
- 極簡設計，居家美型： AI DD™ 蒸氣變頻滾筒洗衣機系列外型採用極簡設計，將機身、門蓋平面化，除了原有的冰瓷白外，另外全新推出霧面質感的雲霧白與夜墨灰兩款新色，降低家電視覺上給人的笨重感，使洗衣機能與櫃體整合設計，巧妙地融入居家裝潢，節省空間，不省細節，完美展現LG智慧家電的美型DNA。
AI科技比你更懂你的衣！智慧洗劑投入懶人必備
立體水流清洗無死角 蒸氣除菌比手洗更乾淨！
除了體積縮小，容量更大外，AI DD™ 蒸氣變頻滾筒洗衣機也搭載升級的AI 技術，全方位聰明呵護衣物，運用科技達成事半功倍的現代洗衣體驗。
- AI智慧洗：搭載AI直驅變頻科技，利用深度學習技術，智慧感測衣物重量、柔軟度和髒污程度，搭配「解、搖、擰、揉、搓」等六種不同的模擬手洗動作，提供最適合的洗滌動作，無論是精緻衣物或是厚重的被單，都能找到量身打造的洗滌方式，不僅洗淨衣物也更溫柔呵護衣物；此外，AI DD™ 蒸氣變頻滾筒洗衣機22公斤及15公斤、18公斤蒸洗脫烘機種皆配備ezDispense™ 智慧洗劑投入，可感測自動精準投入適合的洗劑量，洗衣時不用再苦惱該加多少洗劑，同時洗劑盒和零件都可單獨拆下清洗，不怕累積卡垢，生活化的設計獨步業界。
- TurboWash™ 360°勁速洗：由離心力筒轉搭配多道3D立體噴射水流，可以無死角的快速洗淨衣物，最快只需30分鐘即可洗淨衣物1，同時減少耗水量與耗電量。
- Steam™蒸氣洗： 利用60°C天然蒸氣消除99.9％的過敏原2，打造更衛生的洗衣環境。其中，AI DD™蒸氣變頻滾筒洗衣機18公斤及15公斤更配備寵物護理洗程，可透過高溫清洗與四道步驟沖洗程序，處理清洗寵物用品的異味與污漬3。
LG AI DD™ 蒸氣變頻滾筒洗衣機不僅利用AI科技簡化洗衣的麻煩和複雜，更透過美型設計，從尺寸、旋鈕到外型，讓家電自然地融入居家生活，AI DD™ 蒸氣變頻滾筒洗衣機還可與LG免曬衣乾衣機相互堆疊，節省空間的同時又為消費者帶來更多便利，在小宅當道、空間迷你化的時代，絕對是洗衣的最佳解方！
1 經 Intertek 測試(實驗報告日期: 2023/10/12)，測試型號 F3M2CYK2E 與對照型號 WM3900HWA，均分別搭配以3.63公斤及4.53公斤的衣物進行測試所得結果。測試結果可能因環境、行程、洗滌物之不同而有差異。
2 經英國過敏協會 (BAF) 認證，過敏防護 行程可減少家居塵蟎過敏原。
3 依據 Intertek實驗報告(報告日期: 2024/4/24)，以寵物護理行程搭配 1.5 公斤的毛巾測試，實驗結果可消除 99.9% 的寵物氣味(三甲胺、異戊醛、醋酸、甲硫醇、壬醛)。
LG AI DD蒸氣變頻滾筒洗衣機22公斤及15公斤、18公斤的指定機型配備LCD智慧液晶旋鈕，可清楚顯示不同洗程
LG AI DD蒸氣變頻滾筒洗衣機系列將機身、門蓋平面化，並全新推出霧面質感的雲霧白與夜墨灰兩款新色
LG AI DD蒸氣變頻滾筒洗衣機之蒸洗脫烘機種配備ezDispense智慧洗劑投入，可感測自動精準投入適合的洗劑量
LG AI DD蒸氣變頻滾筒洗衣機透過美型設計，讓家電自然地融入居家生活
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【聲明】呼籲消費者留意，切勿受騙！｜LG 台灣 26/09/2024
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分享使用心得抽五星飯店住宿券 得獎公告｜LG 台灣 30/09/2024
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